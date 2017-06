WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ronaldo [2] => tyupebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142660 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ronaldo [2] => tyupebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142660 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ronaldo [2] => tyupebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ronaldo [2] => tyupebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (142660) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (689,156,835) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 142418 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-30 10:55:11 [post_date_gmt] => 2017-06-30 06:55:11 [post_content] => ამერიკული მედიის ინფორმაციით, დიდი ალბათობით, "გოლდენ სტეიტის" როტაციის სამივე ცენტრი - სასტარტო ზაზა ფაჩულია და მისი შემცვლელები, ჯაველ მაკგი და დევიდ ვესტი, თავისუფალ აგენტად გახდომის შემდეგ სხვა კლუბებს მიაშურებენ. შეგახსენებთ, რომ 1-ლი ივლისიდან ზაზა ფაჩულია თავისუფალი აგენტი ხდება. "ცენტრის პოზიცია, სავარაუდოდ, ყველაზე დამაფიქრებელია - ზაზამ, ვესტმა და მაკგიმ ყველასთვის მოულოდნელად, ძალზე კომპეტენტური დამატება შექმნეს "გოლდენ სტეიტის" 4-თავიანი მონსტრისთვის. ძალიან მოულოდნელი იქნება, თუკი "უორიორსს" ყველა აუცილებელი ოპერაციის შემდეგ ბიუჯეტში იმაზე მეტი დარჩეს, რომ თითოეულ მათგანს ვეტერანის მინიმუმზე მეტი შესთავაზოს. არადა, სამივეს გაცილებით უკეთესი კონტრაქტის დაბევება შეუძლია სხვა რომელიმე კლუბში", - წერს The Mercury News. Marin Independent Journal: "ლივინგსტონი, კლარკი, ფაჩულია, ვესტი და მაკგი, უფრო დიდი ალბათობით, გუნდიდან წავლენ". "ბარნსსა და ფაჩულიას შეუძლიათ სხვა გუნდში გაცილებით მაღალი ანაზღაურების მიღება და იმის გათვალისწინებით, რომ ეს შესაძლოა, მათი უკანასკნელი კონტრაქტები იყოს ლიგაში, ასეც არის მოსალოდნელი", - წერს The Pioneer. გაზეთი ლელო [post_title] => ზაზა გოლდენ სტეიტიდან წავა: ქართველს სხვები მეტ ფულს მისცემენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zaza-golden-steitidan-wava-qartvels-skhvebi-met-fuls-miscemen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-30 10:55:11 [post_modified_gmt] => 2017-06-30 06:55:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142418 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 142412 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-30 10:48:47 [post_date_gmt] => 2017-06-30 06:48:47 [post_content] => ქართული გუნდების ყოველწლიური სამარცხვინო ევროპული ტური დაიწყო. სამი ქართული კლუბი ერთდროულად ჩაერთო ევროტურნირებზე და სამივემ წააგო. ორმა შინ და ერთმა გასვლაზე დიდი სხვაობით. მუდმივად ერთი და იგივე: გაუთავებლად ცარიელი ლაპარაკი და არანაირი საშველი. წელსაც მივიღეთ ის, რაც უნდა მიგვეღო და რაც ლოგიკურია. ქართულ ფეხბურთი ძალიან ღრმა პრობლემებშია ჩაფლული და არნახული რეორგანიზაციის გარდა არაფერი უშველის. ვინ უნდა გაატაროს რეფორმები, ეს ხალხიც არ არსებობს, არც ის იცის ზუსტად ვინმემ, რა და როგორ უნდ აკეთოს - ჰოდა, შედეგი ტაბლოზეა. - ქუთაისის "ტორპედო" სტუმრად ტრენჩინს დაუპირისპირდა და დიდი ანგარიშით 1:5 დამარცხდა. ანგარიში ქუთაისელებმა გიორგი გურულის თავური დარტყმით გახსნეს, თუმცა მატჩის დასრულებამდე საკუთარ კარში ხუთი გოლი