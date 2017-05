რუს მილიარდერს ყოფილი ცოლისთვის £453 მილიონის გადახდა მოუწევს

წყვილის სურვილია, რომ პრესამ მათი ვინაობა არ გაამხილოს. თუმცა, ცნობილია, რომ მამაკაცი ბრიტანეთში ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანია. ასევე, The Times-მა წყვილის ვინაობის გამხელის გარეშე, მათზე მცირე ინფორმაცია გაავრცელა.

ამის შესახებ ინფრომაციას გამოცემა THE TIMES ავრცელებს.