რონალდოს თავი მეფე გონია (ფოტო)

დღეს იტალიის ჩემპიონატში 9 მატჩია. სერია A-ს ხელმძღვანელობამ გამოაცხადა, რომ ჩემპიონატის ყველა შეხვედრა "ანა ფრანკის დღიურიდან" ნაწყვეტის, ასევე ებრაული წარმოშობის იტალიელი მწერლის პრიმო ლევის წიგნის "განა ეს ადამიანია?!" წაკითხვით დაიწყება. ეს აქცია მიმართულია რადიკალურად განწყობილი ფანების მხრიდან გამოვლენილი ანტისემიტიზმის წინააღმდეგ. შაბათს, 22 ოქტომბერს, რომის "ლაციომ" საკუთარ მოედანზე 3:0 დაამარცხა "კალიარი". იტალიური პრესის ინფორმაციით, მატჩის შემდეგ რომაული გუნდის ფანებმა ტრიბუნებზე დატოვეს ანტისემიტური და ჰომოფობური ხასიათის მასალები, რომელიც პრინციპული მეტოქის - "რომას" მისამართით იყო მიმართული. ყველაფერთან ერთად, "ლაციოს" ფანებმა სკამებზე დატოვეს ანა ფრანკის სურათებიც. ფოტოზე გოგონას "რომას" ფორმა აცვია. სერია A-ში იმედი აქვთ, რომ ასეთი აქცია იმოქმედებს იმ ფანებზე, რომლებიც ანტისემიტიზმს მისდევენ. „ლაციოს" პრეზიდენტის კლაუდიო ლოტიტოს თქმით, კლუბი და გულშემატკივართა უდიდესი უმრავლესობა მხარს უჭერს ანტისემიტიზმთან ბრძოლას და პროგრამის ფარგლებში დაახლოებით 200 გულშემატკივარს ოსვენციმში გააგზავნის, რათა ისტორიის ზოგიერთი ეპიზოდი არ დაივიწყონ. იგეგმება, რომ აქცია ყოველწლიური გახდება. ანა ფრანკი ოჯახთან ერთად ნაცისტებისგან ამსტერდამის ერთ-ერთ სახლში იმალებოდა. 1944 წლის აგვისტოში ის დასთან ერთად დაიჭირეს და საკონცენტრაციო ბანაკში გაგზავნეს, სადაც ავადმყოფობისგან 15 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მისი დღიური მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ გამოქვეყნდა.

იტალიაში ფეხბურთს ანა ფრანკის დღიურებით დაიწყებენ: ლაციოს ფანებს ოსვენციმში გაუშვებენ

"ტოტენჰემი"-"ლივერპულის" დაპირისპირების წინ, ლეგენდარული არგენტინელი ფეხბურთელი დიეგო მარადონა "დეზების" გასახდელს ეწვია. დიეგო განსაკუთრებული სტუმრის რანგში ესწრებოდა "უემბლიზე" გამართულ მატჩს ("ტოტენჰემი" - "ლივერპულის" დაპირისპირებას გულშემატკივართა რეკორდული რაოდენობა დაესწრო). "ჰოტსპურსის" გასახდელში მარადონა მარუსიო პოჩეტინოს, ჰუგო ლორისს და ჰარი კეინს გაესაუბრა. მარადონამ ჰარი კეინს კარში დარტყმების ტაქტიკის შეცვლისკენ მოუწოდა. მოგეხსენებათ, ამ მატჩში "ტოტენჰემის" ფორვარდმა ორი გოლი გაუტანა მოწინააღმდეგეს. უეფამ ჩემპიონთა ლიგის მესამე ტურის საუკეთესო გოლის ავტორი გამოავლინა. ყველაზე ლამაზი გოლი „ჩელსი"-„რომას" შეხვედრაში გავიდა. ბოსნიელი ფორვარდის ედინ ჯეკოს მიერ 64-ე წუთზე გატანილმა ულამაზესმა გოლმა ხმების 25% მიიღო. ამ გოლით „რომამ" ანგარიში 2:2 გახადა. საბოლოოდ კი მატჩი ფრედ 3:3 დასრულდა. მეორე ადგილზე გავიდა ასევე ბოსნიელი მირალემ პიანიჩის გოლი, რომლითაც მან „სპორტინგთან" მატჩში გაიტანა და „იუვენტუსისთვის" საკმაოდ რთულ მატჩში ანგარიში გაათანაბრა. სამეულს ასრულებს მოსკოვის „სპარტაკის" ფეხბურთელი დენის გლუშაკოვი. თავის გამოჩენა „სევილიასთან" დაპირისპირებაში მოახერხა და ანგარიში 3:1 გახადა. https://www.youtube.com/watch?v=sNXeFkPiucs

ჯეკოს გოლი ყველაზე კარგია: ბოსნიელებს ლამაზი გოლები გააქვთ (ვიდეო) 