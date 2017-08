რომელია ყველაზე მოთხოვნადი ფაკულტეტები და უნივერსიტეტები

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => maia-miminoshvili [2] => shefasebisa-da-gamocdebis-erovnuli-centri [3] => samartali [4] => abiturientebi [5] => motkhovnadi-fakultetebi [6] => umaghlesi-saswavleblebi [7] => saertashoriso-urtiertobebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154104 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => maia-miminoshvili [2] => shefasebisa-da-gamocdebis-erovnuli-centri [3] => samartali [4] => abiturientebi [5] => motkhovnadi-fakultetebi [6] => umaghlesi-saswavleblebi [7] => saertashoriso-urtiertobebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154104 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 401 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => maia-miminoshvili [2] => shefasebisa-da-gamocdebis-erovnuli-centri [3] => samartali [4] => abiturientebi [5] => motkhovnadi-fakultetebi [6] => umaghlesi-saswavleblebi [7] => saertashoriso-urtiertobebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => maia-miminoshvili [2] => shefasebisa-da-gamocdebis-erovnuli-centri [3] => samartali [4] => abiturientebi [5] => motkhovnadi-fakultetebi [6] => umaghlesi-saswavleblebi [7] => saertashoriso-urtiertobebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (154104) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13483,401,5793,18237,18239,10252,6299,18238) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 147945 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-20 19:38:15 [post_date_gmt] => 2017-07-20 15:38:15 [post_content] => ახალციხის რაიონულმა სასამართლომ გაიზიარა ბრალდების მხარის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და მოზარდებთან გარყვნილი ქმედების მომზადებისთვის, ირანის ისლამური რესპუბლიკის მოქალაქე ჰ.ქ. დამნაშავედ სცნო საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 18-141-ე მუხლით (ხუთი ეპიზოდი). სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით დადასტურდა, რომ 2017 წლის იანვარსა და თებერვალში, ჰ.ქ-მ ახალციხეში, 16 წელს მიუღწეველ ხუთ ბიჭს, რომლებსაც მობილური ტელეფონის ნომრები მოტყუებით გამოართვა, უკავშირდებოდა და გარკვეული თანხის სანაცვლოდ სხვადასხვა სახის სექსუალურ ურთიერთობას სთავაზობდა. სამართალდამცველებმა ჰ.ქ. ბრალდებულის სახით 2017 წლის 8 მარტს დააკავეს. სასამართლომ მას აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. ახალციხის რაიონულმა სასამართლომ ჰ.ქ. დამნაშავედ სცნო წარდგენილ ბრალდებაში და სასჯელის სახედ და ზომად 6 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. [post_title] => მოზარდებთან გარყვნილი ქმედების გამო, ირანის მოქალაქე დააკავეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mozardebtan-garyvnili-qmedebis-gamo-iranis-moqalaqe-daakaves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-20 19:38:15 [post_modified_gmt] => 2017-07-20 15:38:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147945 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 147466 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-19 12:14:04 [post_date_gmt] => 2017-07-19 08:14:04 [post_content] => „ევროპის უნივერსიტეტი” აბიტურიენტებს სწავლას შეღავათიან ფასად სთავაზობს. უნივერსიტეტის გადაწყვეტილებით, ის აბიტურიენტები, რომლებიც „ევროპის უნივერსიტეტს” პირველ, მეორე ან მესამე პრიორიტეტად აირჩევენ, 2250 ლარის ნაცვლად, 1575 ლარად ისწავლიან. როგორც ”ფორტუნას” უნივერსიტეტიდან აცნობეს, ”ევროპის უნივერსიტეტი” სტუდენტებს საქართველოში ევროპული განათლების მიღების შესაძლებლობას აძლევს. მათივე ინფორმაციით, „ევროპის უნივერსიტეტში“ ლექციებს ის პროფესორები კითხულობენ, რომლებსაც განათლება დასავლეთის ქვეყნებში აქვთ მიღებული. მათ შორის არიან მოქმედი მოსამართლეები, სხვადასხვა საჯარო სამსახურის თანამდებობის პირები და საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები. ”რაც შეეხება ფაკულტეტებს, გვაქვს 3 ფაკულტეტი: 2017 წლის სასწავლო წლისათვის სამართლის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტმა მიღება საერთაშორისო სამართლის, სამართლის, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამებზე გამოაცხადა. ჩვენ აბიტურიენტებისთვის უპრეცედენტო შეთავაზებები გვაქვს:

სამართლის ფაკულტეტი წარჩინებულ სტუდენტებს სტაჟირებაზე ევროპის საბჭოს რამდენიმე კომიტეტში უშვებს. გარდა ამისა, მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ, ქალაქ მაიამის სასამართლოშიც გაიარონ პრაქტიკა.

წელიწადში ორჯერ, აშშ-ს უნივერსიტეტებიდან მოწვეული ლექტორები საერთაშორისო სამართლის სპეც-კურსს ინგლისურ ენაზე კითხულობენ. კურსის დასრულებისა და გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემდეგ, სტუდენტებს აშშ-ს უნივერსიტეტების მიერ გაცემული სერთიფიკატები გადაეცემათ.

ჩვენს სტუდენტებს სტაჟირებაზე სხვადასხვა საჯარო უწყებაში, პროკურატურაში, საქალაქო, უზენაესსა და სააპელაციო სასამართლოებშიც ვუშვებთ.

სამართლის ფაკულტეტი თანამშრომლობს უცხოურ უნივერსიტეტებთან, რომელთა სამეცნიერო გამოცემებში ჩვენი უნივერსიტეტის ლექტორების ნამუშევრები ქვეყნდება. ამასთან, უნივერსიტეტის სამეცნიერო გამოცემები უცხოური უნივერსიტეტების სტატიებსაც ბეჭდავს.

