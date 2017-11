„როგორია ცხოვრება თბილისში, აღმოსავლეთ ევროპის ყველაზე მაგარ ქალაქში“ – „Wmagazine“–ის სტატია თბილისზე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mercedes-benz-fashion-week [1] => wmagazine ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 185115 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mercedes-benz-fashion-week [1] => wmagazine ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 185115 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1347 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mercedes-benz-fashion-week [1] => wmagazine ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mercedes-benz-fashion-week [1] => wmagazine ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (185115) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1347,21036) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 185060 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-11-07 15:46:43 [post_date_gmt] => 2017-11-07 11:46:43 [post_content] => Mercedes-Benz-ის მოდის კვირეულმა რამდენიმე დღით თბილისი ნამდვილ მოდის დედაქალაქად აქცია, სადაც უცხოურმა პრესამ, ბაიერებმა და ადგილობრივმა მოდის მოყვარულებმა, ცნობილი ბრენდების - Gucci-ისა და Balenciaga-ს აქსესუარები ადგილობრივი დიზაინერების მოდელების ფონზე წარმოადგენეს და თბილისის ულამაზეს ქუჩებს უფრო მეტი კოლორიტი შესძინეს. Situationist-ის 2018 წლის გაზაფხული-ზაფხულის კოლექციამ განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო. ტყავი ნამუშევრებში წამყვანია, ბევრი მთლიანი ლუქი სწორედ ტყავით არის გაკეთებული. მის ცენტრში ძლიერი და დამოუკიდებელი ადამიანები არიან, რომელთაც შეუძლიათ, ასეთი ტიპის სამოსი უპრობლემოდ მოირგონ და ატარონ. გრძელი პალტოები, ფანქარი-ქვედაბოლოები, პიჯაკები, მოკლე კაბები კოლექციის შემადგენელი ნაწილია. [gallery royalslider="1" ids="184868,184869,184870,184871,184872,184873,184874,184875,184876,184877,184878,184879,184880,184881,184882,184883,184884,184885,184886,184887,184888,184889,184890,184891,184892,184893,184894,184895,184896,184897,184898,184899,184900,184901,184902,184903,184904,184905,184906,184907,184908,184909,184910,184911"] [post_title] => ბელა ჰადიდის საყვარელი ქართული ბრენდი - Situationist ცნობილი გამოცემების ფურცლებზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bela-hadidis-sayvareli-qartuli-brendi-situationist-cnobili-gamocemebis-furclebze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-07 15:46:38 [post_modified_gmt] => 2017-11-07 11:46:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=184867 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 184926 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-11-07 13:50:25 [post_date_gmt] => 2017-11-07 09:50:25 [post_content] => მერსედეს ბენცის მოდის კვირეულის ქუჩის სტილი „ვოგისთვის“ საინტერესო გამოდგა. მისმა უკრაინულმა გამოცემამ საუკეთესო სთრით სთაილის მქონეთა ფოტოები გამოაქვეყნა მათ შორის ერთ-ერთი მოდური ჩამცმელის ფოტოც მოხვდა. ეს გოგონა არაერთხელ აღმოჩნდა სხვა გამოცემების ფურცლებზეც, ასევე საუკეთესოთა შორის. WMagazine.com-მა ასევე გამოაქვეყნა მისი ფოტოები, როცა წვრილი სათვალეების სიმრავლეზე მიანიშნა საქართველოში მოდურ ჩამცმელთა შორის. გამოცემამ დაწერა: „ყველაზე მაგარი თინეიჯერებითა და კონცეფტუალური მაღაზიებით ანდერგრაუნდ მოდის სცენაზე, საქართველოს დედაქალაქი თბილისი კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რომ ის მბრწყინავი მთავარი წერტილია აღმოსავლეთ ევროპაში მერსედეს ბენცის მოდის კვირეულზე. რასაკვირველია, ადრეული შემოდგომის ნებისმიერი ლუქი ვერ იქნება დასრულებული ზომაზე დიდი სამოსისა და წვრილი სათვალეების გარეშე“. შეიძლება ითქვას, რომ გოგონა, რომელიც „ვოგისა“ და Wmagazine-ის ყურადღების ცენტრში მოხვდა, ქართული სთრით სთაილის ერთ-ერთი გამორჩეული სახე გახდა ამ სეზონზე. თქვენ როგორ შეაფასებთ მის ჩაცმულობას? ქართული „ქუჩის სტილის" ვარსკვლავი (ფოტოები) 