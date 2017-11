რუმინეთსა და საქართველოს შორის პირდაპირი ავიამიმოსვლის დაწყება იგეგმება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rumineti [1] => investori [2] => aviamimosvla ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183789 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rumineti [1] => investori [2] => aviamimosvla ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183789 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1264 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => rumineti [1] => investori [2] => aviamimosvla ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => rumineti [1] => investori [2] => aviamimosvla ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (183789) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13260,12037,1264) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 182404 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-31 17:57:48 [post_date_gmt] => 2017-10-31 13:57:48 [post_content] => ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ პროექტ „50 ქონება შენი სასტუმროსთვის“ ფარგლებში თბილისში, დ. უზნაძის ქუჩა N14–ში მდებარე სახელმწიფო ქონება 1 960 000 ლარად ელექტრონულ აუქციონზე გაყიდა. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, აუქციონის პირობების მიხედვით კომპანია სულ მცირე 120 ნომრიან სასტუმრო-კომპლექსს მოაწყობს, რისთვისაც არანაკლებ 6 500 000 დოლარის ინვესტიციას განახორციელებს. პროექტ „50 ქონება შენი სასტუმროსთვის“ ფარგლებში ერთი წლის შემდეგ, საქართველოს სხვადასხვა ადგილებში, გაყიდულია 26 602 501 ლარის უძრავი ქონება, ხოლო სასტუმროების ასაშენებლად განსახორციელებელი ინვესტიციის მოცულობა 58 200 000 ლარს შეადგენს. შეგახსენებთ, რომ პროექტი ინვესტორებს აძლევს შესაძლებლობას საქართველოს მასშტაბით უკვე არსებული ინფრასტრუქტურის გამოყენებით მოაწყონ სასტუმრო კომპლექსი და უპასუხონ ტურიზმის დარგში დაფიქსირებულ გაზრდილ მოთხოვნას. თბილისს ახალი 120 ნომრიანი სასტუმრო შეემატება

"ხუდონჰესის" პროექტზე კვლევა მიმდინარეობს, უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი რა ფორმით მოხდება მისი განვითარება, - ამის შესახებ ენერგეტიკის მინისტრმა ილია ელოშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა. მისივე თქმით, წინადადებას კიდევ ერთი ინვესტორისგან ელოდებიან. შეგახსენებთ, "ხუდონჰესის" პროექტის განხორციელებაზე საუბარი წლებია მიმდინარეობს, თუმცა ინვესტორი კომპანია" ტრანს ელექტრიკა" ამ დრომდე მისი მშენებლობის დაწყებას ვერ ახერხებს. ენერგეტიკის ყოფილმა მინისტრმა კახა კალაძემ ისიც განაცხადა, რომ მთავრობამ "ხუდონჰესის" პროექტის გამოსყიდვა გადაწყვიტა, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, გამოისყიდის თუ არა სახელმწიფო ამ პროექტს. ენერგეტიკის ამჟამინდელი მინისტრი, ილია ელოშვილი კი არ გამორიცხავს, რომ "ტრანს ელექტრიკა" კვლავ დარჩეს პროექტში და იყოს ისეთივე ძირითადი დეველოპერი, როგორც ის დღეს არის. ასევე საუბარია იმაზეც, რომ „ხუდონჰესის" მშენებლობა სახელმწიფომ ინვესტორ კომპანიასთან ერთად განახორციელოს. ხუდონჰესის პროექტით კიდევ ერთი ინვესტორი დაინტერესდა

ბუქარესტი თბილისის მიმართულებით პირველი ჩარტერული რეისი ინიშნება. რეისები, რომელსაც 2018 წლის თებერვლის დასაწყისში, ერთი კვირის ინტერვალით (3 და 10 თებერვალი), ავიაკომპანია Blue Air Airline განახორციელებს, მიზნად ისახავს სამთო კურორტებით დაინტერესებული რუმინელი ტურისტების საქართველოში ჩამოყვანას. როგორც რუმინეთში საქართველოს საელჩოში აცხადებენ, ამ შესაძლებლობის გამოყენება შეუძლიათ ქართველ დამსვენებლებსაც, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან აღმოაჩინონ ევროპის აქამდე შედარებით უცნობი ქვეყნები. "რუმინეთში საქართველოს საელჩო აგრძელებს მუშაობას, რომ ორ ქვეყანას შორის ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობა, სამომავლოდ კიდევ უფრო გაღრმავდეს და საჰაერო რეისები რეგულარულად გაიმართოს", - აცხადებენ საელჩოში. ბუქარესტი თბილისის მიმართულებით პირველი ჩარტერული რეისი ინიშნება თბილისს ახალი 120 ნომრიანი სასტუმრო შეემატება

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ პროექტ „50 ქონება შენი სასტუმროსთვის" ფარგლებში თბილისში, დ. უზნაძის ქუჩა N14–ში მდებარე სახელმწიფო ქონება 1 960 000 ლარად ელექტრონულ აუქციონზე გაყიდა. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, აუქციონის პირობების მიხედვით კომპანია სულ მცირე 120 ნომრიან სასტუმრო-კომპლექსს მოაწყობს, რისთვისაც არანაკლებ 6 500 000 დოლარის ინვესტიციას განახორციელებს. პროექტ „50 ქონება შენი სასტუმროსთვის" ფარგლებში ერთი წლის შემდეგ, საქართველოს სხვადასხვა ადგილებში, გაყიდულია 26 602 501 ლარის უძრავი ქონება, ხოლო სასტუმროების ასაშენებლად განსახორციელებელი ინვესტიციის მოცულობა 58 200 000 ლარს შეადგენს. შეგახსენებთ, რომ პროექტი ინვესტორებს აძლევს შესაძლებლობას საქართველოს მასშტაბით უკვე არსებული ინფრასტრუქტურის გამოყენებით მოაწყონ სასტუმრო კომპლექსი და უპასუხონ ტურიზმის დარგში დაფიქსირებულ გაზრდილ მოთხოვნას.