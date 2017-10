როგორია ახალი მეტროსადგური? (ვიდეო, ფოტო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => metrosadguri-universiteti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175841 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => metrosadguri-universiteti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175841 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 16664 [author] => Object ( [ID] => 174642 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-12 17:04:56 [post_date_gmt] => 2017-10-12 13:04:56 [post_content] => ახალი მეტროსადგური "უნივერსიტეტი" 16 ოქტომბერს გაიხსნება. როგორც "ფორტუნას" მუნიციპალური განვითარების ფონდის დირექტორის მოადგილემ ჯუანშერ ბურჭულაძემ განუცხადა, თარიღი საბოლოოა და აღარ შეიცვლება. მეტროსადგურ უნივერსიტეტის სარემონტო სამუშაოები 21 ივლისს დასრულდა, მას შემდეგ ტესტირების რეჟიმი მიმდინარეობს. პროექტი მუნიციპალური განვითარების ფონდმა აზიის განვითარების ბანკის კრედიტით განახორციელა და მისი ღირებულება 83 მილიონი ლარია. თბილისის მეტროპოლიტენის 23-ე მეტროსადგურის მშენებლობა წლების განმავლობაში დაკონსერვებული პროექტი იყო. იმის მიუხედავად, რომ გვირაბები თითქმის ოცი წელია, გაყვანილია ტერიტორიაზე, მეტროს სადგურის მოწყობა აქამდე ვერ მოხერხდა. თბილისის მეტროპოლიტენის ბოლო სადგური 2000 წელს გაიხსნა. ამჟამად თბილისში 22 მეტროსადგური ფუნქციონირებს, რომელიც 2 ხაზზეა განლაგებული — ახმეტელი-ვარკეთილის და საბურთალოს ხაზი. მეტროპოლიტენის ხაზების საერთო სიგრძე 56 კილომეტრია. https://www.youtube.com/watch?v=h4eRYfAXnSI [post_title] => ახალი მეტრო თბილისში მომავალ კვირას გაიხსნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => akhali-metro-tbilisshi-momaval-kviras-gaikhsneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-12 17:17:21 [post_modified_gmt] => 2017-10-12 13:17:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=174642 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 140323 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-21 17:46:41 [post_date_gmt] => 2017-06-21 13:46:41 [post_content] => მუნიციპალური განვითარების ფონდი, ახალი მეტროსადგურის "უნივესიტეტის" ახალ სურათებს ავრცელებს, ძველებთან ერთად. მათი ცნობით, მეტროსადგურ "უნივერსიტეტის" სრული რეაბილიტაცია პრაქტიკულად დასრულებულია. დაკონსერვებული გვირაბების სრული რეაბილიტაციის შედეგად, თანამედროვე სტანდარტების შესაბ ამისი, ახალი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი უსაფრთხო სადგური აშენდა. მეტროსადგური ექსპლუატაციაში სექტემბრიდან შევა. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="140324,140325,140326,140327,140328,140329"] [post_title] => რა იყო და რა გახდა – მეტროსადგურ უნივერსიტეტის ახალი ფოტოები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ra-iyo-da-ra-gakhda-metrosadgur-universitetis-akhali-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-21 17:47:21 [post_modified_gmt] => 2017-06-21 13:47:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=140323 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 140112 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-21 17:03:52 [post_date_gmt] => 2017-06-21 13:03:52 [post_content] => ახალი მეტროსადგური "უნივერსიტეტის" მედიაში გავრცელებულმა პირველმა ფოტოებმა დიდი გამოხმაურება ჰპოვა – უმეტესად უარყოფითი. "უნივერსიტეტზე" მომხმარებლებს ძირითადად, აბაზანის ასოციაცია გაუჩნდათ. ხალხის ნაწილი მეტროსადგურის იაფიან შესახედაობაზე საუბრობს, ნაწილს მისი ფერები არმოსწონს, ნაწილი კი იმითაც კმაყოფილია, რომ ამდენი წლის შემდეგ, თბილისს ახალი სადგური შეემატება. [caption id="attachment_140142" align="aligncenter" width="640"] ჟურნალისტ ნინი ცხადაიას ორიგინალური სურათი ახალი მეტროსადგურის თემაზე[/caption] ზოგს მოსწონს, ზოგს კი არა, თუმცა ყველა თანხმდება ერთ საკითხზე – "უნივერსიტეტი", თბილისში არსებული ყველა სადგურისგან ცალსახად გამორჩეულია. საზოგადოება ამ სადგურით სარგებლობას სექტემბრიდან შეძლებს, მანამდე კი ის ტესტირების რეჟიმში გაეშვება. ობიექტზე სამშენებლო სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული ესპანურ-იტალიური ერთობლივი საწარმო “ასიგნია კობრა” ახორციელებს. მეტროსადგურის პროექტი ესპანურმა საკონსულტაციო კომპანია “ევროსტუდიამ” მოამზადა. ეს მეტროსადგური 1995 წელს უნდა გახსნილიყო, თუმცა, მშენებლობა შეჩერდა. სამშენებლო სამუშაოები 2015 წლიდან განახლდა და მისი ღირებულება 83 მილიონი ლარია. მსოფლიოს მასშტაბით არსებული "უცნაური" მეტროსადგურები მეტროსადგურებს უამრავ ქვეყანაში ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ. მათი დიზაინი ყველგან განსხვავებულია. "ფორტუნა" გთავაზობთ მსოფლიოში არსებულ ათ ყველაზე უცნაურ მეტროსადგურს, რომელთა შორისაც შესაძლოა, მომავალში "უნივერსიტეტიც" გაჩნდეს. ტაივანი – ფორმოსა ბულვარი 2. რუსეთი – მოსკოვი 3. უკრაინა – კიევი 4. ჩრდილოეთ კორეა – ფხენიანი 5. გერმანია – მიუნხენი 6. გერმანია – მიუნხენი 7. პორტუგალია – ლისაბონი 8. ესპანეთი – ბარსელონა 9. ჩეხეთი – პრაღა 10. აშშ – ნიუ-იორკი თამთა უთურგაშვილი