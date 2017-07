რონალდომ კიდევ ერთი შვილი დაადასტურა: ბედნიერი ვარ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ronaldo [2] => jorjina-rodrigesi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147431 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ronaldo [2] => jorjina-rodrigesi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147431 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ronaldo [2] => jorjina-rodrigesi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ronaldo [2] => jorjina-rodrigesi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (147431) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12068,689,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 147427 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-19 11:20:42 [post_date_gmt] => 2017-07-19 07:20:42 [post_content] => სლოვენიის დაბა პოდჩეტრტეკში მყოფმა საქართველოს ნაკრებმა დღის პირველი ვარჯიში მთლიანად ფიზმომზადებას დაუთმო. ნაკრების წევრებს ვარჯიში ფიზმომზადების მწვრთნელმა - ბერძენმა სპეციალისტმა, გიორგის ვავეცისმა ჩაუტარა. მოთამაშეებს ძირითადად სირბილის ნორმატივების ჩაბარება მოუხდათ. ფიზიკურად დატვირთული ვარჯიში ყოველი შეკრების წინ ტარდება, რის შემდეგაც იწყება მუშაობა ტაქტიკაზე და სათამაშო კომბინაციებზე. საქართველოს ნაკრები სწორედ ტაქტიკურ ვარჯიშებზე გადავა. სრული სატვირთვის ვერ ვარჯიშობს ბექა ბურჯანაძე, რომელსაც ტრავმისშემდგომი რეაბილიტაციის პერიოდი უდგას. ხოლო თორნიკე შენგელია სრული დატვირთვით ვარჯიშს 2 დღეში შეუდგება. ნაკრებშს 24 ივლისს 20-წლამდელთა ნაკრები წევრი გოგა ბითაძე შეუერთდება, ხოლო გუნდის კაპიტანი ზაზა ფაჩულია შეკრებაში აგვისტოს დასაწყისში, ნაკრების თბილისში დაბრუნების შემდეგ ჩაერთვება. ნაკრების მთავარმა მწრვთნელმა ილიას ზუროსმა ბიჭების მონდომებით კმაყოფილება გამოთქვა და აღნიშნა, რომ გუნდი ჯერ საწყის ეტაპზეა. https://www.youtube.com/watch?v=zyXVbjSllfA [post_title] => ზუროსი ბიჭებით კმაყოფილია: ნაკრები ფიზმომზადებიდან ტაქტიკაზე გადადის (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zurosi-bichebit-kmayofilia-nakrebi-fizmomzadebidan-taqtikaze-gadadis-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-19 11:20:42 [post_modified_gmt] => 2017-07-19 07:20:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147427 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 147423 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-19 11:14:44 [post_date_gmt] => 2017-07-19 07:14:44 [post_content] => სატრანსფერო ბაზარზე უდიდესი სენსაცია მწიფდება. ბრაზილიურმა ინტერნეტგამოცემა Esporte Interativo-მ გამოაცხადა, რომ „ბარსელონას“ ვარსკვლავი ნეიმარი დათანხმდა „პარი სენ-ჟერმენში“ გადასვლას და „ტვიტერზე“ გამოაქვეყნა „ფოტოშოპში“ დამუშავებული სურათი, რომელშიც ნეიმარს პსჟ-ის ფორმა აცვია. გამოცემა ირწმუნება, რომ ფორვარდმა ამგვარი გადაწყვეტილება იმის გამო მიიღო, რომ აღარ სურს „ბარსელონაში“ ლიონელ მესის ჩრდილში ყოფნა. Esporte Interativo-ს ინფორმაცია აიტაცა კიდევ ერთმა ბრაზილიურმა გამოცემა Lance-მ, რომელმაც დაწერა, რომ ნეიმარის გადაწყვეტილებაზე გავლენა იქონია პსჟ-ის ახალწვეულმა დანი ალვეშმა. უფრო ადრე, ესპანურ პრესაში დაიწერა, რომ „პარი სენ-ჟერმენი“ მზად არის, ნეიმარში 222 მილიონი ევრო გადაიხადოს. [post_title] => ნეიმარი პარიზში მიდის: სუპერტრანსფერის მოლოდინში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => neimari-parizshi-midis-supertransferis-molodinshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-19 11:14:44 [post_modified_gmt] => 2017-07-19 07:14:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147423 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 147406 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-19 11:10:30 [post_date_gmt] => 2017-07-19 07:10:30 [post_content] => საქართველოსთვის ევროპა ოფიციალურად დასრულდა. „სამტრედიას“ კი უნდოდა პრესტიჟისთვის მოეგო და ქვეყნისთვის სარეიტინგო ქულები მოეტანა, მაგრამ სამწუხაროდ არც აქედან გამოვიდა რამე. ჩვენმა ჩემპიონმა განმეორებითი მატჩიც წააგო - 0:1 და ასე უქულოდ კი არა, უგოლოდ დაასრულა ევროგამოსვლა. პირველი ტაიმი მოსაწყენი გამოდგა – “ყარაბაღი”თავს არ იკლავდა, “სამტრედია” ვერ თამაშობდა და ასე გაილია 45 წუთი. თუმცა, გოლი მაინც გავიდა: 22-ე წუთზე დონალდ გუერიემ საჯარიმო ეშმაკურად დაარტყა და ომარ მიგინეშვილი დარტყმულს ვერ გაუმკლავდა – 0:1. მეორე ტაიმში სურათი შეიცვალა და მასპინძლებმა რამდენჯერმე განახორციელეს მწვავე შეტევა. ყველაზე რეალური მომენტი გურამ სამუშიას მიეცა, რომელიც დავით რაჟამაშვილის ჩინებული პასით მეკარესთან პირისპირ დარჩა, თუმცა ვერ ივარგა. შემდეგ იყო მანჯგალაძემ კარს მცირედით ააცილა. ორ ეპიზოდში ნიკა სანდოხაძე ურტყამდა თავით სახიფათოდ. მოკლედ, ეს იყო და თამაში და ევროპაც მორჩა. საინტერესოა, რომ “დინამო არენაზე” აზერბაიჯანელი გულშემატკივრები უფრო მეტნი იყვნენ. “სამტრედია” – “ყარაბაღი” 0:1 (0:1) თბილისი, “დინამო არენა”, 2 000 მაყურებელი “სამტრედია”: მიგინეიშვილი; მჭედლიშვილი, სანდოხაძე, კასრაძე, ბალდე; მანჯგალაძე, დათუნაიშვილი; მარკოზაშვილი (სამუშია 58), რაჟამაშვილი, ინტერს გი (ნინუა 84); საბანაძე (ჯიქია 77) “ყარაბაღი”: კანიბოლოცკი; მედვედევი, ჰუსეინოვი, რჟეჟიჩაკი, აგოლი; მიჩელი, გარაიევი, ალმეიდა (ამირგულიევივი 62); მადატოვი, ნდლოვუ (რამაზანოვი 70), გუერიე (ისმაილოვი 62) გოლები: 0:1 გურიე (22) გაფრთხილება: რაჟამაშვილი (53), სანდოხაძე (59) – ამირგულიევი (67), რამაზანოვი (88) სტატისტიკა – კარისკენ დარტყმები: 11 (4) – 6 (4) ბურთის ფლობა: 53%-47% კუთხურები: 7:3 თამაშგარე: 2:1 “თამაშით კმაყოფილი არ ვარ. როდესაც 0:6 წააგებ ორი მატჩის ჯამში, არაფერია სასაუბრო – გვაჯობა მეტოქემ და დამსახურებულად მოიგო. არ ვიყავით მზად “ყარაბაღის” ბარიერის დასაძლევად. გოლიც ვერ გავიტანეთ, მაგრამ ვფიქრობ, მინიმუმ ერთი გოლის გატანა, როგორც თბილისში, ისე ბაქოში შეგვეძლო. ვიტყოდი, რომ ორივე გუნდმა დღეს კარგად ივარჯიშა. სამწუხაროდ, ეს იმის გამო მოხდა, რომ პირველი შეხვედრა 0:5 წავაგეთ. ფეხბურთში მუდმივი არაფერია. დღეს აზერბაიჯანულ ფეხბურთს აქვს პროგრესი და იგებენ, მაგრამ მოვა დრო და ჩვენ გავიმარჯვეთ. ახლა კი, გილოცავთ წარმატებას", - განაცხადა „სამტრედიის“ მწვრთნელმა გია ცეცაძემ. 