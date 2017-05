როგორია აპრილის თვის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები?

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ekonomikuri-zrda [1] => aprilis-ekonomikuri-zrda ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135282 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ekonomikuri-zrda [1] => aprilis-ekonomikuri-zrda ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135282 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3369 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ekonomikuri-zrda [1] => aprilis-ekonomikuri-zrda ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ekonomikuri-zrda [1] => aprilis-ekonomikuri-zrda ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (135282) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16170,3369) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 126001 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-28 11:42:57 [post_date_gmt] => 2017-04-28 07:42:57 [post_content] => წინასწარი შეფასებით, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, 2017 წლის მარტში მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა 5.3%-ს შეადგენს. 2017 წლის იანვარში რეალური ეკონომიკური ზრდა 5.2%-ს, თებერვალში კი 4.4%-ს შეადგენდა. 2017 წლის 1-ლიკვარტლის საშუალო რეალურმა ზრდამ 5% შეადგინა. საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული ეს მონაცემები, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ, ნინო ჯავახაძემ შეაფასა. მისი განცხადებით, სექტორულ ჭრილში ზრდის გამომწვევი ფაქტორებია: დამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა - სასტუმროები და რესტორნები, უძრავი ქონება და ვაჭრობა. ნინო ჯავახაძის ინფორმაციით, ასევე ზრდაზე დადებითად მოქმედებს საგარეო ფაქტორების გაუმჯობესება, როგორიცაა ექსპორტი. „მოგეხსენებათ , 2017 წლის ამ თვეში ჩვენ გვქონდა ექსპორტის 30% - იანი ზრდა . ეკონომიკურ ზრდაზე დადებითად მოქმედებს ისეთი ფაქტორები , როგორიცაა - ფულადი გზავნილები (სამ თვეში 22% - იანი ზრდა), ზრდა ასევე კვლავ გრძელდება ტურიზმის მიმართულებით, რაც სასიხარულო ფაქტორია - კერძოდ , ვიზიტორების რაოდენობამ 2017 წლის იანვარ-მარტში 1 266 125 შეადგინა“. როგორც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა - „საქართველოს მთავრობა შემდგომშიც გააგრძელებს ზრდის ხელშემწყობ რეფორმებს და იმედი გვაქვს, რომ მომავალი პერიოდის ეკონომიკური ზრდაც დადებითი იქნება“, - განაცხადა ჯავახაძემ. 2017 წელს საქართველოში რეგისტრირებულ საწარმოთა ბრუნვა (რომლებზე დაკვირვებაც ხდება ეკონომიკური ზრდის შესაფასებლად) გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით იანვარში 20.7%-ით, თებერვალში 14.6%-ით, ხოლო მარტში 16.7%-ით არის გაზრდილი. მიმდინარე წლის მარტში მშპ-ს მნიშვნელოვანი რეალური ზრდა დაფიქსირდა შემდეგ სფეროებში:

მშენებლობა

დამამუშავებელი მრეწველობა

სასტუმროები და რესტორნები

ვაჭრობა

ოპერაციები უძრავი ქონებით

ფეროშენადნობების ექსპორტი 201%-ით

ღვინის ექსპორტი 62.5%-ით

სამკურნალო საშუალებების ექსპორტი 60%-ით

სპილენძის მადნების და კონცენტრატების ექსპორტი 17%-ით

22%-ით გაიზარდა ფულადი გზავნილების მაჩვენებელი და მისმა მოცულობამ 290 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, ფულადი გზავნილები შიდა მოთხოვნის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია, შესაბამისად, მისი ზრდა დადებითად აისახება ეკონომიკურ ზრდაზე.

2017 წლის მარტში ტურიზმიდან შემოსავლები გაიზარდა 28%-ით და 180 მლნ. აშშ დოლარი (39 მლნ. აშშ დოლარით მეტი) შეადგინა, ხოლო იანვარ-მარტში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლების 23%-იანი ზრდა დაფიქსირდა და 435 მლნ. აშშ დოლარსგაუტოლდა (83 მლნ. აშშ დოლარით მეტი). 2017 წლისიანვარ-მარტში 11.4%-ით გაიზარდა საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობა და 1 266 125 ვიზიტორი შეადგინა.

„ეკონომიკის, ან ინვესტიციების ზრდა არაფრისმთქმელ სტატისტიკურ მონაცემად დარჩება, თუ არ მოხდება ისედაც მწირი დოვლათის ეფექტური გადანაწილება, სამუშაო ადგილების შექმნა. სამწუხარო რეალობაა, რომ საქართველოში ინვესტიციების ზრდის პირდაპირპროპორციულად არ იქმნება სამუშაო ადგილები. ხშირია შემთხვევა, როდესაც ინვესტორებს უცხოელი მუშახელი ჩამოჰყავთ, ადგილობრივი კადრების კვალიფიკაციის ნაკლებობის გამო. შესაბამისად, იმისთვის, რომ უცხოური ინვესტიციებიდან მეტი სარგებელი მივიღოთ, საჭიროა, ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი პროფესიული განათლება ეკონომიკური პოლიტიკის პრიორიტეტად ვაქციოთ“, – განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა.

"მუშახელის დაცულობა და უსაფრთხო სამუშაო პირობების უზრუნველყოფა - რაც აწუხებს ჩვენს მოსახლეობას, საკანონმდებლო დონეზე მოგვარებადია. არ ვგულისხმობ შრომის ბაზრის მკაცრ რეგულირებას, თუმცა შრომის უსაფრთხოების მინიმალური სტანდარტების დაწესება, აუცილებელია", – აღნიშნა გიორგი მარგველაშვილმა.

„ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ წელს კარგი სტარტით ვიწყებთ და მითუმეტეს, ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ ისეთ საკანონმდებლო ცვლილებებთან მიმართებაში, რომლებმაც შეიძლება თუნდაც მცირე ზიანი მიაყენონ ეკონომიკურ ზრდას“ - აღნიშნა გახარიამ.

„აქ იგულისხმება როგორც ინფრასტრუქტურული პროექტები, ასევე ინვესტიციები ტურიზმის მიმართულებით. ეს ყველაფერი კეთდება ეკონომიკური ზრდის დასაჩქარებლად. დღეს რეგიონში ვართ ლიდერები, თუმცა, ისიც გვესმის, რომ 4 პროცენტიანი ზრდა არ არის იდეალური და გვინდა კიდევ უფრო მეტი“ - განაცხადა გიორგი გახარიამ.

„მოგეხსენებათ , 2017 წლის ამ თვეში ჩვენ გვქონდა ექსპორტის 30% - იანი ზრდა . ეკონომიკურ ზრდაზე დადებითად მოქმედებს ისეთი ფაქტორები , როგორიცაა - ფულადი გზავნილები (სამ თვეში 22% - იანი ზრდა), ზრდა ასევე კვლავ გრძელდება ტურიზმის მიმართულებით, რაც სასიხარულო ფაქტორია - კერძოდ , ვიზიტორების რაოდენობამ 2017 წლის იანვარ-მარტში 1 266 125 შეადგინა". როგორც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა - „საქართველოს მთავრობა შემდგომშიც გააგრძელებს ზრდის ხელშემწყობ რეფორმებს და იმედი გვაქვს, რომ მომავალი პერიოდის ეკონომიკური ზრდაც დადებითი იქნება", - განაცხადა ჯავახაძემ.

მაღალი ეკონომიკური ზრდა მნიშვნელოვანწილად განაპირობა საქართველოს საგარეო ვაჭრობის გაუმჯობესებულმა მონაცემებმა და პროდუქციის ექსპორტის ზრდამ. კერძოდ,ეკონომიკის სამინისტროს ცნობით, საქონლის ექსპორტის ზრდა მნიშვნელოვნადაა დაკავშირებული ჩვენს ძირითად სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და შესაბამისად, ექსპორტირებულ საქონელზე მოთხოვნის ზრდასთან.2017 წლისგაუმჯობესდა ზრდის ხელშემწყობი სხვა ფაქტორებიც, მათ შორის: ამის შესახებ დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მან იანვარ–თებერვლის ეკონომიკური ზრდის გაუმჯობესებულ მაჩვენებელზეც ისაუბრა და იმედი გამოთვა, რომ ეს ტენდნცია მთავრობისა და პარლამენტის, ეროვნული ბანკისა და სხვა აქტორების აქტიური ჩართულობით მომავლშიც შენარჩუნდება. თუმცა, მისი თქმით, ეს არაფრისმთქმელ სტატისტიკურ მონაცემებად დარჩება, თუ არ მოხდება დოვლათის სწორად გადანაწილება.პრეზიდენტმა, პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას, მუშახელის უსაფრთხო სამუშაო პირობებზეც ისაუბრა და განაცხადა, რომ ამის უზრუნველყოფა შესაძლებელია.