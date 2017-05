რონალდოს ბუფონი შეეცილება: ”ოქროს ბურთის” კანდიდატები ცნობილია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ronaldo [2] => oqros-burti [3] => france-football [4] => bufoni [5] => grizmani [6] => mbape ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129739 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ronaldo [2] => oqros-burti [3] => france-football [4] => bufoni [5] => grizmani [6] => mbape ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129739 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ronaldo [2] => oqros-burti [3] => france-football [4] => bufoni [5] => grizmani [6] => mbape ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ronaldo [2] => oqros-burti [3] => france-football [4] => bufoni [5] => grizmani [6] => mbape ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (129739) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4172,3237,4754,15591,1233,689,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 129701 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-10 16:37:32 [post_date_gmt] => 2017-05-10 12:37:32 [post_content] => იაპონიის ქალაქ კიოტოში 2019 წლის მსოფლიო თასის ჯგუფური ეტაპის წილისყრა გაიმართა. შედეგად გაირკვა, რომ საქართველოს ნაკრებს ბობოლებიდან უელსი და ავსტრალია შეხვდებიან. ავსტრალია ავსტრალია ერთ-ერთი უძველესი სარაგბო ქვეყანაა. ქვეყნის ეროვნულ ნაკრებს, ”კენგურუებს” აქამდე გამართულ ყველა მსოფლიო თასზე აქვთ მონაწილეობა მიღებული. გარდა ამისა, ავსტრალია ორჯერ გახდა მსოფლიო თასის გამარჯვებული. 1991 წელს ფინალში მათ ინგლისი დაამარცხეს, ხოლო 1999 წელს საფრანგეთი. ავსტრალიაში რაგბი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სპორტია, რომელსაც ადგილობრივები ჯერ კიდევ 1850-იანი წლებიდან თამაშობენ. მეტსახელი ”კენგურუები” ავსტრალიიის მორაგბეთა ეროვნულმა გუნდმა ბრიტანელი ჟურნალისტებისაგან 1908 წელს მიიღო, როდესაც გუნდი პირველ ტურნეში გაემგზავრა ბრიტანეთსა და ჩრდილო ამერიკაში. მას შემდეგ, რაც ბრიტანელებმა ახალ ზელანდიას ”ოლ ბლექსი” უწოდეს, მათ მიიჩნიეს, რომ მეტსახელს ავსტრალიელი მორაგბეებიც იმსახურებდნენ. ავსტრალია ახალ ზელანდიასა და სამხრეთ აფრიკასთან ერთად ”სამი ერის თასზე” ასპარეზობს. ამ დროისათვის კენგურუები მსოფლიო რეიტინგში მესამე ადგილს იკავებენ. 2015 წლის მსოფლიო თასზე ავსტრალია ფინალში ახალ ზელანდიასთან დამარცხდა. შესაბამისად კენგურუები მომავალ მსოფლიო თასს ტურნირის ვიცე-ჩემპიონის რანგში შეხვდებიან. უელსი უელსის მორაგბეთა ეროვნული ნაკრები მსოფლიო თასის რვავე გათამაშების მონაწილეა. მათი საუკეთესო შედეგი 1987 წელს დაკავებული მესამე ადგილია, როდესაც ბრინჯაოს მედლისათვის შეხვედრაში ავსტრალია დაამარცხეს. გარდა ამისა, მსოფლიო თასზე 2011 წელს უელსმა მეოთხე ადგილი დაიკავა. 2015 წლის მსოფლიო თასზე უელსი ასპარეზობას მეოთხედფინალურ ეტაპზე, სამხრეთ აფრიკასთან დამარცხების შემდეგ გამოეთიშა უელსის ეროვნული გუნდი ”ექვსი ერის თასზე” ინგლისის, საფრანგეთის, ირლანდიის, შოტლანდიისა და იტალიის ნაკრებებთან ერთად ასპარეზობს. ექვსი ერის პირველობა უელსს 4-ჯერ აქვს მოგებული. ბოლოს გუნდი ტურნირის ჩემპიონი 2013 წელს გახდა. ამ დროისათვის უელსის მორაგბეთა ეროვნული გუნდი მსოფლიო რაგბის რეიტინგში მერვე ადგილს იკავებს. - საინტერესოა, რომ 2017 წლის შემოდგომის ტესტების დროს უელსი საქართველოს კარდიფში, „მილენიუმის“ სტადიონზე უმასპინძლებს. გასული წლის შემოდგომის ტესტებზე კი უელსელები სწორედ ავსტრალიასთან დამარცხდნენ. ჩვენი ნაკრების ისტორიაში ეს იქნება პირველი შეხვედრა, რომელსაც უელსელების წინააღმდეგ გავმართავთ (ასაკობრივებში უკვე შევხვედრივართ ერთმანეთს). “მილენიუმის” სტადიონზე კი აქამდე ერთხელ გვითამაშია – 2015 წელს, მსოფლიო თასის მიმდინარეობისას, ახალ ზელანდიას სწორედ ამ არენაზე დავუპირისპირდით. მარიამ კოსტავა [post_title] => ვინ არიან ბორჯღალოსნების მეტოქეები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vin-arian-borjghalosnebis-metoqeebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-10 18:07:47 [post_modified_gmt] => 2017-05-10 14:07:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129701 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 129537 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-10 12:36:20 [post_date_gmt] => 2017-05-10 08:36:20 [post_content] => იაპონიის ქალაქ კიოტოში 2019 წლის მსოფლიო თასის ჯგუფური ეტაპის წილისყრა გაიმართა. წილისყრის შედეგად სხვადასხვა კალათში განთესილი გუნდები ჯგუფებში გადანაწილდნენ. საქართველოს ეროვნული ნაკრების მეტოქეები განთესილი გუნდებიდან კი უელსი და ავსტრალია იქნებიან. ხოლო დანარჩენი მეტოქეთა ვინაობა ოკეანეთიდან და ამერიკიდან გაირკვევა. ჯგუფი A: ირლანდია, შოტლანდია, იაპონია, ევროპა 1, პლეიოფის გამარჯვებული. ჯგუფი B: ახალი ზელანდია, სამხრეთ აფრიკა, იტალია, აფრიკა 1, რეპეშაჟის გამარჯვებული. ჯგუფი C: ინგლისი, საფრანგეთი, არგენტინა, ამერიკა 1, ოკეანეთი 2. ჯგუფი D: ავსტრალია, უელსი, საქართველო, ოკეანეთი 1, ამერიკა 2. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=AJ9Ls_PKCR0 ოკეანეთის შესარჩევი ტურნირი ამა წლის ივნისში სრულდება და ორი საუკეთესო გუნდი მსოფლიო თასის საგზურს მიიღებს (ფიჯი, სამოა და ტონგა), ხოლო მესამე ევროპის შესარჩევი ჯგუფის მეორეადგილოსანთან პლეი ოფს ითამაშებს (დაახლოებით 1 წლის შემდეგ); ამა წლის ივნისში გაირკვევა ამერიკა 1-ც (შტატები ან კანადა), დამარცხებული მეორე საგზურისთვის სამხრეთ ამერიკის შესარჩევი ჯგუფის გამარჯვებულს პლეი ოფში შეხვდება; გაისად მარტში გახდება ცნობილი ევროპის შესარჩევი ჯგუფის გამარჯვებული, ასევე მეორეადგილოსანი, რომელიც წყნარი ოკეანის მესამე გუნდს პლეი ოფში შეერკინება (რუმინეთი, ესპანეთი, რუსეთი და გერმანია); დანარჩენი ორი საგზური აფრიკის შესარჩევი ტურნირის და საკონტინენტთაშორისო რეპეშაჟის გამარჯვებულ გუნდებს ერგება. [post_title] => საქართველოს უელსი და ავსტრალია შეხვდა: ბორჯღალოები კიდევ ორ მეტოქეს ელოდებიან (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelos-uelsi-da-avstralia-shekhvda-borjghaloebi-kidev-or-metoqes-elodebian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-10 12:39:47 [post_modified_gmt] => 2017-05-10 08:39:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129537 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 129490 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-10 11:07:28 [post_date_gmt] => 2017-05-10 07:07:28 [post_content] => ლევან მჭედლიძე მანქანისა და მართვის მოწმობის გარეშე დარჩა. Iltirreno.gelocal.it-ის ინფორმაციით, „ემპოლის“ ქართველი თავდამსხმელი მანქანით მოძრაობდა, როდესაც საპატრულო პოლიციამ გააჩერა და საბუთების წარდგენა სთხოვა. ლევანს რუსეთში აღებული მართვის მოწმობა და საქართველოში გაფორმებული ავტომანქანა (Range Rover sport) აღმოაჩნდა. იტალიაში მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად კი, 2006 წლიდან მძღოლი ვალდებულია იტალიის მართვის მოწმობა ჰქონდეს. ლევანს, გარდა იმისა, რომ მანქანა და მართვის მოწმობა ჩამოართვეს, ფულადი ჯარიმის გადახდაც მოუწია. როგორც ცნობილი ხდება, მას დაკარგულის დაბრუნება გარკვეული თანხის სანაცვლოდ შეეძლება. მოგეხსენებათ, ქართველი ფეხბურთელი ტრავმირებულია და მკურნალობს. [post_title] => მჭედლიძეს მართვის მოწმობა ჩამოართვეს: ლევანი იტალიაში რუსული „პრავით“ დადიოდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mchedlidzes-martvis-mowmoba-chamoartves-levani-italiashi-rusuli-pravit-dadioda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-10 11:07:28 [post_modified_gmt] => 2017-05-10 07:07:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129490 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 129701 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-10 16:37:32 [post_date_gmt] => 2017-05-10 12:37:32 [post_content] => იაპონიის ქალაქ კიოტოში 2019 წლის მსოფლიო თასის ჯგუფური ეტაპის წილისყრა გაიმართა. შედეგად გაირკვა, რომ საქართველოს ნაკრებს ბობოლებიდან უელსი და ავსტრალია შეხვდებიან. ავსტრალია ავსტრალია ერთ-ერთი უძველესი სარაგბო ქვეყანაა. ქვეყნის ეროვნულ ნაკრებს, ”კენგურუებს” აქამდე გამართულ ყველა მსოფლიო თასზე აქვთ მონაწილეობა მიღებული. გარდა ამისა, ავსტრალია ორჯერ გახდა მსოფლიო თასის გამარჯვებული. 1991 წელს ფინალში მათ ინგლისი დაამარცხეს, ხოლო 1999 წელს საფრანგეთი. ავსტრალიაში რაგბი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სპორტია, რომელსაც ადგილობრივები ჯერ კიდევ 1850-იანი წლებიდან თამაშობენ. მეტსახელი ”კენგურუები” ავსტრალიიის მორაგბეთა ეროვნულმა გუნდმა ბრიტანელი ჟურნალისტებისაგან 1908 წელს მიიღო, როდესაც გუნდი პირველ ტურნეში გაემგზავრა ბრიტანეთსა და ჩრდილო ამერიკაში. მას შემდეგ, რაც ბრიტანელებმა ახალ ზელანდიას ”ოლ ბლექსი” უწოდეს, მათ მიიჩნიეს, რომ მეტსახელს ავსტრალიელი მორაგბეებიც იმსახურებდნენ. ავსტრალია ახალ ზელანდიასა და სამხრეთ აფრიკასთან ერთად ”სამი ერის თასზე” ასპარეზობს. ამ დროისათვის კენგურუები მსოფლიო რეიტინგში მესამე ადგილს იკავებენ. 2015 წლის მსოფლიო თასზე ავსტრალია ფინალში ახალ ზელანდიასთან დამარცხდა. შესაბამისად კენგურუები მომავალ მსოფლიო თასს ტურნირის ვიცე-ჩემპიონის რანგში შეხვდებიან. უელსი უელსის მორაგბეთა ეროვნული ნაკრები მსოფლიო თასის რვავე გათამაშების მონაწილეა. მათი საუკეთესო შედეგი 1987 წელს დაკავებული მესამე ადგილია, როდესაც ბრინჯაოს მედლისათვის შეხვედრაში ავსტრალია დაამარცხეს. გარდა ამისა, მსოფლიო თასზე 2011 წელს უელსმა მეოთხე ადგილი დაიკავა. 2015 წლის მსოფლიო თასზე უელსი ასპარეზობას მეოთხედფინალურ ეტაპზე, სამხრეთ აფრიკასთან დამარცხების შემდეგ გამოეთიშა უელსის ეროვნული გუნდი ”ექვსი ერის თასზე” ინგლისის, საფრანგეთის, ირლანდიის, შოტლანდიისა და იტალიის ნაკრებებთან ერთად ასპარეზობს. ექვსი ერის პირველობა უელსს 4-ჯერ აქვს მოგებული. ბოლოს გუნდი ტურნირის ჩემპიონი 2013 წელს გახდა. ამ დროისათვის უელსის მორაგბეთა ეროვნული გუნდი მსოფლიო რაგბის რეიტინგში მერვე ადგილს იკავებს. - საინტერესოა, რომ 2017 წლის შემოდგომის ტესტების დროს უელსი საქართველოს კარდიფში, „მილენიუმის“ სტადიონზე უმასპინძლებს. გასული წლის შემოდგომის ტესტებზე კი უელსელები სწორედ ავსტრალიასთან დამარცხდნენ. ჩვენი ნაკრების ისტორიაში ეს იქნება პირველი შეხვედრა, რომელსაც უელსელების წინააღმდეგ გავმართავთ (ასაკობრივებში უკვე შევხვედრივართ ერთმანეთს). “მილენიუმის” სტადიონზე კი აქამდე ერთხელ გვითამაშია – 2015 წელს, მსოფლიო თასის მიმდინარეობისას, ახალ ზელანდიას სწორედ ამ არენაზე დავუპირისპირდით. მარიამ კოსტავა [post_title] => ვინ არიან ბორჯღალოსნების მეტოქეები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vin-arian-borjghalosnebis-metoqeebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-10 18:07:47 [post_modified_gmt] => 2017-05-10 14:07:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129701 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 624 [max_num_pages] => 208 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => b1b9adf0f50505ca8f246900f5548904 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )