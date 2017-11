როგორია გარემოს ეროვნული სააგენტოს პროგნოზი ცივ ზამთართან დაკავშირებით

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => garemos-erovnuli-saagento [1] => prognozi [2] => civi-zamtari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182887 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => garemos-erovnuli-saagento [1] => prognozi [2] => civi-zamtari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182887 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4874 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => garemos-erovnuli-saagento [1] => prognozi [2] => civi-zamtari ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => garemos-erovnuli-saagento [1] => prognozi [2] => civi-zamtari ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (182887) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20894,4874,7060) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 181282 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-28 14:51:13 [post_date_gmt] => 2017-10-28 10:51:13 [post_content] => გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, საქართველოში 30 ოქტომბრიდან ამინდი გაუარესდება. ქვეყნის მასშტაბით ტემპერატურა დაიკლებს განსაკუთრებით, დასავლეთ საქართველოში. 30 ოქტომბერს დასავლეთ საქართველოში ტემპერატურა 15 გრადუსამდე დაეცემა. ქვეყნის უმეტეს რაიონში წვიმა და ქარია მოსალოდნელი. 30 ოქტომბრიდან საქართველოში ამინდი გაუარესდება

გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, დღეს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ძლიერი ქარი - 20-25მ/წმ სიჩქარით იქროლებს. უწყების ცნობით, ზოგიერთ რაიონში ქარის სიჩქარემ შესაძლოა 30 მ/წმ-ს მიაღწიოს. ზღვისპირა რაიონებში მოსალოდნელია ძლიერი ნალექი და ზღვაზე ძლიერი შტორმი. ქვეყნის დასავლეთ ნაწილის მაღალმთიან რაიონებში კი - ქარბუქი. როგორც გარემოს ეროვნულ საგენტოში აცხადებენ, თოვა გაგრძელდება ქვეყნის დასავლეთ ნაწილში. ძლიერმა ნალექმა შესაძლებელია ცალკეულ მდინარეებზე წყალმოვარდნეები და მეწყრულ-ღვარცოფული პროცესების გააქტიურება გამოიწვიოს. დღეს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ძლიერი ქარი იქროლებს

სინოპტიკოსები, უახლოეს დღეებში, საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე თბილ, უნალექო ამინდს ელოდებიან. როგორც "ფორტუნას" გარემოს ეროვნული სააგენტოს ამინდის ბიუროს უფროსმა, სვეტა ნიორაძემ, განუცხადა, ტემპერატურა დასავლეთ საქართველოში, საშუალოდ, 25-30 გრადუსამდე გათბება, ხოლო აღმოსავლეთში 23-28 გრადუსამდე. "ხვალ დასავლეთ საქართველოს დაბლობში 27 გრადუსამდეა მოსალოდნელი, შაბათ-კვირას 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში ტემპერატურა 20-23 გრადუსამდე მიაღწევს, შაბათ-კვირას 28 გრადუსამდე. "თბილისში ხვალ 19 გრადუსია მოსალოდნელი, შაბათ-კვირას 23. მაგრამ უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ღამის საათებში შედარებით დაბალი ტემპერატურა იქნება, სავარაუდოდ დილის საათებშიც, ეს უფრო აღმოსავლეთ საქართველოს ეხება. მაღალმთიან რეგიონებში უარყოფითი ტემპერატურა უკვე ფიქსირდება და ასე შენარჩუნდება," - აცხადებს სვეტა ნიორაძე. სინოპტიკოსები ხვალიდან 25-30 გრადუსს პროგნოზირებენ 30 ოქტომბრიდან საქართველოში ამინდი გაუარესდება