ფაკულტეტი თანამშრომლობს ევროპისა და აშშ-ს ისეთ წამყვან უნივერსიტეტებთან, როგორებიცაა მიჩიგანის, ილინოისისა და ჩიკაგოს უნივერსიტეტები. ამჟამად მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ მემფისის უნივერსიტეტთანაც. ჩვენთან რეგულარულად ჩამოდიან აშშ-ს უნივერსიტეტების წამყვანი პროფესორები და კითხულობენ ლექციებს.

ფაკულტეტის სტუდენტებს შანსი აქვთ ილინოისის უნივერსიტეტიდან მოწვეული პროფესორების სპეც-კურსებს დაესწრონ. კურსის წარმატებულ მონაწილეებს მიენიჭებათ ბეჯები, რაც ნიშნავს, რომ მათ შესახებ ინფორმაცია ჩიკაგოს უნივერსიტეტის მონაცემთა ბაზაში განთავსდება. აღნიშნული კი მათ უცხოელ დამსაქმებელს მისცემს შესაძლებლობას, რომ მათი ცოდნის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას გაეცნოს.

ფაკულტეტი ინგლისური ენის მცოდნე სტუდენტების ჯგუფს ქმნის იმისთვის, რომ მათ მიჩიგანის უნივერსიტეტიტადან მოწვეულმა პროფესორმა, ერთი თვის განმავლობაში, ლექციები ოპერაციულ მენეჯმენტში წაუკითხონ.

ამავე ფაკულტეტს აქვს გლობალიზაციის პრობლემების კვლევის ინსტიტუტიც, რომელშიც სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა მიმდინარეობს.

ფაკულტეტი დაინტერსებულ პირებს სთავაზობს შემდეგს:ფაკულტეტი სტუდენტებს არა მხოლოდ თეორიულ ცოდნას, არამედ პრაქტიკულ მუშაოაბასაც სთავაზობს”, - აცხადებენ ”ევროპის უნივერსიტეტში”. [post_title] => სწავლა 2250 ლარის ნაცვლად 1575 ლარად: ახალი შეთავაზება აბიტურიენტებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => swavla-2250-laris-nacvlad-1575-larad-akhali-shetavazeba-abiturientebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-19 12:58:44 [post_modified_gmt] => 2017-07-19 08:58:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147466 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 142948 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-03 11:07:05 [post_date_gmt] => 2017-07-03 07:07:05 [post_content] =>რეგისტრაცია 9 საათზე დასრულდა. როგორც შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა მაია მიმინოშვილმა განაცხადა, რეგისტრაციის პროცესმა მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა, სერიოზულ ხარვეზებს ადგილი არ ჰქონია. მიმინოშვილის ინფორმაციით, რამდენიმე აბიტურიენტს საგამოცდო ნაკადი აერია, მაგრამ რადგან დღეს პირველი საგამოცდო დღეა, მათ პრობლემა არ შეექმნებათ და მეორე ნაკადის გამოცდაზე შევლენ. მეორე ნაკადის აბიტურიენტებისთვის რეგისტრაცია 2 საათზე დაიწყება და 3 საათამდე გაგრძელდება. „ფორტუნას“ კორესპონდენტი ადგილიდან იუწყება, რომ რამდენიმე აბიტურიენტი გამოცდიდან უკვე გამოვიდა, ისინი ამბობენ, რომ გამოცდა რთული არ იყო და კარგი შედეგის მოლოდინი აქვთ. ერთიან ეროვნულ გამოცდებში 39 ათასამდე აბიტურიენტი იღებს მონაწილეობას, საქართველოს მასშტაბით 22 საგამოცდო ცენტრი ფუნქციონირებს. [post_title] => ეროვნული გამოცდები დაიწყო - აბიტურიენტები ამბობენ, რომ ტესტები რთული არ არის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => erovnuli-gamocdebi-daiwyo-abiturientebi-amboben-rom-testebi-rtuli-ar-aris [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-03 11:22:37 [post_modified_gmt] => 2017-07-03 07:22:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142948 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 147945 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-20 19:38:15 [post_date_gmt] => 2017-07-20 15:38:15 [post_content] => ახალციხის რაიონულმა სასამართლომ გაიზიარა ბრალდების მხარის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და მოზარდებთან გარყვნილი ქმედების მომზადებისთვის, ირანის ისლამური რესპუბლიკის მოქალაქე ჰ.ქ. დამნაშავედ სცნო საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 18-141-ე მუხლით (ხუთი ეპიზოდი). სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით დადასტურდა, რომ 2017 წლის იანვარსა და თებერვალში, ჰ.ქ-მ ახალციხეში, 16 წელს მიუღწეველ ხუთ ბიჭს, რომლებსაც მობილური ტელეფონის ნომრები მოტყუებით გამოართვა, უკავშირდებოდა და გარკვეული თანხის სანაცვლოდ სხვადასხვა სახის სექსუალურ ურთიერთობას სთავაზობდა. სამართალდამცველებმა ჰ.ქ. ბრალდებულის სახით 2017 წლის 8 მარტს დააკავეს. სასამართლომ მას აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. ახალციხის რაიონულმა სასამართლომ ჰ.ქ. დამნაშავედ სცნო წარდგენილ ბრალდებაში და სასჯელის სახედ და ზომად 6 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. [post_title] => მოზარდებთან გარყვნილი ქმედების გამო, ირანის მოქალაქე დააკავეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mozardebtan-garyvnili-qmedebis-gamo-iranis-moqalaqe-daakaves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-20 19:38:15 [post_modified_gmt] => 2017-07-20 15:38:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147945 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 979 [max_num_pages] => 327 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => ee756d539bbab405c75c1aa9299fe2f2 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )