როგორია თმის გადანერგვის საუკეთესო მეთოდები

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => stumrad-eqimtan [1] => eka-yandiashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145944 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => stumrad-eqimtan [1] => eka-yandiashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145944 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 10720 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => stumrad-eqimtan [1] => eka-yandiashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => stumrad-eqimtan [1] => eka-yandiashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (145944) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17241,10720) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 144097 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-06 15:35:02 [post_date_gmt] => 2017-07-06 11:35:02 [post_content] => 5 ივლისის გადაცემა „სტუმრად ექიმთან“ ცხელი ზაფხულის ყველაზე მწვავე პრობლემებს დაეთმო. როგორც ავაცილოთ პატარებს მზის მავნე ზემოქმედება, რამდენად საშიშია მწერის ნაკბენი და რა სახის რეკომენდაციების გათვალისწინება გვმართებს ამ დროს, რა სიმპტომებით ვლინდება ნაწლავური ინფექციები და რა არის მათი გამომწვები მიზეზი, როგორი უნდა იყოს პირველადი დახმარება გველის ნაკბენის დროს და რა უნდა წავიღოთ სააფთიაქო ჩანთით, როცა ბავშვთან ერთად დასასვენებლად მივდივართ – ამ და სხვა საინტერესო თემებზე გადაცემაში „სეუ-კლინიკის“ პედიატრიული განყოფილების უფროსმა, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორმა, პროფესორმა ინგა მამუჩიშვილმა ისაუბრა. აღსანიშნავია, რომ პედიატრთან ვიზიტის დაგეგმვა, ასევე, შესაძლებელია კლინიკაში „მზიური მედი“. ქალბატონო ინგა, რას მოვარიდოთ ბავშვი გაუსაძლისი სიცხეების დროს? ძალიან დაცხა და გაგვიჩნდა საზრუნავი, თუ სად გავიყვანოთ ბავშვი, თუ ვერ გაგვყავს, როგორ დავიცვათ სიცხეებისგან თბილისში. ყველას არ შეუძლია ძვირადღირებულ კურორტებზე წასვლა, თბილისის გარეუბანში, ნებისმიერ ადგილზე შეგიძლიათ ბავშვი გაარიდოთ სიცხეს. ბავშვებს უნდათ თავისუფლება, ჰაერზე თამაში და ძალიან განიცდიან, როდესაც სახლში არიან. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება 11:00 საათიდან 17:00 საათამდე ბავშვის თუნდაც პარკში გაყვანა, რადგან სიცხე მაინც ძლიერია, თამაშით გართული პატარა არ ითხოვს წყალს და ხდება გაუწყლოვანება, ირღვევა სითხის მიღებისა და გაცემის ბალანსი, ოფლიანობასთან ერთად იწყება მიკროელემენტების კარგვა. ბავშვს არ აქვს წყურვილის შეგრძნება, ან არ სურს დრო დაკარგოს. შეიძლება ზაფხულში არ დავაძალოთ საკვების მიღება, მაგრამ წყლის მიღება აუცილებლად უნდა მოვთხოვოთ. არ არის სასურველი, გაზიანი სასმელების მიღება, უმჯობესია წყალი. კატეგორიული ვერ ვიქნები, ვერ შეუზღუდავ მცირე რაოდენობით ლიმონათს, ან ტკბილეულს, ეს ერთგვარი ძალადობაა ბავშვსა და მის ორგანიზმზე. უნდა ვაკონტროლოთ, რა რაოდენობით იღებს სითხეს და რა რაოდენობით გამოყოფს. სითხის გამოყოფა ხდება კანის ზედაპირიდანაც ოფლის სახით და მცირდება შარდის გამოყოფა. აუცილებელია ბავშვს თავზე ეფაროს კეპი ან პანამა, ეცვას ღია ფერის სამოსი, საღამოს საათებში კი თხელი, გრძელმკლავიანი სამოსი, რადგან აქტიურდებიან მწერები, განსაკუთრებით კი კოღოები. როგორც წესი კბენისთვის მდედრი კოღოა საშიში, მას ხორთუმისებრი პირის აპარატის აგებულება აქვს და ბავშვის ხორცს ჩაეჭიდება ხოლმე, ამიტომ შეიძლება გაჩნდეს პაპულა, ჰიპერემიული უბანი და შიგნით განვითარდეს პატარა ჩირქოვანი თავი. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ბავშვის იმუნური სისტემა გააქტიურდა იმ ტოქსინი მიმართ, რომელიც ბავშვის ორგანიზმში კოღომ შეუშვა. პირველ რიგში, კოღოს ნაკბენისას უნდა დავაკვირდეთ, როგორი რეაქცია აქვს ორგანიზმს. შეიძლება, იყოს ადგილობრივი რეაქცია, რომელიც ჰიპერემიითა და ქავილით გამოიხატება, ან - უფრო მძიმე შედეგი მოყვეს და ანაფილაქსიით გამოიხატოს. ყველა ნაკბენის შემთხვევაში საჭიროა ცივი კომპრესი, ან ყინულოვანი პარკი. თუკი ნაკბენი ზომაში იზრდება და იწყება ქავილი, უნდა მივაღებინოთ ანტიჰისტამინური საშუალება და მივმართოთ ექიმს. კოღოები სხვადასხვა დაავადების გადამტანები არიან, მაგალითად ლეიშმანიოზის. მისი სიმპტომებია მაღალი ცხელება, ახასიათებს ცხელება ერთსა და იმავე დროს, ჰემოგლობინის დავარდნა და ზოგადი სისუსტე. შევეცადოთ, რომ წყალსატევეთან ახლოს, ღამის საათებში არ გვყავდეს ბავშვები. უფრო ვრცლად რომ ვისაუბროთ მზისგან გამოწვეულ მავნე ზემოქმედებაზე, რა სიმპტომები ახასიათებს მზის დაკვრას და რა პირველადი დახმარების გაწევა შეგვიძლია ამ დროს? კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ 11:00დან 17:00 საათამდე ბავშვის გარეთ გაშვება არ შეიძლება, რადგან ძალიან მარტივად შეიძლება მოხდეს მზის დაკვრა. მინდა განვმარტო, რა იწვევს მზის დაკვრას. როდესაც ბავშვი იმყოფება მზეზე, იწყებს ოფლიანობას და არ იღებს სითხეს, ამ დროს სისხლი სქელდება და ამ პერიოდში წნევის დაცემაც კი შეიძლება მოხდეს. პირველი სიმპტომები ასეთია: თავბრუსხვევა, ღებინების შეგრძნება, ან ღებინება, ცივი ოფლი, ზოგადი სიფერმკრთალე. რა უნდა გააკეთოს მშობელმა? ბავშვი რა თქმა უნდა ჩრდილში უნდა გადაიყვანოთ, დატვირთოთ დიდი რაოდენობით ცივი წყლით, შუბლზე დაააფაროთ ცივი ტილო, გააგრილოთ მაქსიმალურად, თავიდან ბოლომდე გავახვიოთ წყლიან ზეწარში. თუ ეს მსუბუქი მზის დაკვრაა, ყველა სიმპტომი გაივლის. თუ მდგომარეობა არ გაუმჯობესდა, კანი ჰიპერემიულია, აქვს შეუპოვარი ღებინება, მომენტალურად უნდა მივმართოთ ექიმს და გადავიყვანოთ კლინიკაში. ძალიან ხშირია კითხვები მწერებისგან დამცავ საშუალებებზე, რომელია მათაგნ ყველაზე ეფექტური? აუცილებელია ბავშვი რამენაირად დავიცვათ მწერებისგან. პირველ რიგში საჭიროა კარებსა და ფანჯრებზე მწერებისგან დამცავი ბადეები და ეს ძალიან ეფექტურია. არსებობს სხვადასხვა ქიმიური საშუალებები, სახელწოდებებს არ დავასახელებ, მაგრამ კოლოფზე უნდა იყოს წარწერა, რომ უსაფრთხოა ბავშვისთვის. უმჯობესია ქაფის, ან სპრეის სახით მივასხათ სხეულზე. მართლა უსაფრთხოა ე.