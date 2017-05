როგორია გვანცა დარასელიას გოგონა? ნახეთ ფოტოები

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gvanca-daraselia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128300 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gvanca-daraselia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128300 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5260 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => gvanca-daraselia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => gvanca-daraselia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (128300) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5260) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 116558 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-21 14:32:22 [post_date_gmt] => 2017-03-21 10:32:22 [post_content] => ტელეკომპანია „მიუზიკბოქსს“ ოჯახური ცხოვრების შესახებ ინტერვიუ მისცა ტელეწამყვან გვანცა დარასელიას მეუღლემ, ვახო მჭედლიძემ. შეგახსენებთ, რომ ვახოსა და გვანცას ახლახან მეორე შვილი შეეძინათ, გოგონა, რომელსაც ლილე დაარქვეს. პირველი - ბიჭია, ერეკლე. ვახო მჭედლიძე: ლილე ჯერ პატარაა, ერთი თვისაა, ერთი სული მაქვს, როდის შევიგრძნობ იმას, რასაც მთელი ჩემი სამეგობრო ამბობს, რომ გოგო შვილი სულ სხვაა. ჯერ ვერ ვიგრძენი, ცოტა დრო გავიდა. შეძლებისდაგვარად ვეხმარები, მაგრამ გვანცა უფრო ჩართულია ბავშვის მოვლაში. გვანცა ძალიან მზრუნველი დედაა და ვამაყობ, რომ ასეთი მეუღლე მყავს. ლილეს სახელი გვანცამ შეურჩია, ისევე, როგორც ერეკლეს. გვანცას გადაწყვეტილებებს მე ყოველთვის პატივს ვცემ (იღიმის). ერეკლე დიდი ხანი ელოდებოდა დაიკოს, გაჩენისთანავე ავიყვანე და იმ წამიდან, სადაც ნახულობს, სულ კოცნის. ოჯახი უფრო შეივსო, თუ ვზრუნავდით ერთ შვილზე, ახლა ორზე ვზრუნავთ. პირველი ორი კვირა გამიჭირდა ამ თემაზე გადართვა, ვერ წარმომედგინა ორი შვილი. ცოტა დროის გასვლის შემდეგ გრძნობ, რამხელა პასუხისმგებლობაა ორი შვილი... [post_title] => გვანცა დარასელიას ქმარი ოჯახურ ცხოვრებაზე ალაპარაკდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gvanca-daraselias-qmari-ojakhur-ckhovrebaze-alaparakda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-21 14:32:22 [post_modified_gmt] => 2017-03-21 10:32:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=116558 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 113523 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-08 14:06:04 [post_date_gmt] => 2017-03-08 10:06:04 [post_content] => გვანცა დარასელია სამი კვირის წინ დედა მეორედ გახდა, მას ქალიშვილი, ლილე შეეძინა. უფროსი ვაჟიშვილი ერეკლე ძალიან გახარებულია დის გაჩენით. გვანცა ამბობს, რომ ორი შვილის დედობა ჯერჯერობით უცნაური შეგრძნებაა. გვანცა ტელევიზიისგან ისვენებს და მთელ დროს ბავშვების მოვლას უთმობს. „რუსთავი 2“-ში კი ალბათ, მაისში დაუბრუნდება. „ფორტუნა“ ტელეწამყვანს ესაუბრა. გვანცა, 8 მარტს გილოცავ. აღნიშნავ ხოლმე ამ დღეს? გვანცა დარასელია: არც არასდროს აღმინიშნავს. სტანდარტულად ვიღებ სიტყვიერ მოლოცვებს. მეც გავცემ ახლა ორი ქალი ვართ ოჯახში და მაგიტომ არის განსაკუთრებული 8 მარტი ჩემთვის. ზოგადად, ჩვეულებრივი დღეა. საჩუქრებს იღებ ხოლმე? კი, ვიღებ ხოლმე, მაგრამ არც ამისი ტრადიცია გვაქვს გამორჩეულად. როგორია ორი შვილის დედობა? ძალიან უცნაურია ჯერჯერობით, მაგრამ გგონია, გაიზარდე და თვითონაც დიდი გოგო ხარ (იღიმის). ტკბილი და თბილი შეგრძნებაა. ერეკლე ძალიან დიდი მეჩვენება, ლილესთან შედარებით. ლილე ძალიან კარგი გოგოა, არ არის მტირალა, ჭკვიანია. გისმენს და თვალს გაყოლებს, სილუეტებს აკვირდება, ხვდები, რომ უყვარს, როცა ელაპარაკები. ვის ჰგავს? ძალიან ხშირად იცვლება, ერეკლეს პატარობასაც ჰგავს. თვალები მგონი, უფრო მუქი აქვს, თვალ-წარბით, უფრო ჩემკენ არის. ალბათ, სამი-ოთხი თვიდან გამოჩნდება, როგორი გოგოა და ვის ჰგავს. სამსახურში როდის აპირებ გასვლას? ჯერ არ ვაპირებ, ალბათ, მაისისთვის დაბრუნდები. ახლა ბავშვებს ვუძღვნი მთელ დროს, მათ მოვლას, ყურადღება თანაბრად უნდა გავუყო, რასაც ძალიან ვცდილობ. მინდა, ერეკლეს არ მოაკლდეს ჩემი ყურადღება. ერეკლეს ლილე ძალიან უყვარს და ეფერება, ზრუნავს მასზე და მეხმარება. ნინო მურღულია [post_title] => გვანცა დარასელია: „ორი შვილის დედობა ჯერჯერობით ცოტა უცნაურია...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gvanca-daraselia-ori-shvilis-dedoba-jerjerobit-cota-ucnauria [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-08 14:42:30 [post_modified_gmt] => 2017-03-08 10:42:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=113523 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 111984 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-01 10:52:10 [post_date_gmt] => 2017-03-01 06:52:10 [post_content] => ტელეწამყვანმა გვანცა დარასელიამ მცირე ხნის წინ იმშობიარა. მას გოგონა შეეძინა. „რუსთავი 2“-ის „შუა დღის“ წამყვანი დეკრეტში მშობიარობამდე მცირე ხნით ადრე გავიდა, ტელეეთერშიც იჯდა და შესანიშნავად გამოიყურებოდა. მას წონაში საგრძნობლად არ მოუმატია და აშკარაა, რომ დაკლებაც არ გაუჭირდება. გვანცამ საკუთარი პატარის სახე ჯერ არ გამოაჩინა, მაგრამ „ინსტაგრამზე“ დადო ფოტო, სადაც ახალშობილის ფეხები საკუთარ ხელებში აქვს მოქცეული. ფოტომ დიდი გამოხმაურება ჰპოვა. ტელეწამყვანს კიდევ ერთხელ ულოცავენ მეორე შვილის დაბადებას. შეგახსენებთ, რომ გვანცა რამდენიმე წელია, გათხოვილია. მასა და მის მეუღლეს, ვახო მჭედლიძეს პირველი შვილი ბიჭი ჰყავთ. ფოტო ვახო მჭედლიძე: ლილე ჯერ პატარაა, ერთი თვისაა, ერთი სული მაქვს, როდის შევიგრძნობ იმას, რასაც მთელი ჩემი სამეგობრო ამბობს, რომ გოგო შვილი სულ სხვაა. ჯერ ვერ ვიგრძენი, ცოტა დრო გავიდა. შეძლებისდაგვარად ვეხმარები, მაგრამ გვანცა უფრო ჩართულია ბავშვის მოვლაში. გვანცა ძალიან მზრუნველი დედაა და ვამაყობ, რომ ასეთი მეუღლე მყავს. ლილეს სახელი გვანცამ შეურჩია, ისევე, როგორც ერეკლეს. გვანცას გადაწყვეტილებებს მე ყოველთვის პატივს ვცემ (იღიმის). ერეკლე დიდი ხანი ელოდებოდა დაიკოს, გაჩენისთანავე ავიყვანე და იმ წამიდან, სადაც ნახულობს, სულ კოცნის. ოჯახი უფრო შეივსო, თუ ვზრუნავდით ერთ შვილზე, ახლა ორზე ვზრუნავთ. პირველი ორი კვირა გამიჭირდა ამ თემაზე გადართვა, ვერ წარმომედგინა ორი შვილი. ცოტა დროის გასვლის შემდეგ გრძნობ, რამხელა პასუხისმგებლობაა ორი შვილი... 