რუსეთის ამჟამინდელ პოლიტიკას კარგი არაფერი მოაქვს არც რუსეთისთვის და არც მისი მეზობლებისთვის – გიორგი მარგველაშვილი

საქართველოს მოქალაქეობის საგამონაკლისო წესით მინიჭების პროცედურა ზუსტდება. ამის შესახებ განცხადება პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა, გიორგი აბაშიშვილმა, საგანგებოდ გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. მისი თქმით, იქიდან გამომდინარე, რომ გაიზარდა მოქალაქეობის მსურველთა რაოდენობა, პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს მიაჩნია, რომ სასურველია, პროცესი უფრო გამჭვირვალე იყოს და საზოგადოების მეტი ჩართულობაც იქნას უზრუნველყოფილი. ასევე, მეტად დაიხვეწოს კრიტერიუმები. ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით, ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი აბაშიშვილი კონსულტაციებს იუსტიციის სამინისტროსთან და უსაფრთხოების სამსახურთან დღესვე დაიწყებს. მოქალაქეობის საგამონაკლისო წესით მიღებისთვის პრეზიდენტთან ოთხკაციანი კომისია მუშაობს, რომელშიც პრეზიდენტის ადმინისტრაციის, იუსტიციის სამინისტროსა და უსაფრთხოების სამსახურების წარმომადგენლები შედიან. პრეზიდენტის ინიციატივით, აღნიშნული კომისია უნდა გაფართოვდეს. "შინდისის ბრძოლა 2008 წლის აგვისტოს ომის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ეპიზოდია. 11 აგვისტოს სოფელ შინდისთან საქართველოს შეიარაღებული ძალების II ქვეითი ბრიგადის საინჟინრო ოცეული უთანასწორო ბრძოლაში ჩაება რუსულ მოტომსროლელ ასეულთან. ქართველმა მებრძოლებმა წინააღმდეგობა ბოლომდე გასწიეს. 17 მათგანი გმირულად დაეცა ბრძოლის ველზე. ეს დღე მაგალითია იმისა, რომ არ არსებობს პატარა და დიდი ბრძოლები, რადგან ნებისმიერი მასშტაბის ბრძოლა შესაძლებელია, გმირობისა და თავდადების სიმბოლოდ, სამშობლოსადმი მსახურების გაკვეთილად გადაიქცეს მომავალი თაობებისთვის. მთელ ქართულ საზოგადოებასთან ერთად, პატივს მივაგებ სამშობლოსათვის თავგანწირულ გმირთა ნათელ ხსოვნას,“ - აღნიშნულია საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებაში. თემო მარგველაშვილმა მამიკოს სამსახურში მიაკითხა. პრეზიდენტთან ამ „ოფიციალური ვიზიტის" ამსახველი ფოტოები გიორგი მარგველაშვილის ოფიციალურ „ფეისბუქის" გვერდზე ახლახან გამოქვეყნდა. როგორც ჩანს, პატარა თემო საპრეზიდენტო რეზიდენციაში თავს კარგად გრძნობს და მამას სიამოვნებით ეთამაშება. თემოსთან გადაღებულ ფოტოებს პრეზიდენტის სოცქსელში არცთუ იშვიათად შეხვდებით. აშკარაა, რომ უმცროს ვაჟთან დროის გატარებას ხშირად ახერხებს. 