წ. ელექტრო მოწყობილობები, რომლის გარშემოც მწერები ვერ ჩერდებიან. არსებობს ბუნებრივი საშუალებებიც, მაგალითად რეჰანის ნახარში, მიხაკ–დარიჩინი, ევკალიპტის ზეთი ან ქაფურის სპირტი, რომელიც გამოიყენება ხოლმე კანში შესაზელად. თუმცა, აქვე ვიტყვი, რომ ბავშვებს, რომლებსაც ობსტრუქციული მდგომარეობა აქვთ გამოხატულება, მძაფრი სუნებისგან უნდა დავიცვათ. ბუნებრივი რეპელენტების გამოყენება შეიძლება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ბავშვს ალერგია არ აქვს. საშიშია თუ არა ბავშვებისთვის ღია აუზები? მივესალმები აუზებს, თუმცა ჩემთვის ყველაფერში დიდი მნიშვნელობა აქვს სიფრთხილესა და ზომიერების დაცვას. ცოტა ხნის წინ მქონდა შემთხვევა, როდესაც ბავშვს ანაფილაქსიური შოკი დაემართა აუზზე, რაც სადეზინფექციო საშუალებებმა გამოიწვია. შეგვიძლია ვატაროთ ბავშვები აუზზე, თუმცა არ არის აუცილებელი იყოს სახელგანთქმული აუზი, სახლშიც შეგიძლიათ გააგრილოთ ბავშვები. მთავარია არ გადაცივდეს ბავშვის ორგანიზმი, მიაქციეთ ყურადღება, თუკი ბავშვი დაიწყებს კანკალს ან მიიღებს ციანოზურ ელფერს. ძალიან ცხელი მდგომარეობიდან ცივში გადაყვანა, განსაკუთრებით გაუკაჟებელ ბავშვებში ცუდად მთავრდება ხოლმე. ყველაზე ხშირად ბავშვი ექიმთან ზაფხულში ნაწლავური ინფექციების გამო ხვდება, რა იწვევს ამ ინფექციებს და რატომ აქტიურდება ეს პრობლემა ზაფხულში? ჯერ მინდა გავაკეთო განმარტება ტერმინის ენტეროვირუსი. ეს სულაც არ არის ნაწლავურ სინდრომთან დაკავშირებული და არ არის ღებინებით ან დიარეით გამოხატული. ენტეროვირუსი იწვევს მაღალ ცხელებას, ჩირქოვან ანგინას, ხელ-ფეხ-პირის დაავადებას, კანზე გამონაყარით მიმდინარეობს და ა.შ. დღეს მომართვიანობა ნამდვილად ნაწლავური ინფექციების გამოა. საუბარია როტა და ნორო ვირუსებზე, რომლებიც ისევე მიმდინარეობს, როგორც სხვა ვირუსული ინფექციები, მაღალი ცხელებით, თავის ტკივილით, ღებინებით, დიარეით. ამჟამად, როტო ვირუსებზე ხდება ვაქცინაცია და შედარებით შემცირდა. ნაწლავური ვირუსისთვის დამახასიათებელია პირღებინება და დიარეა. საშიშია გაუწყლოვანება, უნდა მივაქციოთ ყურადღება რამდენად სხვამს სითხეს, თუ აქტიურია, არ არის მივარდნილი, არ ტირის ცრემლის გარეშე, არ ვითარდება ძილიანობა, მას არ სჭირდება საავადმყოფოში გადაყვანა. დღეს ძალიან ხშირია კვებითი ტოქსიკოინფექციები, რაც ჭუჭყიანი ხელის სინდრომთან არის დაკავშირებული. ხშირად დაბანეთ ხელები, მაშინაც კი, თუკი ვიღაც ხელზე მიეფერა. ყურადღება მიაქცით იმას, თუ როგორ ინახება რძის პროდუქტები, შეზღუდეთ კრემიანი პროდუქტის მიცემა, არ აიღოს ბავშვმა გაურეცხავი ხილი, დამდუღრეთ და შემდეგ გამდინარე წყალში გარეცხეთ. ტოქსიკო ინფექციას ახასიათებს შეუპოვარი რეაქცია და დრო სჭირდება მისი მდგომარეობის გაუმჯობესებას. თუკი ბავშვს ჩაიყვანთ ზღვაში, ამოყვანისთანავე დაამუშავეთ მისი ხელები სპეციალური ანტიბაქტერიული ხსნარებით. მე სამ წლამდე ასაკის ბავშვს არ ვუწევ რეკომენდაციას, რომ ის მშობელმა ზღვაზე წაიყვანოს. ეს ჩემი კაპრიზი არ არის, ჩვენ არ გვაქვს გარანტია იმისა, რომ ზღვა სუფთაა, ბავშვებს სამ წლამდე აკრძალვები რთულად ესმით. ვისაუბროთ ჭიებზე და მის სიმპტომებზე, რამდენად მასიურია ეს პრობლემა და რა უნდა ვიცოდეთ ჭიების შესახებ? ბავშვებში ხშირია ჭიით ინვაზია და ხშირად მშობელიც ვერ აკონტროლებს ყოველ ფეხის ნაბიჯს. მშობლების მოსაზრებით, თუკი ბავშვს უსიამოვნო სუნი აქვს, ან კბილებს აკრაჭუნებს, ან პირიდან ნერწყვის გადმოდენა აქვს, ე.ი. ას ჭიები ყავს. ეს არის მითები და ჭიებთან არ არის კავშირში. უფრო ახლოს არის სიმართლესთან, თუკი ბავშვი ტაკოს იფხანს, რაც შეიძლება მახვილა ჭიებით იყოს გამოწვეული. პირიდან უსიამოვნო სუნი ყველა ადამიანს აქვს, ეს გამოწვეულია იმით, რომ ღამით ხდება სუნთქვის შედეგად ლორწოვანი გარსის გამოშრობა. უსიამოვნო სუნის მიზეზი შეიძლება იყოს ცხვირ-ხახაში არსებული ანთებითი პროცესი, რა დროსაც ბაქტერიები ილექება ენაზე და ხშირად ბავშვებს ვუხეხავთ კბილებს, მაგრამ არა ენას. ასევე, მუცლის ტკივილი ბავშვს შეიძლება მრავალი მიზეზის გამო ჰქონდეს და არ არის აუცილებელი, რომ ეს ჭიის გამო იყოს. თვითნებურად არ შეიძლება ჭიის საწინააღმდეგო წამლის მიცემა, რადგან ყველა მათგანი ტოქსიკურია და ბავშვის ღვიძლს დიდი ზიანი ადგება, მითუმეტეს მაშინ, როდესაც არც კი ვიცით ზუსტად არის თუ არა ჭიით ინვაზია. ამბობენ, რომ არსებობს სხვადასხვა ბუნებრივი პროფილაქტიკური საშუალება, მაგალითად, თითქოს, გოგრის თესლი ახდენს დეტოქსიკაციას, კი ბატონო მიირთვას, თუ ალერგია არ აქვს. ბოლო დროს აქტიური გახდა ტკიპებისა და გველების თემაც, რა უნდა ვიცოდეთ ამ დროს? როდესაც ბავშვები გაგვყვავს დასასვენებელ ადგილებში, დაბრუნებისას უნდა დავათვალიეროთ ბავშვის კანი, ხომ არ აქვს სხეულზე ტკიპა, რომელიც შეიძლება ძალიან მარტივად შეაცოცდეს და თავით ჩაღრმავდეს კანში. ტკიპამ შეიძლება გამოიწვიოს უამრავი დაავადება, მათ შორის ტკიპისმიერი ენცეფალიტი. თუ დაინახეთ ტკიპა, აუცილებლად უნდა მოაცილოთ. მოცილება არ უნდა მოხდეს ხელით, უნდა დავადოთ ზეითუნის ზეთის, ან ქაფურის ზეთის ტამპონი და გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ის მოშორდება. თუმცა, ყველაზე მარტივია, დედამ მთლიანობის დაურღვევლად, პინცეტით, თავის ნაწილში ჩაჭიდებით მოაძროს. შემდეგ ჩამოვბანოთ ის ადგილი, სადაც ტკიპა იყო მოთავსებული და დავამუშავოთ წყალბადის ზეჟანგით, ან დავადოთ ცივი კომპრესები. რაც შეეხება გველის ნაკბენს, მას ძალიან სწრაფად უნდა დახმარების აღმოჩენა, პირით უნდა ამოვწოვოთ ის ტოქსინი, რაც გველმა ბავშვის ორგანიზმში შეიტანა. პირის ღრუდან ის არასოდეს არ იწოვება, თუ დაზიანებები არ არის. ეს უნდა მოხდეს ხუთ წუთიანი ინტერვალით სამჯერ, უნდა შემოვუჭიროთ ნაჭერი დაახლოებით ათ სანტიმეტრზე ნაკბენიდან, ნაჭერსა და კანს შორის ორი თითით უნდა თავსდებოდეს. გველის ნაკბენი ადამიანის ორგანიზმში ლიმფოგენური გზით ვრცელდება და თუ ჩვენ ლახტს შემოვაჭერთ, შეიძლება ტოქსინი ადგილზე შევაჩეროთ, მაგრამ დანეკროზდეს ახლო მდებარე ქსოვილები. ამიტომ, უნდა მივცეთ სისხლს ნორმალურად მოძრაობის საშუალება და პარალელურად დავაკვირდეთ ჯანმრთელობის მდგომარეობას. გველის ნაკბენის შემთხვევაში აუცილებელია კლინიკაში გადაყვანა. რა უნდა გვქონდეს სააფთიაქო ჩანთაში, როცა ქალაქიდან დასასვებელად მივდივართ? სააფთიაქო ჩანთა არა მხოლოდ გამგზავრებისას უნდა იყოს მომზადებული, მე მშობლებს ხშირად ვეუბნები, რომ ჩანთაში რამდენიმე მედიკამენტი ყოველთვის უნდა ჰქონდეთ. რაც შეეხება დასასვენებლად წავლას, აუცილებელია პირველ რიგში თერმომეტრი და შესაბამისად სიცხის დამწევი, ასევე სპირტი, ბამბა, წყალბადის ზეჟანგი და დექსამეტაზონი, რომელიც ყველა დედას უნდა ჰქონდეს ჩანთაში. ეს არის უებარი წამალი ძლიერი ხველისას. საკმარისი ამპულის გატეხვა და პირში ჩასხმა. საჭიროა ანტიჰისტამინური და ანტიდიარიული საშუალებები, ასევე ანტისეპტიკური ხელსახოცები. როგორ უნდა გავაკაჟოთთ ბავშვი და გამოვიმუშავოთ ძლიერი იმუნიტეტი ზამთრისთვის? საჭიროა ზაფხული მაქსიმალურად გამოიყენოთ იმისთვის, რომ ბავშვს ვიტამინიზირებული საკვები როგორმე, ყოველდღიურად მივცეთ. ბავშვმა უნდა იაროს მინდორზე შიშველი ფეხებით, ნახევარი საათი მაინც. სხეულის სხვადასხვა ნაწილები უნდა ჩავუზილოთ ნამიანი ტილოთი, რომელიც 36-37 გრადუს წყალში იქნება ჩასველებული და თანდათან დავუკლოთ ტემპერატურას და მოვიცვათ სხეულის უფრო მეტი ფართობი. გარდა ამისა, უნდა გავაკაჟოთ ყელი, ხანდახან მაინც მივცეთ ნაყინი და ცივი წყალი ყლუპებით 2 წლის ასაკიდან. [audio mp3="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/07/5-ivllisi-inga-mamuchishvili.mp3"][/audio] [post_title] => ინგა მამუჩიშვილი ბავშვების გაკაჟებაზე ზაფხულში - როგორ მოვიქცეთ გაუსაძლისი სიცხის დროს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => inga-mamuchishvili-bavshvebis-gakadjebaze-zafkhulshi-rogor-moviqcet-gausadzlisi-sickhis-dros [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-06 16:26:38 [post_modified_gmt] => 2017-07-06 12:26:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144097 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 142321 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-29 16:22:02 [post_date_gmt] => 2017-06-29 12:22:02 [post_content] => 28 ივნისს გადაცემა „სტუმრად ექიმთან“ მშობლებისთვის საინტერესო თემას მიეძღვნა. სრული პედიატრიული და ამბულატორიული მომსახურება სახლში დღეს უკვე ფუფუნება არააა, ”სასწრაფო პედიატრმა” იზრუნა იმაზე, რომ პატარებმა და მშობლემა თავი არიდონ სამედიცინო დაწესებულებებში დამღლელ რიგებს და სახლში მიიღონ საჭირო სამედიციონო მომსახურება. გარდა ამისა, სასწრაფო პედიატსრ აქვს ასევე უფასო მომსახურების აქციაც. თბილისის რომელ უბნებზე ვრცელდება აქცია, რა დაადავადებებმა იმატა ზაფხულის პერიოდში, რა დროს არის აუცილებელი ბავშვის ჰოსპიტალიზაცია და რა რეკომენდაციების გათვალისწინება გვმართებს საზაფხულოდ - ამ და სხვა საინტერესო თემებზე გადაცემაში „სასწრაფო პედიატრის” ხარისხის მართვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა, პედიატრმა ეკა ყიფიანმა ისაუბრა. „სასწრაფო პედიატრს“ დაემატა ახალი მიმართულება, სრული პედიატრიული და ამბულატორიული მომსახურება ბინაზე. რას გულისხმობს ეს სერვისი? „სასწრაფო პედიატრი“ მუდმივად უსმენს თავის მომხმარებელს, ბავშვების გარშემო ტრიალებს ყველა და ყველაფერი და ისინი იმსახურებენ ყველაფერს საუკეთესოს. დღეს ელემენტარული გასინჯვა, სისხლში შაქრის განსაზღვრა, ყურის აპკის დათვალიერება და სხვა ბევრი მანიპულაცია, მათ შორის სისხლის ანალიზის გაკეთება და რენდგენის გადაღება ხდება ბინაზე. მშობელი პაუხს იმ დღესვე, მაილზე იღებს. პედიატრის ბრიგადა დაკომპლექტებულია უშუალოდ პედიატრებისგან და სწორედ ეს განასხვავებს მათ სასწრაფო დახმარების ექიმებისგან. ჩვენს შემთხვევაში, გამოჯანმრთელების ბოლო დღემდე ამ ბავშვებზე ვიღებთ პასუხისმგებლობას და ვაწარმოებთ მონიტორინგს. შეიძლება თუ არა, რომ ორ წლამდე ბავშვის მდგომარეობა ვმართოთ ისე, რომ არ დაგვჭირდეს ჰოსპიტალიზაცია? გააჩნია მდგომარეობას. ყველაზე ბანალური შემთხვევა, რის გამოც ბავშვი ხვდება კლინიკაში არის ხველა, სიცხე და სეზონურად ნაწლავური ინფექციები. თუ ბავშვი იღებს სითხეს, საკვებს, არის ადკევატური, ტემპერატურის დაწევის შემდეგ არის კარგ ხასიათზე, ასეთი ბავშვი არ საჭიროებს კლინიკას, მას სჭირდება გარკვეული ანალიზები და პედიატრის კონსულტაცია. თუმცა, არის შემთხვევები, როდესაც საჭიროა ბავშვის გადაყვანა კლინიკაში... სია ძალიან დიდია. ყველაზე გავრცელებული ჩივილები არის ცხელება, რომელიც დამწევს არ ემორჩილება სამი და მეტი დღის განმავლობაში, სუნთქვის შეცვლა და როდესაც ბავშვი უარს ამბობს საკვებსა და სითხეზე. ასევე ნებისმიერი, ბავშვისთვის უჩვეულო მდგომარეობა - მივარდნილობა, ან არადეკვატურად აქტიურობა ნიშნავს იმას, რომ საჭიროა ბავშვის კლინიკაში გადაყვანა. ამ მიზეზების უკან დგას ინფექცია, რომელსაც ორგანიზმი ებრძვის, ან მიიღო მედიკამენტი, რომელიც თქვენ ვერ დაინახეთ, ან სკოლასა და ბაღში მიიღო ტრამვა და ა.შ. ხშირია შემთხვევები, როდესაც მშობლები სასწრაფო დახმარებას მხოლოდ პანიკის გამო იძახებენ, ან პირიქით, მომართვიანობა დაგვიანებულია. რეალურად რა დროს უნდა გამოვიძახოთ სასწრაფო სამედიცინო დახმარება? მშობლის პანიკა თუ ინტუიციაზე გადის, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენ გაქვთ შესაძლებლებლობა, სადაც არ უნდა იმყოფებოდეთ, 16 112-ზე დარეკოთ, ყოველთვის გიპასუხებთ პედიატრი და შეძლებთ გაიაროთ კონსულტაცია. ცხელება ყველაზე ხშირი პრობლემაა და რა თქმა უნდა, შეუძლიათ გამოიძახონ პედიატრი. საქმე ეხება ბავშვს და მკითხაობის დრო არ არის. ამერიკის პედიატრთა ასოციაცია მუდმივად გვთავაზობს ახალ გაიდლაინებს კონკრეტულ ჩივილებთან მიმართებაში. თქვენ ამ გაიდლაინს ფეხდაფეხ მიყვებით... რა სიახლეებია ამ მხრივ? ყველაფერი დღეს მიმართულია ბავშვის დისკომფორტის შესამცირებლად. სულ ორი წელია შეიცვალა მიდგომები ტემპერატურის მიმართაც. როდის უნდა გამოვიყენოთ სიცხის დამწევი? ამ დრომდე იყო ასეთი რეკომენდაცია, რომ 38 გრადუსამდე არ უნდა მიგვეცა სიცხის დამწევი. დღეს ეს შეიცვალა, არავინ არ ანიჭებს მნიშვნელობას ტემპერატურის ნიშნულს, ეს ჩვენ გვჭირდება მონიტორინგისთვის, რომ დავაკვირდეთ დინამიკას, არის თუ არა კლებისკენ. თუ ბავშვს აქვს ტემპერატურა - 37.1 და ეს მას აწუხებს, უნდა მისცეთ სიცხის დამწევი დისკომფორტის შემცირებისთვის. ასეთ მედიკამენტებს აქვთ როგორც ტკივილგამაყუჩებელი ფუნქცია, ისე სიცხის დამწევის. თუ არის ტემპერატურა 38.7 და არ აწუხებს, არ უნდა მისცეთ დამწევი საშუალება. წამალი საჭიროა მაშინ, თუკი ტემპერატურის ნიშნული შემაწუხებელია. დამწევის დალევის შემდეგ ბავშვი უნდა მოვიდეს ხასიათზე და გააქტიურდეს - ეს არის სწორედ მარკერი იმისა, რომ ბავშვს რაიმე სერიოზული ინფექცია არ სჭირს. ნორმაზე დაბლა მედიკამენტით ტემპერატურა არ დაიწევა. არის თუ არა ცვლილებები სხვა ჩივილებთან მიმართებაშიც? დიახ რა თქმა უნდა, მიდგომები მუდმივად განახლებადია. ხველის სიროფებზე მინდა ვისაუბრო. 6-7 წლამდე ასაკში ამოსახველებელ სიროფს არანაირი ეფექტი არ აქვს. მათი უმრავლესობის მოქმედი ნივთიერება არის ამბროქსოლი და ხველის სტიმულაციას აკეთებს. ასევე, არ შეიძლება ხველის დათრგუნვა, რადგან უნდა ამოიღოს ბავშვმა ის რაც აწუხებს. ასე ხელაღებით ვურჩევ ყველას, რომ ნუ გამოიყენებენ ამოსახველებელ საშუალებებს. ასევე, მინდა ხაზი გავსუვა, რომ ჰორმონული საშუალებები კონკრეტულად განსაზღვრულ საშუალებებში ინიშნება. საინჰალაციო სახით მიღებული ჰორმონი იმდენად მინიმალური დოზაა, რომ ის არავითარ უკუეფექტს არ იძლევა. „სასწრაფო პედიატრს“ აქვს ახალი, უფასო მომსახურების აქცია ბავშვებისთვის. თბილისის რომელ უბნებს მოიცავს ის? ბევრი ვიფიქრეთ, თუ რა შეიძლებოდა გაგვეკეთებინა იმ კონტიგენტისთვის, რომელსაც არ აქვს კერძო დაზღვევა, ან არ აქვთ საშუალება გადაიხადონ სასწრაფოს ღირებულება. მოგეხსენებათ, ეს არის კერძო სამსახური, რომლის მომსახურებაც ფასიანია. ყველასთვის ყველაფრი უფასო ვერ იქნება სამწუხაროდ. პირველ ივნისს დავიწყეთ აქცია, რომელშიც დიდი დიღმისა და თემქის მოსახლეობა იყო ჩართული და გაგრძელდება სექტემბრამდე. თქვენს ეთერში დაავანონსებ პირველად, რომ ამ ორ უბანთან ერთად ერთვება გლდანიც. აქციები გაგრძელდება და გავრცელდება სხვა უბნებზეც, თუმცა პერიოდულად. როდის იგეგმება „სასწრაფო პედიატრის“ ჩასვლა საქართველოს რეგიონებში? დიახ, ძალიან ხშირად გვთხოვენ, რომ რეგიონებსაც ვესტუმროთ. ჩვენი კომპანიის გეგმებში არის, რომ გავფართოვდეთ, ასევე პირველად დავაანონსებ თქვენს ეთერში, რომ დაემატა ბათუმი და „სასწრაფო პედიატრის“ გამოძახება შეგეძლებათ ბათუმშიც. ვიღწვით იმისთვის, რომ ეს არ იყოს სეზონური და „სასწრაფო პედიატრი“ ბათუმში იყოს მთელი წლის განმავლობაში. ნელ-ნელა ვეცდებით სხვა რაიონებშიც გავიდეთ, თუმცა, ბოდიშის მოხდით ვიტყვი, რომ კვალიფიციური კადრის პოვნა ძალიან ძნელია. რა სახის გამოძახებები ჭარბობს ზაფხულის პერიოდში? ამ ეტაპზე რომელიმე კონკრეტული დაავადება არ იკვეთება. იმატებს რისკი ამა თუ იმ მწერით გადამტანი დაავადებებისა. მშობლებს მინდა ვურჩიო, ღამის პერიოდში მოკლე მკლავიანი მაისურით ბავშვები გარეთ არ გაიყვანოთ, რადგან აქტიურდებიან ისეთი მწერები, რომლებსაც გადააქვთ დაავადებები, როგორიც არის მაგალითად ლეიშმანიოზი. ასევე, მოიმატებს ნაწლავური ინფექციების რაოდენობა და ეს ძირითადად ზღვის რეგიონში ხდება. საჭიროა ჰიგიენური წესების დაცვა. პლაჟზე ჭამა-სმა არ შეიძლება. სასურველია წყლიდან ამოსული ხელები დაამუშავოთ სპეციალური ანტისეპტიკური ხსნარებით, ხშირად დაბანეთ ხელები, არ ჩაყლაპოს ზღვის წყალი, არ დაალევინოთ ონკანის წყალი ...და ბოლოს - რა ასაკში უნდა წავიყვანოთ ბავშვი ზღვაზე? თუ დავიცავთ მზეზე ყოფნის წესებს, მაშინ რაიმე კატეგორიული აკრძალვა სწორი არ იქნება. თუკი 09:30 საათის შემდეგ ბავშვს ზღვაზე არ გაიყვანთ საღამოს 18:00 საათამდე, მაშინ რაიმე დოგმები არ გვაქვს. ეს ეხება ყველა ასაკის ბავშვს. გამოიყენეთ დამცავი საცხი, ქუდი და ქოლგა. ბავშვები დიდ დროს ატარებენ ზაფხულში გარეთ, მზეზე ხანგრძლივად ყოფნამ კი შეიძლება გამოიწვიოს მზის დაკვრა, ტრამვები და ა.შ. რას ურჩევდით ამ მხრივ მშობლებს იმუნიტეტის ასამაღლებლად ტალახში თამაში, ბევრი სიმწვანე და ჰაერი ძალიან კარგია. არცერთ ფეშენებელურ სასტუმროში დასვენება არ შეედრება ტალახში თამაშს. ზაფხულში ხშირია მზის სხივების ჭარბი მიღება, ამ დროს სხეულს შეიძლება დაკრავდეს წითელი, ან მოლურჯო ელფერი, შეიძლება იყოს ღებინება, თავის ტკივილი და ზოგადი სისუსტე. პირველ რიგში საჭიროა ძალიან ბევრი სითხე, ნუ დააძალებთ საკვებს. ანთების საწინააღმდეგო, არასტეროიდული საშუალებების გამოყენებაც შეგიძლიათ. თუ ხედავთ, რომ დავწვრობა მწვავეა, კანზე არის წყლული, ბავშვი უნდა ნახოს პედიატრმა. ნუ გამოიყენებთ თვითნებურად ზეთზე დამზადებულ მალამოებს, დამწვრობის დროს ზეთი საერთოდ არ შეიძლება. ზოგადად ზაფხულში ბავშვებში უნდა გაზარდოთ წყლის მიღების ოდენობა. რაც შეეხება ნაწლავურ ინფექციას, ყველაზე მთავარია ის, რომ არ გამოიყენოთ შემკვრელი საშუალებები თვითნებურად. შეავსეთ ორგანიზმი სითხით. ცხელების შემთხვევაში მიმართეთ ექიმს, რადგან შესაძლოა განავლის ანალიზის ჩატარება გახდეს საჭირო. თუ დიარეას ერთვის ღებინება, ასევე გვჭირდება ორგანიზმის სითხით შევსება. თუ ბავშვს შეუძლია წყალი დალიოს, მას ალტერნატივა არ აქვს. ასეთ ბავშვს არ ჭირდება კლინიკა და დამატებითი სტრესი. გადასხმა ეს არის დიდი რაოდენობით ერჯერადად მიღებული სითხე და ორჯერ კუჭის მოქმედებით, ან ღებინებით მთლიანად დაკარგავს მას ორგანიზმი. თუკი მიიღებს ელექტროლიტებს, ყლუპ-ყლუპობით სითხეს, ჩათვალეთ, რომ გადასხმა გააკეთეთ. თუ ბავშვი აღებინებს სითხეს, მაშინ რა თქმა უნდა საჭიროა გადასხმა. როგორ უნდა მივხდეთ, რომ მოხდა გაუწყლოება? არ უნდა იყოს ადინამიური, მივარდნილი, უნდა ტიროდეს ცრემლით, განსაკუთრებით ჩვილები. თუკი ბავშვი ითხოვს დიდი რაოდენობით წყალს, ნიშნვს, რომ არის გაუწყლოება. საკვებით ინტოქსიკაციის დიაგნოსტირება რთულია და აზრიც არ აქვს, რადგან მკურნალობა და გართულება ორივე შემთხვევაში ერთი და იგივეა. ზაფხულში სიფრთხილით მოეკიდეთ კრემიან, მალფუჭებად საკვებს. [audio mp3="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/06/28-ivn.mp3"][/audio] [post_title] => თბილისის რომელ უბნებშია „სასწრაფო პედიატრის" გამოძახება უფასო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisis-romel-ubnebshia-saswrafo-pediatris-gamodzakheba-ufaso [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-29 16:35:05 [post_modified_gmt] => 2017-06-29 12:35:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142321 