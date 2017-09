რუსეთის დაფინანსებით ოკუპირებულ სოფელში სახლებს ანგრევენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saqartvelos-prezidenti [1] => okupirebuli-teritoriebi [2] => sagangebo-ganckhadeba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166903 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saqartvelos-prezidenti [1] => okupirebuli-teritoriebi [2] => sagangebo-ganckhadeba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166903 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1376 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => saqartvelos-prezidenti [1] => okupirebuli-teritoriebi [2] => sagangebo-ganckhadeba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => saqartvelos-prezidenti [1] => okupirebuli-teritoriebi [2] => sagangebo-ganckhadeba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (166903) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16849,19494,1376) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 166014 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-21 11:28:30 [post_date_gmt] => 2017-09-21 07:28:30 [post_content] => დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთის “პარლამენტის” პრეზიდიუმის დადგენილების თანახმად, იტალიელი ჟურნალისტი და საზოგადო მოღვაწე, ევროპარლამენტის ექსდეპუტატი, ჯულიეტო კიეზა, ევროპარლამენტში “ოსეთის რესპუბლიკის” ინტერესების წარმომადგენელი იქნება. ამის შესახებ იტალიურ დელეგაციასთან შეხვედრაზე ”პარლამენტის” სპიკერმა, პეტრ გასიევმა, განაცხადა, - იუწყება სააგენტო ”რესი”. ”მოხარული ვარ, რომ ისევ სამხრეთ ოსეთში ვიმყოფები. როდესაც მე ევროპის მოსახლეობას თქვენი რეგიონის შესახებ ვუყვებოდი, ვმოქმედებდი, როგორც ჟურნალისტი. ვფიქრობ, ჟურნალისტს უნდა შეეძლოს სიმართლის და ტყუილის გარჩევა და მე მივხვდი, რომ სიმართლე თქვენ მხარესაა. მე გავაგრძელებ თქვენი პოზიციის დაცვას ევროპაში. მილიონობით ევროპელმა სამხრეთ ოსეთის შესახებ სიმართლე უნდა გაიგოს. ერთ საგაზეთო სტატიას ან ტელეგადაცემას შეიძლება ძალიან დიდი ეფექტი ჰქონდეს,” - განაცხადა ჯულიეტო კიეზამ ე.წ.პარლამენტის წევრებთან შეხვედრაზე. ჯულიეტო კიეზა ევროპარლამენტის წევრი 2004-2009 წლებში იყო. "ქართულმა ოცნებამ" ოპოზიციურ პარტიებს საკონსტიტუციო ცვლილებების გარშემო მსჯელობის განახლება შესთავაზა. ამ მიზნით მმართველი გუნდისა და ოპოზიციური პოლიტიკური ჯგუფების შეხვედრა ხვალ გაიმართება. [post_title] => გალში საოუპაციო ხაზზე საქართველოს მოქალაქეების დაკავების საკითხი განიხილეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => galshi-saoupacio-khazze-saqartvelos-moqalaqeebis-dakavebis-sakitkhi-ganikhiles [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-28 18:54:52 [post_modified_gmt] => 2017-06-28 14:54:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142066 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 166014 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-21 11:28:30 [post_date_gmt] => 2017-09-21 07:28:30 [post_content] => დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთის “პარლამენტის” პრეზიდიუმის დადგენილების თანახმად, იტალიელი ჟურნალისტი და საზოგადო მოღვაწე, ევროპარლამენტის ექსდეპუტატი, ჯულიეტო კიეზა, ევროპარლამენტში “ოსეთის რესპუბლიკის” ინტერესების წარმომადგენელი იქნება. ამის შესახებ იტალიურ დელეგაციასთან შეხვედრაზე ”პარლამენტის” სპიკერმა, პეტრ გასიევმა, განაცხადა, - იუწყება სააგენტო ”რესი”. ”მოხარული ვარ, რომ ისევ სამხრეთ ოსეთში ვიმყოფები. როდესაც მე ევროპის მოსახლეობას თქვენი რეგიონის შესახებ ვუყვებოდი, ვმოქმედებდი, როგორც ჟურნალისტი. ვფიქრობ, ჟურნალისტს უნდა შეეძლოს სიმართლის და ტყუილის გარჩევა და მე მივხვდი, რომ სიმართლე თქვენ მხარესაა. მე გავაგრძელებ თქვენი პოზიციის დაცვას ევროპაში. მილიონობით ევროპელმა სამხრეთ ოსეთის შესახებ სიმართლე უნდა გაიგოს. ერთ საგაზეთო სტატიას ან ტელეგადაცემას შეიძლება ძალიან დიდი ეფექტი ჰქონდეს,” - განაცხადა ჯულიეტო კიეზამ ე.წ.პარლამენტის წევრებთან შეხვედრაზე. ჯულიეტო კიეზა ევროპარლამენტის წევრი 2004-2009 წლებში იყო. 