გაუშვეს. ბოლო გოლი "ტრენჩინის" ქართველი შემტევის გიორგი ბერიძის ანგარიშზეა. საჩხერის "ჩიხურამ" კი დინამო არენაზე ავსტრიულ "ალტახს" უმასპინძლა და 0:1 დამარცხდა. ავსტრიელებმა ანგარიში მატჩის დასაწყისშივე მეოთხე წუთზე გახსნეს. მინიმალური ანგარიშით დამარცხდა ბათუმის "დინამო" "იაგიელონიასთან", რომელმაც პოლონურ კლუბს ქუთაისში უმასპინძლა. შეხვედრის ერთადერთი გოლი 49-ე წუთზე შერიდანმა გაიტანა. განმეორებით შეხვედრებს ქართული კლუბები 6 ივლისს გამართავენ. - ევროპა ლიგა. I საკვალიფიკაციო ეტაპი. I მატჩი ჩიხურა (საჩხერე, საქართველო) - ალტახი (ავსტრია) 0:1 (0:1) 29 ივნისი. 20:00. თბილისი. "დინამო არენა" ჩიხურა: ჰამზიჩი, კორიფაძე, კაშია, კაკუბავა, ჩიკვაიძე, ჭელიძე (ფონიავა 67), განუგრავა, გორგიაშვილი (გაბდავა 83),სარდალიშვილი, გელაშვილი (დეკანოიძე 71), ტატანაშვილი გოლი: 0:1 ნგუატ-მაოპი (4) გაფრთხილება: კაშია (39), ჩიკვაიძე (47), კაკუბავა (77), გალვაო (90) სტატისტიკა ბურთის ფლობა %: 48-52, დარტყმა: 6 (2) - 6 (4), კუთხური: 4-1, თამაშგარე: 1-2, ჯარიმა: 12-18 სოსო ფრუიძე (ჩიხურას მწვრთნელი): "ვინც ფიქრობს, რომ მეტი შეიძლებოდა, ვეთანხმები, მეტი შეგვეძლო. ვთქვი, რომ ფიზიკური კონდიციები თუ გვეყოფოდა, მეტოქეს მივაყენებდით ბოლო დარტყმას, მაგრამ ეს ვერ გავაკეთეთ. მეტოქე კარგად კეტავდა ზონებს და იძულებული ვიყავით, გადაცემები გვერდით გაგვეკეთებინა და არა წინ. რა თქმა უნდა, შანსები მათ უფრო მეტი აქვთ, მაგრამ ჩვენ რაც შეგვიძლია, მაქსიმუმს გავაკეთებთ“. ბათუმის „დინამო“ – ბელოსტოკი „იაგელონია“ 0:1 (0:0) 29 ივნისი. 20:00. ქუთაისი. „რამაზ შენგელია“ . 5000 მაყურებელი „დინამო“: ტიმოფეეევი, ფარტენაძე, მახარაძე, ქავთარაძე (გორელიშვილი, 78), შონია, თევდორაძე (ტვილდიანი, 65), სუხიაშვილი, კვირკველია, გრიგალაშვილი (მარცვალაძე, 82), თარხნიშვილი, კვასოვი. გოლი: 0:1 შერიდანი (49) მე-15 წუთზე შერიდანმა ვერ გამოიყენა პენალტი კონსტანტინე ფროლოვი („დინამო“): „ჩვენს გუნდს მეტოქესთან შედარებით ასეთი მატჩების გამოცდილება არ გააჩნია. ალბათ მარცხის მთავარ მიზეზად სწორედ ეს უნდა მივიჩნიოთ. წაგების მიუხედავად ფარ-ხმალის დაყრას არ ვაპირებთ. მეტოქეს უპირატესობა აქვს, მაგრამ ჩვენ მაინც ვეცდებით გამარჯვებას“. “ტრენჩინი” – “ტორპედო” 5:1 (2:1) ტრენჩინი, “ნა შიჰოტი” “ტორპედო” (4-2-3-1): კვასხვაძე, ხურცილავა, ჭიჭინაძე, გურული, ქიმაძე; გიგაური, მამასახლისი (ბაბუნაშვილი 46); დოლიძე, კუხიანიძე (ხურციძე 82), ტუღუში (კვირკვია 67); კაპანაძე გოლები: 0:1 გურული (10), 1:1 მანსე (36), 2:1 მანსე (40), 3:1 ცატაკოვიჩი (75), 4:1 პაური (84), 5:1 ბერიძე (87) გაფრთხილება: სულეკი (64), მანსე (67) – გიგაური (38) სტატისტიკა – კარისკენ დარტყმები: 18 (8) – 7 (2) ბურთის ფლობა: 55%-45% კუთხურები: 11:3 თამაშგარე: 0:2 კახა ჩხეტიანი (ტორპედო): "თავიდან, მატჩი კარგად დავიწყეთ. ფეხბურთელები ყველაფერს სწორად აკეთებდნენ და გოლიც გავიტანეთ. შემდეგ ყველაფერი აირია, რითაც "ტრენჩინმა" კარგად ისარგებლა და ხუთი გოლი გაგვიტანა. ისღა დაგვრჩენია, განმეორებითი მატჩისთვის მოვემზადოთ. გვსურს, 6 ივლისს, მატჩის შემდეგ მოედანი ღირსეულად დავტოვოთ". [post_title] => ევროპაში თავის მოჭრის დრო დაგვიდგა: ყველაფერი ძველებურადაა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => evropashi-tavis-mochris-dro-dagvidga-yvelaferi-dzveleburadaa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-30 10:48:47 [post_modified_gmt] => 2017-06-30 06:48:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142412 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 142308 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-29 15:17:49 [post_date_gmt] => 2017-06-29 11:17:49 [post_content] => ფიფას მაღალჩინოსნის 10 წლის ქალიშვილმა მსოფლიოს 2022 წლის ჩემპიონატის მასპინძლის არჩევამდე 2 მლნ ევრო მიიღო. სამშაბათს ფიფამ ეთიკის კომიტეტის საგამოძიებო პალატის ყოფილი ხელმძღვანელის, მაიკლ გარსიას ანგარიშის სრული ვერსია გამოაქვეყნა, რომელშიც ნათქვამია, რომ გარსიას ეჭვი გაუჩნდა კორუფციული გარიგების შესახებ, რომელიც სავარაუდოდ 2022 წლის მუნდიალის მასპინძლის არჩევამდე დაიდო. გერმანული გამოცემა Bild-ის ცნობით, ფიფას ერთ-ერთი ხელმძღვანელის 10 წლის ქალიშვილმა პირად ანგარიშზე მსოფლიო პირველობის მასპინძლად ყატარის არჩევამდე ცოტა ხნით ადრე 2 მლნ ევროს ოდენობის თანხა მიიღო. მოგვიანებით ფიფას აღმასრულებელი კომიტეტის ერთ-ერთმა წევრმა ელექტრონული ფოსტის გამოყენებით მადლობა გადაუხადა ყატარელებს რამდენიმე ასეული ათასი ევროს გადარიცხვისათვის. მსოფლიოს 2022 წლის ჩემპიონატს ყატარი უმასპინძლებს. ქვეყანა მასპინძლად 2010 წელს აირჩიეს. [post_title] => ფიფას კორუფცია: ყატარელებმა ქრთამი 10 წლის გოგონას მისცეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => fifas-korufcia-yatarelebma-qrtami-10-wlis-gogonas-misces [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-29 15:17:49 [post_modified_gmt] => 2017-06-29 11:17:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142308 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 142418 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-30 10:55:11 [post_date_gmt] => 2017-06-30 06:55:11 [post_content] => ამერიკული მედიის ინფორმაციით, დიდი ალბათობით, "გოლდენ სტეიტის" როტაციის სამივე ცენტრი - სასტარტო ზაზა ფაჩულია და მისი შემცვლელები, ჯაველ მაკგი და დევიდ ვესტი, თავისუფალ აგენტად გახდომის შემდეგ სხვა კლუბებს მიაშურებენ. შეგახსენებთ, რომ 1-ლი ივლისიდან ზაზა ფაჩულია თავისუფალი აგენტი ხდება. "ცენტრის პოზიცია, სავარაუდოდ, ყველაზე დამაფიქრებელია - ზაზამ, ვესტმა და მაკგიმ ყველასთვის მოულოდნელად, ძალზე კომპეტენტური დამატება შექმნეს "გოლდენ სტეიტის" 4-თავიანი მონსტრისთვის. ძალიან მოულოდნელი იქნება, თუკი "უორიორსს" ყველა აუცილებელი ოპერაციის შემდეგ ბიუჯეტში იმაზე მეტი დარჩეს, რომ თითოეულ მათგანს ვეტერანის მინიმუმზე მეტი შესთავაზოს. არადა, სამივეს გაცილებით უკეთესი კონტრაქტის დაბევება შეუძლია სხვა რომელიმე კლუბში", - წერს The Mercury News. Marin Independent Journal: "ლივინგსტონი, კლარკი, ფაჩულია, ვესტი და მაკგი, უფრო დიდი ალბათობით, გუნდიდან წავლენ". "ბარნსსა და ფაჩულიას შეუძლიათ სხვა გუნდში გაცილებით მაღალი ანაზღაურების მიღება და იმის გათვალისწინებით, რომ ეს შესაძლოა, მათი უკანასკნელი კონტრაქტები იყოს ლიგაში, ასეც არის მოსალოდნელი", - წერს The Pioneer. გაზეთი ლელო [post_title] => ზაზა გოლდენ სტეიტიდან წავა: ქართველს სხვები მეტ ფულს მისცემენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zaza-golden-steitidan-wava-qartvels-skhvebi-met-fuls-miscemen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-30 10:55:11 [post_modified_gmt] => 2017-06-30 06:55:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142418 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 812 [max_num_pages] => 271 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => f71c5ded6b79bbfdd0b7371f5e843b0f [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )