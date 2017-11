რომის პაპმა საპატიო სტუმრის სტატუსით ღარიბ, უსახლკარო და უმუშევარ ადამიანებს უმასპინძლა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => romis-papi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188575 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => romis-papi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188575 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 278 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => romis-papi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => romis-papi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (188575) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (278) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 153584 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-14 12:38:24 [post_date_gmt] => 2017-08-14 08:38:24 [post_content] => რომის პაპმა მორწმუნეებს ჰოროსკოპების დაჯერებისგან თავის შეკავება სთხოვა. ფრანცისკემ მრევლს წმინდა პეტრეს მოედნიდან მიმართა და მათ მომავალზე ესაუბრა. პონტიფიკი ფიქრობს, რომ როცა ადამიანები მკითხავებთან ან ასტროლოგებთან მიდიან, საკუთარ თავს ღუპავენ. "როდესაც ჩვენ არ ვუსმენთ უფლის სიტყვას, მაგრამ ვხელმძღვანელობთ ჰოროსკოპებით და მკითხავებით, ჩვენ ვიწყებთ ჩაძირვას. უფლისა და მისი სიტყვების რწმენა არ გვიხსნის გზას, სადაც ყველაფერი მარტივი და გასაგებია. ის არ გვარიდებს ცხოვრების ქარიშხლებს", – განაცხადა პაპმა. გარდა ამისა, რომის პაპის ფრანცისკეს თქმით, თანამედროვე იდეოლოგიებისა თუ მოდის აყოლაც არანაკლებ საზიანოა. პაპი ფიქრობს, რომ ერთადერთი რამ, რაც ადამიანებს ცხოვრებისეული პრობლემების მოგვარებაში დაეხმარება, არის ღვთის რწმენა, ამიტომ, მორწმუნეებმა ეს ყველაფერი კარგად უნდა გაიაზრონ. აშშ-ს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ კრიტიკოსს, რომის პაპს ვატიკანში შეხვდა, ინფორმაციას „ბიბისი" ავრცელებს. შეხვედრაზე ფრანცისკესთან პრეზიდენტი ცოლთან - მელანიასთან, შვილთან - ივანკასთან და სიძესთან, ჯარედ კუშნერთან ერთად მივიდა. შეხვედრას მედია მოუთმენლად ელოდა, რადგან პაპი და აშშ-ს პრეზიდენტი მედიასთან გაკეთებული განცხადებებით არაერთხელ დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს სხვადასხვა საკითხზე, მათ შორის - მიგრაციასა და კლიმატის ცვლილების შესახებ. ტრამპი ოჯახის წევრებთან ერთად ვატიკანში ადგილობრივი დროით 08.30 საათზე მივიდა. ჟურნალისტები, ვინც შეხვედრას აშუქებდნენ, ამბობენ, რომ პაპი და პრეზიდენტი ერთმანეთს გულთბილად შეეგებნენ. ტრამპმა ფრანცისკეს უთხრა, რომ შეხვედრა მისთვის დიდი პატივია. მათ დახურულ შეხვედრაზე, დაახლოებით, 20 წუთის მანძილზე ისაუბრეს, შემდეგ კი ჟურნალისტებთან დაბრუნდნენ და ერთმანეთს საჩუქრები გადასცეს. ტრამპმა პაპს მარტინ ლუთერ კინგის ჩანაწერები გადასცა, ფრანცისკემ კი აშშ-ს პრეზიდენტს მსოფლიო მშვიდობის დღისთვის მისივე დაწერილი გზავნილის ხელმოწერილი ასლი აჩუქა. ტრამპმა განაცხადა, რომ ჩანაწერს აუცილებლად წაიკითხავს. მელანია და ივანკა ვატიკანში ვიზიტისას შავ კაბებში იყვნენ გამოწყობილი, ორივე მათგანს თავსაბურავი ეხურა ტრადიციული ვატიკანური პროტოკოლის მიხედვით, რომელსაც ბოლო პერიოდში მკაცრად აღარ იცავენ. მელანია კათოლიკეა, ამიტომ მან სთხოვა პაპს, მისთვის კრიალოსანი ეკურთხებინა.

[gallery link="file" ids="133782,133783,133784,133785,133786,133787"]

მელანია და ივანკა ტრამპები რომის პაპთან შავი კაბებითა და თავსაბურავებით მივიდნენ იტალიის თასის ფინალის წინ რომის პაპი "იუვენტუსისა" და "ლაციოს" ფეხბურთელებს შეხვდა. ორივე გუნდის მოთამაშეები და ხელმძღვანელები ვატიკანს ესტუმრნენ, რომის პაპს საჩუქარად ორივე გუნდის მაისურები გადასცეს და მასთან სურათებიც გადაიღეს. მიღების დასრულების შემდეგ პაპმა ფრანცისკმა მათ სიტყვით მიმართა: "ფეხბურთელებს დიდი პასუხისმგებლობა აკისრიათ. ისინი მაგალითის მიმცემები არიან ძალიან ბევრი ახალგაზრდისათვის. ვისურვებდი, რომ ყოველი თქვენგანი იყოს ერთგულების, ჰარმონიის, პატიოსნების და ჰუმანიზმის მაგალითი", - განაცხადა რომის პაპმა. იტალიის თასის ფინალი "იუვენტუსსა" და "ლაციოს " შორის დღეს, რომის ოლიმპიურ სტადიონზე შედგება. "ბებერ სინიორას" აღნიშნული ტიტული 11-ჯერ აქვს მოგებული და ფინალსაც მოქმედი ჩემპიონის რანგში ხვდება. რაც შეეხება რომაელებს, "ლაციომ" იტალიის თასი 6-ჯერ მოიგო, მათ შორის ბოლოს 2012/13 წლებში.

რომის პაპი ფეხბურთის სამსახურში: ფრანცისკმა თასის ფინალი დალოცა "როდესაც ჩვენ არ ვუსმენთ უფლის სიტყვას, მაგრამ ვხელმძღვანელობთ ჰოროსკოპებით და მკითხავებით, ჩვენ ვიწყებთ ჩაძირვას. უფლისა და მისი სიტყვების რწმენა არ გვიხსნის გზას, სადაც ყველაფერი მარტივი და გასაგებია. ის არ გვარიდებს ცხოვრების ქარიშხლებს", – განაცხადა პაპმა. გარდა ამისა, რომის პაპის ფრანცისკეს თქმით, თანამედროვე იდეოლოგიებისა თუ მოდის აყოლაც არანაკლებ საზიანოა. პაპი ფიქრობს, რომ ერთადერთი რამ, რაც ადამიანებს ცხოვრებისეული პრობლემების მოგვარებაში დაეხმარება, არის ღვთის რწმენა, ამიტომ, მორწმუნეებმა ეს ყველაფერი კარგად უნდა გაიაზრონ.

"გწამდეთ ღმერთის და არა ჰოროსკოპების" 