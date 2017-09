რონალდო პელეს ჯობია: კრიშტიანოს ახალი მიღწევა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ronaldo [2] => pele ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158957 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ronaldo [2] => pele ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158957 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ronaldo [2] => pele ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ronaldo [2] => pele ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (158957) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (894,689,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 158930 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-01 11:23:31 [post_date_gmt] => 2017-09-01 07:23:31 [post_content] => არგენტინის ნაკრების კაპიტანი ლიონელ მესი გუნდთან ერთად ურუგვაის წინააღმდეგ მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის მორიგი შეხვედრისთვის ურუგვაიში ჩაფრინდა (მატჩი ფრედ 0:0 დასრულდა). სასტუმროში მისვლისას უსაფრთხოების სამსახურს თერთმეტი წლის გულშემატკივარი გაეპარათ, რომელსაც მესისთან ფოტოს გადაღება სურდა. დაცვის წევრებმა პატარა ქომაგი ფეხბურთელთან არ მიუშვა და ატირებული ბალღი სუპერვარსკვლავს გაარიდა. მაგრამ მესიმ პატარა თაყვანისმცემელი შეამჩნია და დაცვას მისი დაბრუნება სთხოვა. ბუნებრივია დიდმა კაცმა და პატარა ბავშვმა ფოტოც გადაიღეს. https://www.youtube.com/watch?v=s3M4tC10NJQ [post_title] => მესიმ 11 წლის ბიჭი მოაბრუნა: ლეოს ღირსეული საქციელი (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mesim-11-wlis-bichi-moabruna-leos-ghirseuli-saqcieli-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-01 11:27:00 [post_modified_gmt] => 2017-09-01 07:27:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158930 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 158920 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-01 11:16:07 [post_date_gmt] => 2017-09-01 07:16:07 [post_content] => თელ-ავივის კლინიკაში საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების წევრს გიორგი ცინცაძეს ნატკენ ფეხზე დიაგნოსტიკა ჩაუტარდა. კალათბურთის ფედერაციის ინფორმაციით, ექიმების დასკვნით, დაზიანება სერიოზული არ არის. იმის თქმა, თუ როდის შეძლებს ცინცაძე ვარჯიშს, ან თამაშს, ამ დროისთვის შეუძლებელია. ეს დამოკიდებულია აღდგენის პროცესზე, თუ რამდენ ხანში ჩადგება მწყობრში ამობრუნების შედეგად ნატკენი ფეხი. სავარაუდოდ, დღეს ცნობილი გახდება დაახლოებითი დრო, თუ როდის შეძლებს გიორგი ცინცაძე თამაშს. [post_title] => როდის ითამაშებს ბუ: ცინცაძეს სერიოზული არაფერი ჭირს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rodis-itamashebs-bu-cincadzes-seriozuli-araferi-chirs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-01 11:16:07 [post_modified_gmt] => 2017-09-01 07:16:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158920 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 158906 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-01 11:09:31 [post_date_gmt] => 2017-09-01 07:09:31 [post_content] => რა ხდებოდა მატჩამდე და მატჩის შემდეგ - ვიდეორგოლი, რომელშიც ლიტვასთან თამაშის ჰაილაითებთან ერთად შესულია კადრები ეროვნული ნაკრების ავტობუსიდან და გასახდელიდან. ევროპის ერთ-ერთ გრანდთან ჩვენმა ნაკრებმა ისტორიული გამარჯვება მოიპოვა და ეს წარმატება ღირსეულადაც აღნიშნა. მატჩის შემდეგ თელ ავივ არენასთან მობილიზებულნი იყვნენ ქართველი ჟურნალისტები და ქომაგები. ბევრი იყო ადგილობრივი ქართველი, რომლებიც ოვაციებით შეხვდნენ ნაკრების წევრებს. https://www.youtube.com/watch?time_continue=324&v=Y67VCf8iD2c [post_title] => ლიტვასთან გამარჯვება კადრებში: რა ხდებოდა მატჩამდე და მატჩის შემდეგ (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => litvastan-gamarjveba-kadrebshi-ra-khdeboda-matchamde-da-matchis-shemdeg-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-01 11:09:31 [post_modified_gmt] => 2017-09-01 07:09:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158906 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 158930 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-01 11:23:31 [post_date_gmt] => 2017-09-01 07:23:31 [post_content] => არგენტინის ნაკრების კაპიტანი ლიონელ მესი გუნდთან ერთად ურუგვაის წინააღმდეგ მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის მორიგი შეხვედრისთვის ურუგვაიში ჩაფრინდა (მატჩი ფრედ 0:0 დასრულდა). სასტუმროში მისვლისას უსაფრთხოების სამსახურს თერთმეტი წლის გულშემატკივარი გაეპარათ, რომელსაც მესისთან ფოტოს გადაღება სურდა. დაცვის წევრებმა პატარა ქომაგი ფეხბურთელთან არ მიუშვა და ატირებული ბალღი სუპერვარსკვლავს გაარიდა. მაგრამ მესიმ პატარა თაყვანისმცემელი შეამჩნია და დაცვას მისი დაბრუნება სთხოვა. ბუნებრივია დიდმა კაცმა და პატარა ბავშვმა ფოტოც გადაიღეს. https://www.youtube.com/watch?v=s3M4tC10NJQ [post_title] => მესიმ 11 წლის ბიჭი მოაბრუნა: ლეოს ღირსეული საქციელი (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mesim-11-wlis-bichi-moabruna-leos-ghirseuli-saqcieli-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-01 11:27:00 [post_modified_gmt] => 2017-09-01 07:27:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158930 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 1017 [max_num_pages] => 339 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 505e8fda900947637726642f7a7b7f02 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )