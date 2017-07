რომელ ქვეყანაში იმყოფება სააკაშვილი?

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => khatia-dekanoidze [2] => saakashvils-moqalaqeoba-chamoartves ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149340 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => khatia-dekanoidze [2] => saakashvils-moqalaqeoba-chamoartves ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149340 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 520 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => khatia-dekanoidze [2] => saakashvils-moqalaqeoba-chamoartves ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => khatia-dekanoidze [2] => saakashvils-moqalaqeoba-chamoartves ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (149340) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1278,520,17677) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 149352 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-26 21:39:52 [post_date_gmt] => 2017-07-26 17:39:52 [post_content] => საქართველოს ექსპერზიდენტი, ოდესის ოლქის ყოფილი გუბერნატორი და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი მიხეილ სააკაშვილი "ფეისბუქის" გვერდზე მისი პარტიის „სამოქალაქო მოძრაობა ტალღას“ განცხადებას ავრცელებს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ უკრაინის პრეზიდენტმა ეს გადაწყვეტილება შიშის გამო მიიღო და დიდი შეცდომაც დაუშვა. „შიში ახალი პოლიტიკური ძალების და პოლიტიკოსების კონსოლიდაციის წინაშე ამხელს პეტრო პოროშენკოს ხელისუფლების კლეპტოკრატიულ მოდელს, და აიძულებს მას, დაუშვას უხეში შეცდომები. მიხეილ სააკაშვილისთვის უკრაინის მოქალაქეობა ჩამორთმეულია უკრაინის პრეზიდენტის ბრძანებით. მოქალაქეობის მიღების პროცედურის დროს არასწორი ინფორმაციის მიწოდების მოტივით. ეს გაკეთდა იმაზე გათვლით, რომ ექსტრადირების შესაძლებლობის საფრთხის არსებობის გამო, რომელსაც საქართველოს პროკურატურა ითხოვს, სააკაშვილი აღარ დაბრუნდება უკრაინაში ფაქტობრივად, სააკაშვილს აიძულებენ მიიღოს თავშესაფარი ამერიკაში და დაივიწყოს უკრაინული პოლიტიკა. არ ეძებოთ პოროშენკოს ბრძანებულება სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევის შესახებ პრეზიდენტის საიტზე - ის არ გამოქვეყნდება, რადგან პირზე პერსონალურ ინფორმაციას შეიცავს. ეს ყველაფერი სპეციალურად გააკეთეს ზაფხულში, ვიდრე სამოქალაქო აქტივობა დაბალია. იანუკოვიჩმა თავისი კონკურენტების იზოლირება ციხეებში მოახდინა, პოროშენკომ კი საზღვარგარეთ", - ვკითხულობთ განცხადებაში. სააკაშვილი მისი პარტიის განცხადებას აზრიარებს: რა წერია წერილში? "დარწმუნებული ვარ, რომ ის რაც მოხდა კანონიერია. სააკაშვილის გამო, კანონს არავინ დაარღვევდა. რაც შეეხება ექსტრადაციას, ესეც სამართლებრივი საკითხია და ამას თავისი წესები აქვს. მე ყოველთვის დარწმუნებული ვიყავი ერთ რამეში - სააკაშვილი აუცილებლად აგებს პასუხს მართლმსაჯულების წინაშე და აუცილებლად მოიხდის სასჯელს ე.წ. მატროსოვის N9 დაწესებულებაში", - განაცხადა სუბარმა ტელეკომპანია "პირველთან". საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს და ოდესის ოლქის გუბერნატოს მიხეილ სააკაშვილს უკრაინის მოქალაქეობა ჩამოართვეს. უკრაინის საემიგრაციო სამსახურში განმარტავენ, რომ მოქალაქეობის ჩამორთმევის მიზეზი არასწორი ინფორმაცია გახდა, რომელიც 2015 წელს სააკაშვილმა მათ უკრიანის მოქალაქეობის მიღებისას მიაწოდა. საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს, რომელიც საქართველოში რამდენიმე სისხლის სამართლის, მათ შორის სანდრო გირგვლიანის საქმესთან დაკავშირებით არის ბრალდებული, პეტრო პოროშენკომ 2015 წლის მაისში უკრაინის მოქალაქის წოდება მიანიჭა და ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის უფროსად დანიშნა. ბოლო პერიოდში კი ის ოპოზიციურ საქმიანობას ეწეოდა. სოზარ სუბარი: სააკაშვილი აუცილებლად მოიხდის სასჯელს ე.წ. მატროსოვის დაწესებულებაში იმედი მაქვს, პრეზიდენტმა პოროშენკომ კიევიდან თან პირსახოცი და საპონი წაიღო - მიხეილ სააკაშვილი სააკაშვილი მისი პარტიის განცხადებას აზრიარებს: რა წერია წერილში? 