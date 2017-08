რომელია 5 ყველაზე პუნქტუალური ავიაკომპანია თბილისის აეროპორტში?

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisis-aeroporti [1] => aviakompaniebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152665 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisis-aeroporti [1] => aviakompaniebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152665 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4012 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tbilisis-aeroporti [1] => aviakompaniebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tbilisis-aeroporti [1] => aviakompaniebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (152665) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5820,4012) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 142957 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-03 11:35:55 [post_date_gmt] => 2017-07-03 07:35:55 [post_content] => საქართველოში შემოსვლისას უკრაინიდან და საბერძნეთიდან დეპორტირებული ორი ე.წ. კანონიერი ქურდი თბილისის აეროპორტში დააკავეს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინფორმაცით, ორივე მათგანი სამართალდამცველებმა საზღვრის გადმოკვეთისთანავე, სისხლის სამართლის კოდექსის 223 პრიმა მუხლით დააკავეს, რაც კანონიერ ქურდობას გულისხმობს. კერძოდ, უკრაინიდან საქართველოში გამოადეპორტეს ბ. ფანცულაია, ხოლო საბერძნეთიდან - ხ. ხრდიანი, რომელსაც სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა უკვე შეუფარდა. საზოგადოებრივი დაკავების საფუძვლებზე შსს- დან ინფორმაციას ელოდება. რაც შეეხება ბოლო დროის სტატისტიკას- ბოლო 4 წლის განმავლობაში, თბილისის საქალაქო სასამართლომ 223 პრიმა მუხლის საფუძველზე, 59 ბრალდების საქმე განიხილა, საიდანაც კანონიერ ქურდობაში 20 ბრალდებული გამართლდა, 39 კი, ბრალი დაუდასტურდა. ეს სტატისტიკა რამდენიმე კვირის წინ, საზოგადოებრივს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ, ნიკოლოზ მარგველაშვილმა გააცნო. თბილისის აეროპორტში ე.წ. კანონიერი ქურდები დააკავეს

მსოფლიოში ერთ-ერთმა მსხვილმა ავიაკომპანია Gulf Air-მა ბაჰრეინი-თბილისის მიმართულებით რეგულარულ ფრენები დღეიდან დაიწყო. რეისები კვირაში სამჯერ ორშაბათს, ხუთშაბათსა და შაბათს Airbus 320-321 ტიპის ავიახომალდებით შესრულდება. Gulf Air საქართველოს საავიაციო ბაზრით 2016 წელს დაინტერესდა. პირდაპირი ავიარეისების დანიშვნასთან დაკავშირებულ მოლაპარაკებებში სახელმწიფო სტრუქტურებთან ერთად ტავ ჯორჯიაც აქტიურად მონაწილეობდა. Gulf Air მსოფლიოს საავიაციო ბაზარზე 1950 წლიდან ოპერირებს. ავიაკომპანია ბაჰრეინის საერთაშორისო აეროპორტიდან ფრენებს მსოფლიოს სამ კონტინეტზე 40-ზე მეტ საერთაშორისო მიმართულებით ახორციელებს. ამჟამად ავიაკომპანიის მფლობელობაში 28 საჰაერო ხომალდია, თუმცა 2018 წლისთვის მათი რიცხვი 39-ით გაიზრდება. ახალი ავიაკომპანია თბილისის აეროპორტში: Gulf Air-მა რეგულარული ფრენები დაიწყო

„ჯორჯიან ეარვეისი" სპეციალურ განცხადებას ავრცელებს, სადაც ამბობს, რომ კომპანიას არაჯანსაღი კონკურენციის პირობებში უწევს მუშაობა. ავიაკომპანია მოუწოდებს ყველა კომპეტენტურ სტრუქტურას, რომელიც ვალდებულია უზრუნველყოს კონკურენციის სამართლიანი პირობები, დაიცვას ეროვნული ავიაცია განადგურებისგან. „ჯორჯიან ეარვეისი" აცხადებს, რომ უცხოურ კომპანიებს საკუთარი ქვეყნებიდანაც მხარდაჭერა აქვთ და საქართველოშიც მაქსიმალურ შეღავათებს უწესებენ, რაც მათ დემპინგური ფასებით ოპერირების საშუალებას აძლევს. "მოგეხსენებათ რომ „ჯორჯიან ეარვეისი" ერთადერთი ქართული ავიაკომპანიაა, რომელიც მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში დაფრინავს და არაერთი ქართველი მფრინავი თუ ავიასპეციალისტი აღზარდა და ეს პროცესი მუდმივად მიმდინარეობს. როდესაც ქართულ ავიაბაზარზე მოღვაწეობენ ისეთი მონსტრი ავიაკომპანიები როგორებიცაა „აეროფლოტი", „თურქიშ ეარლაინსი" და ა.შ. და ისინი სწორედ,მათი ქვეყნების მთავრობების პირდაპირი და არაპირდაპირი დაფინანსებით ახერხებენ დემპინგური ფასებით ოპერირებას, ჩვენ მუდმივად გვიხდება მუშაობა არაჯანსაღი კონკურენციის პირობებში. უფრ მეტიც, საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება უცხოურ ავიაკომპანიებს, რომლებიც საკუთარ ქვეყნებში ისედაც სარგებლობენ შეღავათებით, საქართველოშიც მაქსიმალურ შეღავათებს უწესებს. გვსურს შევახსენოთ მათ, რომ „ჯორჯიან ეარვეისი" არის ქართული ავიაკომპანია, რომელიც 1993 წლიდან ფუნქციონირებს. ამ დროის განმავლობაში ასობით მილიონი ლარი აქვს შეტანილი საქართველოს ბიუჯეტში და ამჟამად, ხუთასზე მეტი კვალიფიციური კადრი ჰყავს დასაქმებული. ჯანსაღი და სამართლიანი კონკურენციის პირობებში კი ქართული ავიაცია უფრო სწრაფად განვითარდება და მეტი ადამიანის დასაქმებას შეძლებს. ამ ყველაფრის მიუხედავად, „ჯორჯიან ეარვეისი" კვლავ აგრძელებს ფრენებს ვენის, ამსტერდამის, მოსკოვის, თელ-ავივის მიმართულებით და ამავდროულად, ჩვენი მგზავრების მოთხოვნის საფუძველზე ვამატებთ ახალ მიმართულებებს: ლონდონს, კიევს, პრაღას, პარიზს, ყაზანს და სოჭს. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ქართული ავიაცია შენარჩუნდეს და საბოლოოდ არ განადგურდეს", - ნათქვამია ავიაკომპანიის განცხადებაში. 