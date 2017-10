როკ-ენ-როლის ლეგენდა ფეტს დომინო გარდაიცვალა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gardaicvala [1] => fets-domino [2] => antuan-domenik-domino ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180428 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gardaicvala [1] => fets-domino [2] => antuan-domenik-domino ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180428 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8668 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => gardaicvala [1] => fets-domino [2] => antuan-domenik-domino ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => gardaicvala [1] => fets-domino [2] => antuan-domenik-domino ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (180428) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20704,20703,8668) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 122324 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-12 21:30:02 [post_date_gmt] => 2017-04-12 17:30:02 [post_content] => კომედიური ჟანრის მსახიობი, ედი მერფის უფროსი ძმა, ჩარლი მერფი, 57 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მისი მენეჯერის თქმით, მსახიობი ნიუ-იორკის ჰოსპიტალში ლეიკემიას ებრძოდა. ჩარლი მერფი ცნობილი იყო კომედიური შოუებიდან, მათ შორის ყველაზე პოპულარული Chappelle-ს შოუ იყო. მისი შოუების ჩანაწერები შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე. [post_title] => ჩარლი მერფი 57 წლის ასაკში გარდაიცვალა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => charli-merfi-57-wlis-asakshi-gardaicvala [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-12 21:30:02 [post_modified_gmt] => 2017-04-12 17:30:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122324 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 76037 [post_author] => 10 [post_date] => 2016-09-18 07:31:33 [post_date_gmt] => 2016-09-18 03:31:33 [post_content] => მწერალი და პუბლიცისტი ნოდარ ტაბიძე 86 წლის ასაკში გარდაიცვალა. იგი წლების განმავლობაში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტს ხელმძღვანელობდა და ჟურნალიტთა თაობების აღზრდაში დიდი წვლილი აქვს შეტანილი. გალაკტიონ ტაბიძის ძმისშვილს ცნობილი ქართველი პოეტის ცხოვრებასა და შემოქმედებაზე გამოცემული აქვს წიგნები, რისთვისაც არაერთი ჯილდო მიუღია. [post_title] => მწერალი და პუბლიცისტი ნოდარ ტაბიძე 86 წლის ასაკში გარდაიცვალა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mwerali-da-publicisti-nodar-tabidze-86-wlis-asakshi-gardaicvala [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-09-18 07:31:33 [post_modified_gmt] => 2016-09-18 03:31:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=76037 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 2 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 122324 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-12 21:30:02 [post_date_gmt] => 2017-04-12 17:30:02 [post_content] => კომედიური ჟანრის მსახიობი, ედი მერფის უფროსი ძმა, ჩარლი მერფი, 57 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მისი მენეჯერის თქმით, მსახიობი ნიუ-იორკის ჰოსპიტალში ლეიკემიას ებრძოდა. ჩარლი მერფი ცნობილი იყო კომედიური შოუებიდან, მათ შორის ყველაზე პოპულარული Chappelle-ს შოუ იყო. მისი შოუების ჩანაწერები შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე. [post_title] => ჩარლი მერფი 57 წლის ასაკში გარდაიცვალა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => charli-merfi-57-wlis-asakshi-gardaicvala [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-12 21:30:02 [post_modified_gmt] => 2017-04-12 17:30:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122324 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 2 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => a1de5db30e7d996e23babee44eb4751a [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )