რომანოვების რეზიდენციის რეაბილიტაციისთვის საჭირო საპროექტო სამუშაოები იწყება

საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა, დავით საგანელიძემ ფონდში აშშ-ის მთავრობის განვითარების საფინანსო ინსტიტუტის, „უცხოეთის კერძო საინვესტიციო კორპორაციის" (OPIC) მმართველი დირექტორი მცირე და საშუალო ბიზნესის ფინანსურ დარგში, ქენეთ ენჯელი მიიღო. საპარტნიორო ფონდის ინფორმაციით, შეხვედრაზე, მხარეებმა მიმდინარე ერთობლივი პროექტებისა და გრძელვადიანი სამომავლო თანამშრომლობის შესახებ ისაუბრეს. საუბარი შეეხო სასტუმრო „რედისონ წინანდლის" პროექტს, რომელსაც ამერიკული კორპორაცია „საპარტნიორო ფონდთან" ერთად ახორციელებს; ამჟამად წინანდალში მიმდინარეობს სასტუმროს მშენებლობა, რომლის დასრულებაც 2017 წელს იგეგმება. OPIC -თან თანამშრომლობა, ასევე, მოიცავს მცირე და საშუალო საწარმოების ფონდ Gazelle Finance-ში თანამონაწილეობას. ”საპარტნიორო ფონდში გამართულ შეხვედრაზე აშშ-ის მთავრობის განვითარების საფინანსო ინსტიტუტის, „უცხოეთის კერძო საინვესტიციო კორპორაციის" (OPIC) მმართველ დირექტორთან ფონდის მენეჯმენტმა თანამშრომლობის ეფექტური სამოქმედო გეგმის შესახებ ისაუბრეს და კონკრეტული ამოცანები დასახეს. საპარტნიორო ფონდსა და აშშ-ის მთავრობის განვითარების საფინანსო ინსტიტუტთან „უცხოეთის კერძო საინვესტიციო კორპორაციასთან" (OPIC) ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი 2016 წლის გაზაფხულზე გაფორმდა. მემორანდუმის ფარგლებში საპარტნიორო ფონდი და აშშ-ის მთავრობის „უცხოეთის კერძო საინვესტიციო კორპორაცია" (OPIC) აქტიურად თანამშრომლობენ რამდენიმე პროექტის ფარგლებში. ეკონომიკური სტაბილურობის მხარდასაჭერის მიზნით, OPIC-მა საქართველოში დღემდე 50-ზე მეტ პროექტში, 500 მილიონ აშშ დოლარზე მეტი ინვესტიცია განახორციელა. ამერიკული ინვესტიციების მოზიდვისა და ფინანსურ ინსტრუმენტებზე წვდომის გაზრდის მიზნით, საპარტნიორო ფონდის დელეგაცია აშშ-ის მთავრობის განვითარების საფინანსო ინსტიტუტის მიწვევით, 2016 წლის სექტემბერში აშშ-ში იმყოფებოდა”, - ნათქვამია ფონდის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. „რედისონ წინანდლის" მშენებლობა 2017 წლის ბოლომდე დასრულდება [post_title] => პაკისტანელი ბიზნესმენები საქართველოს ტექსტილის სფეროში ინვესტირებით დაინტერესდნენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pakistaneli-biznesmenebi-saqartvelos-teqstilis-sferoshi-investirebit-dainteresdnen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-11 12:51:15 [post_modified_gmt] => 2017-07-11 08:51:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145096 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 136839 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-07 11:45:01 [post_date_gmt] => 2017-06-07 07:45:01 [post_content] => საპარტნიორო ფონდს თურქეთის რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტროს საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების საბჭოს (DEIK) საერთაშორისო ტექნიკური საკონსულტაციო ბიზნეს საბჭოს დელეგაცია ეწვია. ფონდში გამართულ შეხვედრაში თურქული მხრიდან მონაწილეობა თურქეთის რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტროს ხელმძღვანელმა პირებმა და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებმა მიიღეს. გაცნობითი ხასიათის შეხვედრაზე საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა დავით საგანელიძემ თურქეთის დელეგაციის წევრებს ფონდის მანდატი, ფუნქცია, პრიორიტეტები, განხორციელებული და მიმდინარე პროექტები გააცნო. თურქეთის რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტროს საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების საბჭოს (DEIK) საერთაშორისო ტექნიკური საკონსულტაციო ბიზნეს საბჭოს დელეგაციის წევრებმა საპარტნიორო ფონდის მენეჯმენტს საბჭოს საქმიანობისა და საქართველოსთან მიმართებაში არსებული გეგმების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდეს. შეხვედრაზე მხარეებმა სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივებზე ისაუბრეს. თურქული მხარე საქართველოს ინფრასტრუქტურის; უძრავი ქონების, ენერგეტიკისა და ტურიზმის სექტორში კაპიტალდაბანდებით დაინტერესდნენ და საპარტნიორო ფონდთან ერთობლივი პროექტების განხორციელების სურვილი გამოთქვეს. თურქეთის დელეგაცია საპარტნიორო ფონდის გარდა შეხვედრებს ქვეყნის მთავრობისა და ბიზნეს წრეების წარმომადგენლებთან გამართავს. საპარტნიორო ფონდს თურქეთის დელეგაცია ეწვია OPIC -თან თანამშრომლობა, ასევე, მოიცავს მცირე და საშუალო საწარმოების ფონდ Gazelle Finance-ში თანამონაწილეობას. ”საპარტნიორო ფონდში გამართულ შეხვედრაზე აშშ-ის მთავრობის განვითარების საფინანსო ინსტიტუტის, „უცხოეთის კერძო საინვესტიციო კორპორაციის" (OPIC) მმართველ დირექტორთან ფონდის მენეჯმენტმა თანამშრომლობის ეფექტური სამოქმედო გეგმის შესახებ ისაუბრეს და კონკრეტული ამოცანები დასახეს. საპარტნიორო ფონდსა და აშშ-ის მთავრობის განვითარების საფინანსო ინსტიტუტთან „უცხოეთის კერძო საინვესტიციო კორპორაციასთან" (OPIC) ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი 2016 წლის გაზაფხულზე გაფორმდა. მემორანდუმის ფარგლებში საპარტნიორო ფონდი და აშშ-ის მთავრობის „უცხოეთის კერძო საინვესტიციო კორპორაცია" (OPIC) აქტიურად თანამშრომლობენ რამდენიმე პროექტის ფარგლებში. ეკონომიკური სტაბილურობის მხარდასაჭერის მიზნით, OPIC-მა საქართველოში დღემდე 50-ზე მეტ პროექტში, 500 მილიონ აშშ დოლარზე მეტი ინვესტიცია განახორციელა. ამერიკული ინვესტიციების მოზიდვისა და ფინანსურ ინსტრუმენტებზე წვდომის გაზრდის მიზნით, საპარტნიორო ფონდის დელეგაცია აშშ-ის მთავრობის განვითარების საფინანსო ინსტიტუტის მიწვევით, 2016 წლის სექტემბერში აშშ-ში იმყოფებოდა”, - ნათქვამია ფონდის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. 