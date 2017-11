რუსეთი ბუნებრივი აირის ექსპორტს აზერბაიჯანის გავლით ირანში გეგმავს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => vladimer-putini [1] => ruseti-azerbaijani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182905 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => vladimer-putini [1] => ruseti-azerbaijani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182905 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 368 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => vladimer-putini [1] => ruseti-azerbaijani ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => vladimer-putini [1] => ruseti-azerbaijani ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (182905) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20895,368) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 177803 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-20 11:58:56 [post_date_gmt] => 2017-10-20 07:58:56 [post_content] => „მოსკოვს არ ადარდებს, რომ ნატო რუსეთის საზღვართან თავის ყოფნას ზრდის,“ - ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა, ვლადიმერ პუტინმა, „ვალდაის“ სადისკუსიო კლუბში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. პუტინის თქმით, რუსეთი აანალიზებს ალიანსის ქმედებებს და „ყურადღებით უყურებს“. პუტინის განცხადებით, რუსეთმა ნატო-ს ყველა ნაბიჯი იცის. „ჩვენ ეს არ გვადარდებს. დაე, ივარჯიშონ. ყველაფერი კონტროლქვეშაა,“ - განაცხადა კრემლის ლიდერმა. მოსკოვს არ ადარდებს, რომ ნატო რუსეთის საზღვართან თავის ყოფნას ზრდის - ვლადიმერ პუტინი ვლადიმერ პუტინმა ჩრდილოეთ კორეისთვის სანქციების დაწესების შესახებ განკარგულებას ხელი მოაწერა

რუსეთის პრეზიდენტმა, ვლადიმერ პუტინმა, ჩრდილოეთ კორეისთვის სანქციების დაწესების შესახებ განკარგულებას ხელი მოაწერა. განკარგულებას ხელი მოეწერა გაერო-ს უშიშროების საბჭოს #2321 რეზოლუციის შესაბამისად, რომელიც ჩრდილოეთ კორეასთან მიმართებაში რიგი შემზღუდველი ზომების მიღებას ითვალისწინებს. შეზღუდვები ეხება როგორც ფიზიკურ, ასევე იურიდიულ პირებს, რომლებიც დაკავებულნი იყვნენ ან არიან ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული ან ბალისტიკური რაკეტების პროგრამით. რუსეთის პრეზიდენტის განკარგულებით, საზღვაო ხომალდებს, რომლებსაც კავშირი აქვთ ჩრდილოეთ კორეის ბირთვულ პროგრამასთან, რუსეთში სახელმწიფო რეგისტრირება ჩამოერთმევათ და ასეთ ხომალდებს რუსეთის პორტებში შესვლა აეკრძალებათ. სანქციები, ასევე, შეეხო დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს. ჩრდილოეთ კორეა რუსეთის ტერიტორიაზე მდებარე დიპლომატიურ საკუთრებას მხოლოდ დიპლომატიური და საკონსულო მიზნებისთვის გამოყენებას შეძლებს. დიპლომატიური წარმომადგენლობის წევრებს კი მხოლოდ ერთი საბანკო ანგარიშის ქონა შეეძლებათ. პუტინს სურს თავისუფლად დაანგრიოს საქართველო და უკრაინა - ჯო ბაიდენი

"პუტინს არაფერი სურს იმაზე ნაკლები, ვიდრე ტრანსატლანტიკური საზოგადოების შუაზე გაყოფაა, რათა უფრო თავისუფლად დაანგრიოს ისეთი ქვეყნები რუსეთის პერიფერიაში, როგორებიც უკრაინა და საქართველოა",-ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა ვიცე პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა საერთაშორისო სტრატეგიული კვლევების ცენტრში განაცხადა, სადაც საჯარო სამსახურში 40 წლიანი მუშაობისთვის დააჯილდოვეს. ჯო ბაიდენმა მკაცრად გააკრიტიკა აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და მის პოლიტიკას საერთაშორისო წესრიგისთვის საფრთხე უწოდა. უკრაინასა და საქართველოზე საუბრისას კი ჯო ბაიდენმა აღნიშნა, რომ ეს ქვეყნები საკუთარ მომავალს დასავლეთში ხედავენ და ფიქრობენ, როგორ მივიდნენ იქამდე.

"პრეზიდენტ ტრამპსაც არ ჰქონია ნება, გაეკრიტიკებინა პუტინი თუნდაც, ჩვენს დემოკრატიულ პროცესში ჩარევის გამო. ღვთის გულისთვის! იფიქრეთ ამაზე, რა სიგნალს აგზავნის ეს ყველაფერი მთელს მსოფლიოში. საბედნიეროდ, კონგრესი ამ შემთხვევაში "რესპუბლიკელების" თაოსნობით, არ აპირებს მისცეს პუტინს საშუალება," - განაცხადა ჯო ბაიდენმა 