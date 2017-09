რუსეთი ქვეყანაში Facebook-ის დაბლოკვით იმუქრება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ruseti [1] => feisbuqi [2] => aleqsandre-djarovi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168079 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ruseti [1] => feisbuqi [2] => aleqsandre-djarovi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168079 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 198 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ruseti [1] => feisbuqi [2] => aleqsandre-djarovi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ruseti [1] => feisbuqi [2] => aleqsandre-djarovi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (168079) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19615,736,198) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 166156 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-21 14:24:53 [post_date_gmt] => 2017-09-21 10:24:53 [post_content] => „მექსიკაში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად სოციალური ქსელი facebook-ი წითელი ჯვრის მექსიკის განყოფილებას 1 მილიონ დოლარს გადაურიცხავს,“ - ამის შესახებ სოციალური ქსელის დამფუძნებელმა, მარკ ცუკერბერგმა, განაცხადა. „ადგილზე ჰუმანიტარული დახმარების გაცემის დასახმარებლად „ფეისბუქი” წითელი ჯვრის მექსიკის განყოფილებას 1 მილიონ დოლარს გადაურიცხავს,” - დაწერა ცუკერბერგმა „ფეისბუქის” პირად გვერდზე. მან, ასევე, აღნიშნა, რომ „ფეისბუქი” თანამშრომლობს გაერო-ს ბავშვთა ფონდთან, რათა იმ შემოწირულობებს, რომლებიც ორგანიზაციაში სოციალური ქსელის მეშვეობით ხორციელდება, არანაირი საკომისიო თანხა არ ეჭრებოდეს. ადგილობრივი გამოცემის Sol de Puebla-ს ინფორმაციით, შტატ პუებლაში ერთ-ერთი ეკლესიის ჩამონგრევის შედეგად 11 ადამიანი, მათ შორის 4 ბავშვი დაიღუპა. მიწისძვრის მომენტში ეკლესიაში ჩვილის ნათლობის ცერემონია მიმდინარეობდა. სამი ადამიანი საავადმყოფოშია გადაყვანილი. 19 სექტემბერს მომხდარი მიწისძვრის სიმძლავრემ 7,1 მაგნიტუდა შეადგინა. ბოლო მონაცემებით, მიწისძვრის შედეგად სულ მცირე 230 ადამიანი დაიღუპა. ამერიკის ვიცეპრეზიდენტმა მაიკ პენსმა 21-ე საუკუნის ძირითადი საფრთხეებად რუსეთი, ჩრდილოეთ კორეა და ისლამისტი ტერორისტები დაასახელა. განცხადება ამერიკის ვიცეპრეზიდენტმა ნიუ-იორკში, გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა. „როგორც დონალდ ტრამპმა გუშინ განაცხადა, ჩვენ კვლავ შევეჯახეთ მათ, ვინც გვემუქრება ქაოსითა და ტერორით, ვინც ეწინააღმდეგება სუვერენიტეტს, უსაფრთხოებას... აღმოსავლეთ ევროპაში რუსეთი კვლავინდებურად ხელყოფს მეზობლის სუვერენიტეტს. ცდილობს ძალით გადახატოს საზღვრები. რადიკალური ისლამური ტერორიზმი კვლავაც ახორციელებს ბარბაროსულ ქმედებებს ბარსელონაში, პარიზში, ლონდონსა და ახლო აღმოსავლეთში. ტერორიზმის მთავარი სპონსორი რეგიონის დესტაბილიზაციას ეწევა და თავხედურად ემუქრება სუვერენული სახელმწიფოების უსაფრთხოებას და როგორც ჩვენ ცოტა ხნის წინ ვნახეთ, ჩრდილოეთ კორეის შეშლილი რეჟიმი თავისი ბირთვული და სარაკეტო პროგრამების რეალიზაციას ახდენს და ახლა მთელ მსოფლიოს ემუქრება ადამიანების სიკვდილით. აშშ მადლობელია, რომ გაეროს უშიშროების საბჭომ ერთხმად მიიღო ორი რეზოლუცია ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ მკაცრი სანქციების შესახებ", - განაცხადა მაიკ პენსმა. ევროკავშირი-საქართველოს საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტი რუსეთის ფედერაციის მხრიდან აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების მიერთებისკენ მიმართულ ზომებსა და მიმდინარე ოკუპაციას გმობს ,- ამის შესახებ ევროკავშირი-საქართველოს საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტის მიერ მიღებულ განცხადებაშია ნათქვამი. კომიტეტი რუსეთს მოუწოდებს, 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების მიხედვით ნაკისრი ვალდებულებები შეასრულოს და ოკუპირებული ტერიტორიებიდან საკუთარი შეიარაღებული ძალები გაიყვანოს. „ასევე კომიტეტი აუცილებლად მიიჩნევს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის შეუზღუდავი წვდომის უზრუნველყოფას", - ნათქვამია კომიტეტის განცხადებაში. ევროკავშირი-საქართველოს საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტმა განცხადება და რეკომენდაციები დღეს მიიღო. [post_title] => ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების კომიტეტი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის ნაბიჯებს გმობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => evrokavshiri-saqartvelos-asocirebis-komiteti-okupirebul-teritoriebze-rusetis-nabijebs-gmobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-20 13:28:38 [post_modified_gmt] => 2017-09-20 09:28:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=165676 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 166156 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-21 14:24:53 [post_date_gmt] => 2017-09-21 10:24:53 [post_content] => „მექსიკაში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად სოციალური ქსელი facebook-ი წითელი ჯვრის მექსიკის განყოფილებას 1 მილიონ დოლარს გადაურიცხავს,“ - ამის შესახებ სოციალური ქსელის დამფუძნებელმა, მარკ ცუკერბერგმა, განაცხადა. „ადგილზე ჰუმანიტარული დახმარების გაცემის დასახმარებლად „ფეისბუქი” წითელი ჯვრის მექსიკის განყოფილებას 1 მილიონ დოლარს გადაურიცხავს,” - დაწერა ცუკერბერგმა „ფეისბუქის” პირად გვერდზე. მან, ასევე, აღნიშნა, რომ „ფეისბუქი” თანამშრომლობს გაერო-ს ბავშვთა ფონდთან, რათა იმ შემოწირულობებს, რომლებიც ორგანიზაციაში სოციალური ქსელის მეშვეობით ხორციელდება, არანაირი საკომისიო თანხა არ ეჭრებოდეს. ადგილობრივი გამოცემის Sol de Puebla-ს ინფორმაციით, შტატ პუებლაში ერთ-ერთი ეკლესიის ჩამონგრევის შედეგად 11 ადამიანი, მათ შორის 4 ბავშვი დაიღუპა. მიწისძვრის მომენტში ეკლესიაში ჩვილის ნათლობის ცერემონია მიმდინარეობდა. სამი ადამიანი საავადმყოფოშია გადაყვანილი. 19 სექტემბერს მომხდარი მიწისძვრის სიმძლავრემ 7,1 მაგნიტუდა შეადგინა. ბოლო მონაცემებით, მიწისძვრის შედეგად სულ მცირე 230 ადამიანი დაიღუპა. „მექსიკაში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად სოციალური ქსელი facebook-ი წითელი ჯვრის მექსიკის განყოფილებას 1 მილიონ დოლარს გადაურიცხავს," - ამის შესახებ სოციალური ქსელის დამფუძნებელმა, მარკ ცუკერბერგმა, განაცხადა. „ადგილზე ჰუმანიტარული დახმარების გაცემის დასახმარებლად „ფეისბუქი" წითელი ჯვრის მექსიკის განყოფილებას 1 მილიონ დოლარს გადაურიცხავს," - დაწერა ცუკერბერგმა „ფეისბუქის" პირად გვერდზე. მან, ასევე, აღნიშნა, რომ „ფეისბუქი" თანამშრომლობს გაერო-ს ბავშვთა ფონდთან, რათა იმ შემოწირულობებს, რომლებიც ორგანიზაციაში სოციალური ქსელის მეშვეობით ხორციელდება, არანაირი საკომისიო თანხა არ ეჭრებოდეს. ადგილობრივი გამოცემის Sol de Puebla-ს ინფორმაციით, შტატ პუებლაში ერთ-ერთი ეკლესიის ჩამონგრევის შედეგად 11 ადამიანი, მათ შორის 4 ბავშვი დაიღუპა. მიწისძვრის მომენტში ეკლესიაში ჩვილის ნათლობის ცერემონია მიმდინარეობდა. სამი ადამიანი საავადმყოფოშია გადაყვანილი. 19 სექტემბერს მომხდარი მიწისძვრის სიმძლავრემ 7,1 მაგნიტუდა შეადგინა. ბოლო მონაცემებით, მიწისძვრის შედეგად სულ მცირე 230 ადამიანი დაიღუპა.