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 140616 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-22 17:22:11 [post_date_gmt] => 2017-06-22 13:22:11 [post_content] => 21 ივნისს გადაცემა „სტუმრად ექიმთან“ გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებსა და ენდოკრინოლოგიური ქირურგიის უახლეს მიღწევებს მიეძღვნა. რა დაავადების რისკი იმატებს ზაფხულში, რა რეკომენდაციების გათვალისწინება გვმართებს უმძიმესი შედეგების თავიდან ასაცილებლად, როგორ შევაფასოთ ჯანმრთელობის ინდექსი ერთ დღეში ჩატარებული კვლევით და როდის ჩატარდება უნიკალური ენდოკრინოლოგიური ოპერაციები თბილისში - ამ და სხვა საინტერესო თემებზე გადაცემაში სამედიცინო კვლევითი კლინიკა „ჰელსიკორის“ სისხლძარღვთა ქირურგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ჯუმბერ ფარცახაშვილმა და ჯანდაცვის პოლიტიკის სპეციალისტმა, ჟურნალისტმა თამუნა გოგოლაძემ ისაუბრეს. ბატონო ჯუმბერ, რატომ რთულდება გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები ზაფხულში? გულ-სისხლძარღვთა პათოლოგიები სეზონურია. ზაფხულის პერიოდში საკმაოდ აქტუალური ხდება ვენური პათოლოგიები. პაციენტებს, ვისაც აქვთ ქრონიკული ვენური უკმარისობა ან ვარიკოზული დაავადება, მათთან გაზაფხულის პერიოდში თავს იჩენს ხოლმე არტერიული პათოლოგიები და გულის დაავადებები: მაგალითად, არტერიული ჰიპერტენზია, ანუ მაღალი წნევა, ასევე გულის იშემიური დაავადება და სისხლძარღვების სხვადასხვა ტიპის დაავადებები. როდესაც ტემპერატურა აქტიურად იმატებს, ვლინდება ვენური პრობლემებიც. ორგანიზმი კარგავს სითხეს, სისხლის მიმოქცევის პროცესში გარკვეული ძვრები ხდება, იწყება სისხლის შედედების პრობლემები. იმ პაციენტებში, ვისაც ვენური პრობლემემი აქვს, ხდება გამწვავება თრომბოზების, ან კიდურების შეშუპების სახით. ზაფხულში ორგანიზმი ვერ ახერხებს სითხის კარგ რეგულაციას. ამიტომაც არის რეკომენდებული სიცხეში სითხის დიდი რაოდენობით მიღება და ეს ეხება ნებისმიერ ადამიანს. სითხის არაადეკვატური შემცველობა იწვევს სისხლის შედედების მომატებას, დაბუჟებების შეგრძნებას, სიმძიმეს კიდურებში. არ არის სწორი, როდესაც ადამიანები იღებენ სისხლის გამათხელებელს, მაგალითად „კარდიომაგნილს”. ჯერ საჭიროა სათანადო რაოდენობით სითხის მიღება, იმისათვის, რომ მოხდეს სისხლის „განზავება“. მაგალითისთვის, წარმოიდგინეთ შედედებული კისელი, რამდენი გამათხელებელიც არ უნდა ჩავყაროთ, თუ სითხით არ განვაზავეთ, მას არაფერი გაათხელებს. ასევეა სისხლიც, სითხის მიღება მას გაათხელებს და შესაბამისად პროთრომბინის მაჩვენებელი ბევრად უფრო დაბლა დაიწევს. მხოლოდ მას შემდეგ, თუ სითხის მიღება არ შველის, შეგვიძლია მედიკამენტებით დავეხმაროთ. თამუნა, როგორც ვიცი, პროფესორი დრალე ისევ აპირებს აგვისტოს თვეში საქართველოში ჩამოსვლას ძალიან ხშირად ინტერესდებიან პაციენტები, თუ ვინ არის ეს ადამიანი. მისი რეგალიები რომ ჩამოვთვალოთ, მთელი გადაცემა არ ეყოფა. 4, 5 და 6 აგვისტოს პროფესორი ჰენინგ დრალე საქართველოს უკვე მეხუთედ ეწვევა. დაგეგმილია როგორც კონსულტაციები, ისე ოპერაციები. ვისაც აინტერესებს დეტალურად პროფესორის ავტობიოგრაფია, შეუძლიათ „ჰელსიკორის” ფეისბიქ–გვერდი დაათვალიერონ. პაციენტებს, რომლებსაც აქვთ ფარისებრი ჯირკვლის ნებიმისერი პათოლოგია, შეუძლიათ დაუკავშირდნენ კლინიკა „ჰელსიკორს” და დაგეგმონ კონსულტაცია. რაც შეეხება თავად კლინიკას - ჰელსიკორი არის ისრაელ–საქართველოს ერთობლივი სამედიცინო დაწესებულება. აღსანიშნავია, რომ დამფუძნებლების მიზანი მსოფლიოში გაფანტული ქართველი ექიმების საქართველოში დაბრუნება იყო და ეს წარმატებით განხორციელდა, ბატონი ჯუმბერი ამისი ნათელი მაგალითია. ”ჰელსიკორს” აქვს მაღალი დონის მატერიალურ ტექნიკური ბაზა და დიდი ამბულატორიული სპექტრი, რომელიც მოიცავს კარდილოგიურ, გასტრო–ენტეროლოგიურ და სისხლძარღვოვან განყოფილილებებს. სულ ახლახანს ჩამოყალიბდა ენდოკრინული დეპარტამენტი და სწორედ ამიტომ, პროფესორ დრალეს ვიზიტი „ჰელსიკორში” განხორციელდება. კლინიკა „ჰელსიკორში” უკვე განხორციელდა ერთი ოპერაცია - კისრის ლიმფური კვანძების ორმხრივი ლიმფოდისექცია ერთ მომენტად დრალეს მეთოდით, რომელიც მინი ინვაზიურად, მხოლოდ საყელოსებრი განაკვეთიდან კეთდება. განაკვეთი ზომით ძალიან პატარაა და კოსმეტიკურად ძალიან მომგებიანია პაციენტისთვის. ბატონო ჯუმბერ, არსებობს მკურნალობის უახლესი მეთოდები, რომლებსაც თქვენ აქტიურად ნერგავთ, რა ჩივილების დროს უნდა მოვიდნენ პაციენტები თქვენთან? გულ–სისხლძარღვთა დაავადება არ არის რომელიმე ერთი ორგანოს ან ერთი მიდამოს დაავადება, ეს არის ზოგადი პროცესი, რომელიც მთელს ორგანიზმში მიმდინარეობს. ადამიანს, რომელსაც დაავადებული აქვს გული, უნდა იცოდეს, რომ ყველა ორგანოში შემავალი სისხლძარღვი არის სახეშეცვლილი. ჩვენი მიზანია, ასეთ პაციენტებს მინიმალური ჩარევით ჩავუტაროთ ისეთი სახის კვლევა ან ოპერაცია, რომელიც მოგვცემს მაქსიმალურ შედეგს. საუბარია მინი ინვაზიურ, ანუ უსისხლო ოპერაციაზე. ჩვენი დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ლევან ქარაზანიშვილი ყოველთვის ცდილობს გულის სარქველზე ურთულესი ოპერაციები მინიმალური განაკვეთით ჩაატაროს. დაინერგა და ამიერკავკასიაში პირველად ჩატარდა აორტის, გულიდან გამომავალი ყველაზე დიდი სისხლძარღვის ოპერაცია გაჭრის გარეშე და სარქველი ბარძაყიდან შესვლით იცვლება. ეს მეთოდები რა თქმა უნდა პაციენტისთვის ძალიან კომფორტულია და რამდენიმე დღეში ეწერება. რაც შეეხება სისხლძარღვთა ქირურგიას, ეს დარგი საქართველოში სხვა დარგებთან შედარებით კარგად არის განვითარებული. ჩვენს კლინიკაში პრაქტიკულად ყველა სპექტრის სისხლძარღვთა ქირურგიული ოპერაცია კეთდება - ე.წ. პერიფერიულ სისხლძარღვებზე, ფეხებზე, ხელებზე, როდესაც პაციენტებს აქვთ სისხლძარღვების შევიწროვება, უჭირთ გადაადგილება, დარღვეულია სისხლის მიმოქცევა დიაბეტისა და მძიმე ათეროსკლეროზის დროს ხდება შიგნიდან სისხლძარღვის გახსნა გაჭრის გარეშე. ანალოგიური მეთოდით სრულდება გაფართოებული სისხლძარღვის ოპერაციაც. ძირითადი ხაზია იშემიური ინსულტის პრევენცია, რომელზეც პასუხს საძილე არტერიებში არსებული სისხლძარღვების შევიწროვება აგებს. იშემიური ინსულტების პიკი გაზაფხულია, როდესაც წნევის ცვალებადობა ხდება. ყველა 50 წელს გადაცილებულ მამაკაცსა და ქალბატონს მოვუწოდებ ჩაიტარონ ერთი მარტივი ექსოსკოპიური კვლევა - დუპლექს სკანირება და ერთხელ და სამუდამოდ მოიშორონ ეს ჭირი, რასაც იშენმიური ინსულტი ქვია, ან ღია ოპერაციით ან სტენტირებით. ასევე, შესაძლებელია ანევრიზმის დადგენა როგორც მუცელში, ისე გულმკერდში მარტივი ექსოსკოპიური კვლევით და ადამიანები გადავარჩინოთ სიკვდილს. თამუნა, რა სახის კონსულტაციებს ჩაატარებს პროფესორი დრალე თბილისში და რა ტიპის ჩივილებისას უნდა მოგმართონ პაციენტებმა? როგორც წესი, ფარისებრი ჯირკვალი ოთხ ათეულზე მეტ დაავადებას ითვლის და მოიცავს როგორც ონკოლოგიურ, ისე არაონკოლოგიურ დაავადებებს. საქართველოში ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიები ძალიან არის გავრცელებული და ქალბატონებში, ძუძუსა და საშვილოსნოს კიბოს შემდეგ ფარისებრი ჯირკვლის სიმსივნე მესამე პოზიციას იკავებს. პაციენტმა პირველ რიგში უნდა მიმართოს კვალიფიციურ ენდოკრინიოლოგს, ჩაიტაროს ფარისებრი ჯირკვლის ექოსკოპიური კვლევა, საჭიროებისამებრ ჩაიტაროს ლაბორატორიული კვლვევები და თუ არსებობს რაიმე ჩვენება ქირურგიული ჩარევისთვის, რა თქმა უნდა მიმართოს ქირურგს, რათა განისაზღვოს ოპერაციის მასშტაბი. თუკი არ არის ოპერაცია საჭირო, ხდება ამბულატორიულად მისი მკურნალობა. რაც შეეხება ონკოლოგიური ტიპის ჩივილებს, როგორც წესი მისი აღმოჩენა შემთხვევით, სხვა კვლევების დროს ხდება. მას არ აქვს ტკივილით გამოხატულება, ამიტომ რეკომენდირებულია ადამიანმა ექვს თვეში ერთხელ ჩაიტაროს ფარისებრი ჯირკვლის ექოსკოპიური კვლევა. ბატონო ჯუმბერ, ვისაუბროთ პრევენციებზე, როგორ ავირიდოთ თავიდან გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები? ყევლა ორგანიზმში მიმდინარე პათოლოგიური ცვლილება მიმდინარეობს ფარულად და როდესაც შეაწუხებს, ხშირ შემთხვევაში უკვე შორს წასულ პროცესთან გვაქვს საქმე. ეს პრობლემა შესაძლებელია გადაჭრილ იქნას, თუკი ადამიანი წელიწადში ერთხელ გაიკეთებს კვლევის სრულ სპექტრს. კისრის მიდამოს ექოსკოპიური კვლევით შეგვიძლია გავარკვიოთ ფარისებრი ჯირკვლის პრობლემები, რომელიც ძალიან კარგად ჩანს ექოსკოპიაზე, იქვე მიდამოში არსებობს საძილე არტერიები, რომლებიც პარალელურად შეიძლება ინახოს და გავარკვიოთ, ხომ არ არის რაიმე ცვლილება და ეს ინსულტის პრევენციაა. მუცლის მიდამოს ექოსკოპიური კვლევისას შეგვიძლია დავათვალიეროთ ღვიძლი, თირკმელები, კუჭ-ქვეშა ჯირკვალი და ახლა უკვე კუჭისა და წვრილი ნაწლავის ექოსკოპიური კვლევაც არის შესაძლებელი. ე.წ. გასტროფიბროსკოპიის გარეშე. რა თქმა უნდა ერთი მეორეს არ ცვლის და ყველაფერს თავისი ჩვენება აქვს. პარალელურად შესაძლებელია გაკეთდეს მუცლის აორტის, ყველაზე დიდი სისხლძარღვისა და მისი ტოტების კვლევა. ერთი სისხლის საერთო ანალიზით კი შესაძლებელია უამრავი დაავადებების გამოვლენა. ეს ყველაფერი ადამიანს უამრავ პრობლემას აარიდებს თავიდან. მე არ ვთვლი, რომ ადამიანები ექიმთან სიზარმაცის გამო არ მიდიან. პირველ რიგში, ქვეცნობიერი შიშია, როდესაც ადამიანები არ მიდიან ექიმთან, რომ არ გაიგონ ხომ არ სჭირთ რაიმე. ეს ყველაფერი არც ისე ძვირი ღირს და გარკვეულ ნაწილს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაც აფინანსებს. ის, რაც ჩვენი მოსახლეობისთვის უფასოა, ადამიანებმა მაქსიმალურად უნდა გამოიყენონ. არსებობს თუ არა გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებისას რაიმე სიმპტომატიკა როდესაც არ უნდა გადავდოთ ექიმთან ვიზიტი? რა თქმა უნდა არსებობს. გულის პრობლემების შემთხვევაში, ნებისმიერი უმნიშვნელო ჩივილი მკერდის, ბეჭების მიდამოში, გადაცემითი ტკივილი ზედა კიდურებში, იოლად დაღლა, ქოშინი, კიდურებში შეშუპება, სიმძიმის შეგრძნება, თავბრუსხვევა, თავის ტკივილი - ნებისმიერი უმნიშვნელო ცვლილებისას, რომელიც სტანდარტულისგან განსხვავდება, უმჯობესია პაციენტმა მიმართოს ექიმს. ჩვენი კლინიკის მიზანი სწორედ ის არის, რომ ის მომსახურება რასაც ქართველები საზღვარგარეთ იღებდნენ, მიიღონ საკუთარ ქვეყანაში. მინდა აღვნიშნო ჩვენი სპეციალისტები - ლევან ქარაზანიშვილი, ირაკლი გოგორიშვილი, ირაკლი გოგოხია, პროფესორი რონი კარმელი კურირებს ჩვენთან სისხლძარღვთა ქირურგიის დარგს და ის ერთ-ერთი დამფუძნებელია, ნოდარ ემხვარი და სხვა ექიმები თუ ექთნები, რომლებიც ერთ გუნდს წარმოვადგენთ და ერთად ვზრუნავთ პაციენტების ჯანმრთელობაზე. [audio mp3="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/06/21-ivnisi-2.mp3"][/audio] [post_title] => ზაფხულის მძიმე დაავადებები და რეკომენდაციები მათი თავიდან ასაცილებლად [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zafkhulis-mdzime-daavadebebi-da-rekomendaciebi-mati-tavidan-asacileblad [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-22 17:37:04 [post_modified_gmt] => 2017-06-22 13:37:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=140616 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 144097 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-06 15:35:02 [post_date_gmt] => 2017-07-06 11:35:02 [post_content] => 5 ივლისის გადაცემა „სტუმრად ექიმთან“ ცხელი ზაფხულის ყველაზე მწვავე პრობლემებს დაეთმო. როგორც ავაცილოთ პატარებს მზის მავნე ზემოქმედება, რამდენად საშიშია მწერის ნაკბენი და რა სახის რეკომენდაციების გათვალისწინება გვმართებს ამ დროს, რა სიმპტომებით ვლინდება ნაწლავური ინფექციები და რა არის მათი გამომწვები მიზეზი, როგორი უნდა იყოს პირველადი დახმარება გველის ნაკბენის დროს და რა უნდა წავიღოთ სააფთიაქო ჩანთით, როცა ბავშვთან ერთად დასასვენებლად მივდივართ – ამ და სხვა საინტერესო თემებზე გადაცემაში „სეუ-კლინიკის“ პედიატრიული განყოფილების უფროსმა, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორმა, პროფესორმა ინგა მამუჩიშვილმა ისაუბრა. აღსანიშნავია, რომ პედიატრთან ვიზიტის დაგეგმვა, ასევე, შესაძლებელია კლინიკაში „მზიური მედი“. ქალბატონო ინგა, რას მოვარიდოთ ბავშვი გაუსაძლისი სიცხეების დროს? ძალიან დაცხა და გაგვიჩნდა საზრუნავი, თუ სად გავიყვანოთ ბავშვი, თუ ვერ გაგვყავს, როგორ დავიცვათ სიცხეებისგან თბილისში. ყველას არ შეუძლია ძვირადღირებულ კურორტებზე წასვლა, თბილისის გარეუბანში, ნებისმიერ ადგილზე შეგიძლიათ ბავშვი გაარიდოთ სიცხეს. ბავშვებს უნდათ თავისუფლება, ჰაერზე თამაში და ძალიან განიცდიან, როდესაც სახლში არიან. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება 11:00 საათიდან 17:00 საათამდე ბავშვის თუნდაც პარკში გაყვანა, რადგან სიცხე მაინც ძლიერია, თამაშით გართული პატარა არ ითხოვს წყალს და ხდება გაუწყლოვანება, ირღვევა სითხის მიღებისა და გაცემის ბალანსი, ოფლიანობასთან ერთად იწყება მიკროელემენტების კარგვა. ბავშვს არ აქვს წყურვილის შეგრძნება, ან არ სურს დრო დაკარგოს. შეიძლება ზაფხულში არ დავაძალოთ საკვების მიღება, მაგრამ წყლის მიღება აუცილებლად უნდა მოვთხოვოთ. არ არის სასურველი, გაზიანი სასმელების მიღება, უმჯობესია წყალი. კატეგორიული ვერ ვიქნები, ვერ შეუზღუდავ მცირე რაოდენობით ლიმონათს, ან ტკბილეულს, ეს ერთგვარი ძალადობაა ბავშვსა და მის ორგანიზმზე. უნდა ვაკონტროლოთ, რა რაოდენობით იღებს სითხეს და რა რაოდენობით გამოყოფს. სითხის გამოყოფა ხდება კანის ზედაპირიდანაც ოფლის სახით და მცირდება შარდის გამოყოფა. აუცილებელია ბავშვს თავზე ეფაროს კეპი ან პანამა, ეცვას ღია ფერის სამოსი, საღამოს საათებში კი თხელი, გრძელმკლავიანი სამოსი, რადგან აქტიურდებიან მწერები, განსაკუთრებით კი კოღოები. როგორც წესი კბენისთვის მდედრი კოღოა საშიში, მას ხორთუმისებრი პირის აპარატის აგებულება აქვს და ბავშვის ხორცს ჩაეჭიდება ხოლმე, ამიტომ შეიძლება გაჩნდეს პაპულა, ჰიპერემიული უბანი და შიგნით განვითარდეს პატარა ჩირქოვანი თავი. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ბავშვის იმუნური სისტემა გააქტიურდა იმ ტოქსინი მიმართ, რომელიც ბავშვის ორგანიზმში კოღომ შეუშვა. პირველ რიგში, კოღოს ნაკბენისას უნდა დავაკვირდეთ, როგორი რეაქცია აქვს ორგანიზმს. შეიძლება, იყოს ადგილობრივი რეაქცია, რომელიც ჰიპერემიითა და ქავილით გამოიხატება, ან - უფრო მძიმე შედეგი მოყვეს და ანაფილაქსიით გამოიხატოს. ყველა ნაკბენის შემთხვევაში საჭიროა ცივი კომპრესი, ან ყინულოვანი პარკი. თუკი ნაკბენი ზომაში იზრდება და იწყება ქავილი, უნდა მივაღებინოთ ანტიჰისტამინური საშუალება და მივმართოთ ექიმს. კოღოები სხვადასხვა დაავადების გადამტანები არიან, მაგალითად ლეიშმანიოზის. მისი სიმპტომებია მაღალი ცხელება, ახასიათებს ცხელება ერთსა და იმავე დროს, ჰემოგლობინის დავარდნა და ზოგადი სისუსტე. შევეცადოთ, რომ წყალსატევეთან ახლოს, ღამის საათებში არ გვყავდეს ბავშვები. უფრო ვრცლად რომ ვისაუბროთ მზისგან გამოწვეულ მავნე ზემოქმედებაზე, რა სიმპტომები ახასიათებს მზის დაკვრას და რა პირველადი დახმარების გაწევა შეგვიძლია ამ დროს? კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ 11:00დან 17:00 საათამდე ბავშვის გარეთ გაშვება არ შეიძლება, რადგან ძალიან მარტივად შეიძლება მოხდეს მზის დაკვრა. მინდა განვმარტო, რა იწვევს მზის დაკვრას. როდესაც ბავშვი იმყოფება მზეზე, იწყებს ოფლიანობას და არ იღებს სითხეს, ამ დროს სისხლი სქელდება და ამ პერიოდში წნევის დაცემაც კი შეიძლება მოხდეს. პირველი სიმპტომები ასეთია: თავბრუსხვევა, ღებინების შეგრძნება, ან ღებინება, ცივი ოფლი, ზოგადი სიფერმკრთალე. რა უნდა გააკეთოს მშობელმა? ბავშვი რა თქმა უნდა ჩრდილში უნდა გადაიყვანოთ, დატვირთოთ დიდი რაოდენობით ცივი წყლით, შუბლზე დაააფაროთ ცივი ტილო, გააგრილოთ მაქსიმალურად, თავიდან ბოლომდე გავახვიოთ წყლიან ზეწარში. თუ ეს მსუბუქი მზის დაკვრაა, ყველა სიმპტომი გაივლის. თუ მდგომარეობა არ გაუმჯობესდა, კანი ჰიპერემიულია, აქვს შეუპოვარი ღებინება, მომენტალურად უნდა მივმართოთ ექიმს და გადავიყვანოთ კლინიკაში. ძალიან ხშირია კითხვები მწერებისგან დამცავ საშუალებებზე, რომელია მათაგნ ყველაზე ეფექტური? აუცილებელია ბავშვი რამენაირად დავიცვათ მწერებისგან. პირველ რიგში საჭიროა კარებსა და ფანჯრებზე მწერებისგან დამცავი ბადეები და ეს ძალიან ეფექტურია. არსებობს სხვადასხვა ქიმიური საშუალებები, სახელწოდებებს არ დავასახელებ, მაგრამ კოლოფზე უნდა იყოს წარწერა, რომ უსაფრთხოა ბავშვისთვის. უმჯობესია ქაფის, ან სპრეის სახით მივასხათ სხეულზე. მართლა უსაფრთხოა ე.წ. ელექტრო მოწყობილობები, რომლის გარშემოც მწერები ვერ ჩერდებიან. არსებობს ბუნებრივი საშუალებებიც, მაგალითად რეჰანის ნახარში, მიხაკ–დარიჩინი, ევკალიპტის ზეთი ან ქაფურის სპირტი, რომელიც გამოიყენება ხოლმე კანში შესაზელად. თუმცა, აქვე ვიტყვი, რომ ბავშვებს, რომლებსაც ობსტრუქციული მდგომარეობა აქვთ გამოხატულება, მძაფრი სუნებისგან უნდა დავიცვათ. ბუნებრივი რეპელენტების გამოყენება შეიძლება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ბავშვს ალერგია არ აქვს. საშიშია თუ არა ბავშვებისთვის ღია აუზები? მივესალმები აუზებს, თუმცა ჩემთვის ყველაფერში დიდი მნიშვნელობა აქვს სიფრთხილესა და ზომიერების დაცვას. ცოტა ხნის წინ მქონდა შემთხვევა, როდესაც ბავშვს ანაფილაქსიური შოკი დაემართა აუზზე, რაც სადეზინფექციო საშუალებებმა გამოიწვია. შეგვიძლია ვატაროთ ბავშვები აუზზე, თუმცა არ არის აუცილებელი იყოს სახელგანთქმული აუზი, სახლშიც შეგიძლიათ გააგრილოთ ბავშვები. მთავარია არ გადაცივდეს ბავშვის ორგანიზმი, მიაქციეთ ყურადღება, თუკი ბავშვი დაიწყებს კანკალს ან მიიღებს ციანოზურ ელფერს. ძალიან ცხელი მდგომარეობიდან ცივში გადაყვანა, განსაკუთრებით გაუკაჟებელ ბავშვებში ცუდად მთავრდება ხოლმე. ყველაზე ხშირად ბავშვი ექიმთან ზაფხულში ნაწლავური ინფექციების გამო ხვდება, რა იწვევს ამ ინფექციებს და რატომ აქტიურდება ეს პრობლემა ზაფხულში? ჯერ მინდა გავაკეთო განმარტება ტერმინის ენტეროვირუსი. ეს სულაც არ არის ნაწლავურ სინდრომთან დაკავშირებული და არ არის ღებინებით ან დიარეით გამოხატული. ენტეროვირუსი იწვევს მაღალ ცხელებას, ჩირქოვან ანგინას, ხელ-ფეხ-პირის დაავადებას, კანზე გამონაყარით მიმდინარეობს და ა.შ. დღეს მომართვიანობა ნამდვილად ნაწლავური ინფექციების გამოა. საუბარია როტა და ნორო ვირუსებზე, რომლებიც ისევე მიმდინარეობს, როგორც სხვა ვირუსული ინფექციები, მაღალი ცხელებით, თავის ტკივილით, ღებინებით, დიარეით. ამჟამად, როტო ვირუსებზე ხდება ვაქცინაცია და შედარებით შემცირდა. ნაწლავური ვირუსისთვის დამახასიათებელია პირღებინება და დიარეა. საშიშია გაუწყლოვანება, უნდა მივაქციოთ ყურადღება რამდენად სხვამს სითხეს, თუ აქტიურია, არ არის მივარდნილი, არ ტირის ცრემლის გარეშე, არ ვითარდება ძილიანობა, მას არ სჭირდება საავადმყოფოში გადაყვანა. დღეს ძალიან ხშირია კვებითი ტოქსიკოინფექციები, რაც ჭუჭყიანი ხელის სინდრომთან არის დაკავშირებული. ხშირად დაბანეთ ხელები, მაშინაც კი, თუკი ვიღაც ხელზე მიეფერა. ყურადღება მიაქცით იმას, თუ როგორ ინახება რძის პროდუქტები, შეზღუდეთ კრემიანი პროდუქტის მიცემა, არ აიღოს ბავშვმა გაურეცხავი ხილი, დამდუღრეთ და შემდეგ გამდინარე წყალში გარეცხეთ. ტოქსიკო ინფექციას ახასიათებს შეუპოვარი რეაქცია და დრო სჭირდება მისი მდგომარეობის გაუმჯობესებას. თუკი ბავშვს ჩაიყვანთ ზღვაში, ამოყვანისთანავე დაამუშავეთ მისი ხელები სპეციალური ანტიბაქტერიული ხსნარებით. მე სამ წლამდე ასაკის ბავშვს არ ვუწევ რეკომენდაციას, რომ ის მშობელმა ზღვაზე წაიყვანოს. ეს ჩემი კაპრიზი არ არის, ჩვენ არ გვაქვს გარანტია იმისა, რომ ზღვა სუფთაა, ბავშვებს სამ წლამდე აკრძალვები რთულად ესმით. ვისაუბროთ ჭიებზე და მის სიმპტომებზე, რამდენად მასიურია ეს პრობლემა და რა უნდა ვიცოდეთ ჭიების შესახებ? ბავშვებში ხშირია ჭიით ინვაზია და ხშირად მშობელიც ვერ აკონტროლებს ყოველ ფეხის ნაბიჯს. მშობლების მოსაზრებით, თუკი ბავშვს უსიამოვნო სუნი აქვს, ან კბილებს აკრაჭუნებს, ან პირიდან ნერწყვის გადმოდენა აქვს, ე.ი. ას ჭიები ყავს. ეს არის მითები და ჭიებთან არ არის კავშირში. უფრო ახლოს არის სიმართლესთან, თუკი ბავშვი ტაკოს იფხანს, რაც შეიძლება მახვილა ჭიებით იყოს გამოწვეული. პირიდან უსიამოვნო სუნი ყველა ადამიანს აქვს, ეს გამოწვეულია იმით, რომ ღამით ხდება სუნთქვის შედეგად ლორწოვანი გარსის გამოშრობა. უსიამოვნო სუნის მიზეზი შეიძლება იყოს ცხვირ-ხახაში არსებული ანთებითი პროცესი, რა დროსაც ბაქტერიები ილექება ენაზე და ხშირად ბავშვებს ვუხეხავთ კბილებს, მაგრამ არა ენას. ასევე, მუცლის ტკივილი ბავშვს შეიძლება მრავალი მიზეზის გამო ჰქონდეს და არ არის აუცილებელი, რომ ეს ჭიის გამო იყოს. თვითნებურად არ შეიძლება ჭიის საწინააღმდეგო წამლის მიცემა, რადგან ყველა მათგანი ტოქსიკურია და ბავშვის ღვიძლს დიდი ზიანი ადგება, მითუმეტეს მაშინ, როდესაც არც კი ვიცით ზუსტად არის თუ არა ჭიით ინვაზია. ამბობენ, რომ არსებობს სხვადასხვა ბუნებრივი პროფილაქტიკური საშუალება, მაგალითად, თითქოს, გოგრის თესლი ახდენს დეტოქსიკაციას, კი ბატონო მიირთვას, თუ ალერგია არ აქვს. ბოლო დროს აქტიური გახდა ტკიპებისა და გველების თემაც, რა უნდა ვიცოდეთ ამ დროს? როდესაც ბავშვები გაგვყვავს დასასვენებელ ადგილებში, დაბრუნებისას უნდა დავათვალიეროთ ბავშვის კანი, ხომ არ აქვს სხეულზე ტკიპა, რომელიც შეიძლება ძალიან მარტივად შეაცოცდეს და თავით ჩაღრმავდეს კანში. ტკიპამ შეიძლება გამოიწვიოს უამრავი დაავადება, მათ შორის ტკიპისმიერი ენცეფალიტი. თუ დაინახეთ ტკიპა, აუცილებლად უნდა მოაცილოთ. მოცილება არ უნდა მოხდეს ხელით, უნდა დავადოთ ზეითუნის ზეთის, ან ქაფურის ზეთის ტამპონი და გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ის მოშორდება. თუმცა, ყველაზე მარტივია, დედამ მთლიანობის დაურღვევლად, პინცეტით, თავის ნაწილში ჩაჭიდებით მოაძროს. შემდეგ ჩამოვბანოთ ის ადგილი, სადაც ტკიპა იყო მოთავსებული და დავამუშავოთ წყალბადის ზეჟანგით, ან დავადოთ ცივი კომპრესები. რაც შეეხება გველის ნაკბენს, მას ძალიან სწრაფად უნდა დახმარების აღმოჩენა, პირით უნდა ამოვწოვოთ ის ტოქსინი, რაც გველმა ბავშვის ორგანიზმში შეიტანა. პირის ღრუდან ის არასოდეს არ იწოვება, თუ დაზიანებები არ არის. ეს უნდა მოხდეს ხუთ წუთიანი ინტერვალით სამჯერ, უნდა შემოვუჭიროთ ნაჭერი დაახლოებით ათ სანტიმეტრზე ნაკბენიდან, ნაჭერსა და კანს შორის ორი თითით უნდა თავსდებოდეს. გველის ნაკბენი ადამიანის ორგანიზმში ლიმფოგენური გზით ვრცელდება და თუ ჩვენ ლახტს შემოვაჭერთ, შეიძლება ტოქსინი ადგილზე შევაჩეროთ, მაგრამ დანეკროზდეს ახლო მდებარე ქსოვილები. ამიტომ, უნდა მივცეთ სისხლს ნორმალურად მოძრაობის საშუალება და პარალელურად დავაკვირდეთ ჯანმრთელობის მდგომარეობას. გველის ნაკბენის შემთხვევაში აუცილებელია კლინიკაში გადაყვანა. რა უნდა გვქონდეს სააფთიაქო ჩანთაში, როცა ქალაქიდან დასასვებელად მივდივართ? სააფთიაქო ჩანთა არა მხოლოდ გამგზავრებისას უნდა იყოს მომზადებული, მე მშობლებს ხშირად ვეუბნები, რომ ჩანთაში რამდენიმე მედიკამენტი ყოველთვის უნდა ჰქონდეთ. რაც შეეხება დასასვენებლად წავლას, აუცილებელია პირველ რიგში თერმომეტრი და შესაბამისად სიცხის დამწევი, ასევე სპირტი, ბამბა, წყალბადის ზეჟანგი და დექსამეტაზონი, რომელიც ყველა დედას უნდა ჰქონდეს ჩანთაში. ეს არის უებარი წამალი ძლიერი ხველისას. საკმარისი ამპულის გატეხვა და პირში ჩასხმა. საჭიროა ანტიჰისტამინური და ანტიდიარიული საშუალებები, ასევე ანტისეპტიკური ხელსახოცები. როგორ უნდა გავაკაჟოთთ ბავშვი და გამოვიმუშავოთ ძლიერი იმუნიტეტი ზამთრისთვის? საჭიროა ზაფხული მაქსიმალურად გამოიყენოთ იმისთვის, რომ ბავშვს ვიტამინიზირებული საკვები როგორმე, ყოველდღიურად მივცეთ. ბავშვმა უნდა იაროს მინდორზე შიშველი ფეხებით, ნახევარი საათი მაინც. სხეულის სხვადასხვა ნაწილები უნდა ჩავუზილოთ ნამიანი ტილოთი, რომელიც 36-37 გრადუს წყალში იქნება ჩასველებული და თანდათან დავუკლოთ ტემპერატურას და მოვიცვათ სხეულის უფრო მეტი ფართობი. გარდა ამისა, უნდა გავაკაჟოთ ყელი, ხანდახან მაინც მივცეთ ნაყინი და ცივი წყალი ყლუპებით 2 წლის ასაკიდან. [audio mp3="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/07/5-ivllisi-inga-mamuchishvili.mp3"][/audio] [post_title] => ინგა მამუჩიშვილი ბავშვების გაკაჟებაზე ზაფხულში - როგორ მოვიქცეთ გაუსაძლისი სიცხის დროს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => inga-mamuchishvili-bavshvebis-gakadjebaze-zafkhulshi-rogor-moviqcet-gausadzlisi-sickhis-dros [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-06 16:26:38 [post_modified_gmt] => 2017-07-06 12:26:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144097 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 31 [max_num_pages] => 11 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => e3027dfedcc7467e0bf0673e315220f5 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )