რომელი გირჩევნიათ: სმა-ჭამის ტესტი (ფოტოშედარება)

თუ სამზარეულოს განახლება გადაწყვიტეთ და ჯერ არ იცით, რა ცვლილებები შეიტანოთ, შეგიძლიათ გამოცდილი დიზაინერების რჩევები გაითვალისწინოთ. * ქათქათა თეთრი ინტერიერი მარმარილოს ნახატით და მსუბუქი ოქროსფერი დეტალებით, აუცილებლად ელეგანტურობას შემატებს თქვენს სამზარეულოს. * ორიგინალურ სამზარეულოს სანათებიც ორიგინალური აქვს - ძველი გემის ნამდვილი ილუმინატორები. * ტეფლონის შპალერი არა მხოლოდ ლამაზი, არამედ მოხერხებულიცაა. * ტერაკოტას ფილა - მარტივად, გემოვნებით, ელეგანტურად! * ხასხასა ნარინჯისფერი სამზარეულოსაც გამოაცოცხლებს და თქვენც გაგახალისებთ. * მშვიდ ნაცრისფერში გადაწყვეტილი ინტერიერი ბუკინგემის სასახლის სამზარეულოს შთაგონებითაა შექმნილი. * კიდევ ერთი საზღვაო თემა სამზარეულოში, თუმცა გემის დეტალების გარეშე. * ყოველთვის შეგიძლიათ ხის ავეჯის ნათელი ფერებით გახალისება. * პროვანსის სტილი მე-20 საუკუნის დასაწყისის ინგლისური სოფლის სამზარეულოს გავლენით შეიქმნა. რამდენიმე საინტერესო იდეა სამზარეულოს მოსაწყობად სოლოლაკში კარაოკე-ბარი Check In გაიხსნა

სოლოლაკში ახალი კარაოკე-ბარი Check In გაიხსნა. ობიექტი ლეონიძის ქუჩა #8-ში მდებარეობს და აქ ამ ეტაპზე 9 ადამიანია დასაქმებული. როგორც "ფორტუნას" Check In-ის დამფუძნებელმა და დირექტორმა ირმა სამხარაძემ განუცხადა, კარაოკე-ბარი მომხმარებელს ევროპულ და ქართულ სამზარეულოს სთავაზობს. "გვაქვს ძალიან მრავალფეროვანი კერძები როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოური სამზარეულოებიდან. რაც მთავარია, კერძები უმაღლესი ხარისხის პროდუქციით მზადდება, ფასები კი საშუალო სეგმენტზეა გათვლილი- ანუ საკმაოდ ხელმისაწვდომია", - განაცხადა Check In-ის დამფუძნებელმა. მისივე ინფორმაციით, გარდა გემრიელი კერძების დაგემოვნებისა, Check In აქ მისულ სტუმრებს მრავალფეროვან მუსიკალურ პროგრამასა და გართობასაც სთავაზობს. "ჩვენთან ცოცხალი ბენდები უკრავენ ყოველ საღამოს. გარდა ამისა, ხშირად ვმართავთ ჩვენი კლიენტებისთვის კონკურსებს და ვათამაშებთ პრიზებს", - აღნიშნა ირმა სამხარაძემ. ცნობისთვის, კარაოკე-ბარი Check In 20:00 საათზე იწყებს მუშაობას და ბოლო კლიენტამდე, დილის 4-5 საათამდე მუშაობს. მატჩაპური: კონფედერაციათა თასისთვის საფეხბურთო აჭარული ხაჭაპური დაამზადეს

კონფედერაციათა თასმა სტარტი სანკტ-პეტერბურგის ახალ სტადიონზე აიღო. გახსნის მატჩში მასპინძელმა რუსეთმა ახალ ზელანდიას 2:0 მოუგო. სხვათა შორის, ამ შეხვედრაში დებიუტი ქონდა და სრულად ითამაშა გიორგი ჯიქიამ, შესაბამისად ის საქართველოს ნაკრებში ვეღარასოდეს ვერ ითამაშებს. თუმცა ფეხბურთელის მიერ გაკეთებული არჩევანი შემდეგ ამის შანსი ისედაც თითქმის არ ყოფილა. მოგეხსენებათ, კონფედერაციათა თასი მომდევნო მუნდიალის გენერალური რეპეტიციაა ხოლმე და ორგანიზატორები ათას წვრილმანს ხვეწენ. მათ შორის არიან საზოგადოებრივი კვების ობიექტები, რუსეთში კი ბევრი ქართული რესტორანი. ყაზანში არსებული რესტორნების ქსელი "Хинкальная" გულშემატკივრებს მენიუში ახალ კერძს, მატჩაპურის თავაზობს. ახალი კერძი აჭარული ხაჭაპურის განახლებული ვერსიაა, თუმცა ტრადიციულისგან ოვალური ფორმით განსხვავდება და სიმბოლურად 11 კვერცხითაა გაფორმებული. კერძი საფეხბურთო სტადიონის და მოთამაშეების სიმბოლოა. ასევე კონფედერაციის თასის განმავლობაში შესაძლებელი იქნება ფეხბურთთან დაკავშირებული ლეგენდარული ქართველების საყვარელი კერძების დაგემოვნება. ესენი გახლავთ: ზურაბ სოტკილავა - თბილისის „დინამოს" ექს-ფეხბურთელი, დავით ყიფიანი - საბჭოთა ფეხბურთელი და მწვრთნელი, სსრკ-ს სპორტის ოსტატი (ასე რუსები წერენ) და კოტე მახარაძე - საბჭოთა სპორტული კომენტატორი. 