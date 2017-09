რუსეთის თავდაცვის მინისტრი დამასკოში სირიის პრეზიდენტს შეხვდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sergei-shoigu [1] => bashar-asadi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162968 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sergei-shoigu [1] => bashar-asadi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162968 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 421 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sergei-shoigu [1] => bashar-asadi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sergei-shoigu [1] => bashar-asadi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (162968) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9510,421) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 155206 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-08-21 10:48:41 [post_date_gmt] => 2017-08-21 06:48:41 [post_content] => სირიის პრეზიდენტმა, ბაშარ ასადმა, თურქეთს „ტერორისტების გარანტი“ უწოდა და მათ მხარდაჭერაში დაადანაშაულა. „ჩვენ არ მივიჩნევთ თურქეთს გარანტად და პარტნიორად სამშვიდობო პროცესში. ის ტერორისტების გარანტია,“ - განაცხადა ასადმა დიპლომატებთან შეხვედრისას, რომლის ტრანსლირებაც სირიის ტელევიზიამ განახორციელა. ბაშარ ასადის თქმით, თურქეთის პრეზიდენტი, რეჯებ თაიპ ერდოღანი, იძულებული იყო, ასტანაში სამშვიდობო პროცესს შეერთებოდა, რადგან ტერორისტები მარცხს განიცდიან და ამ პროცესით თურქეთის მთავრობა „ბოევიკების“ დაცვას ცდილობს. თურქეთი ტერორისტების გარანტია - სირიის პრეზიდენტი არაბმა ჟურნალისტმა ვისამელა ჰურრამ ინტერნეტში განათავსა სატელეფონო საუბრის ჩანაწერი იმ საავადმყოფოს წარმომადგენელთან, სადაც, სავარაუდოდ,სირიის პრეზიდენტი იმყოფება. ინფორმაციას პორტალი Timeturk ავრცელებს. მანამდე მედია წერდა, რომ ბაშარ ალ ასადი პარალიზებულია, მას დამბლა აქვს და სასწრაფოდ საავადმყოფოში მოათავსეს. ოფიციალურად ინფორმაცია არავის დაუდასტურებია. ჰურრამ შეძლო სამედიცინო დაწესებულებას დაკავშირებოდა და მორიგე ექიმს ესაუბრა. ჟურნალისტმა მას თავი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანამშრომლად გააცნო. სატელეფონო საუბრიდან ირკვევა, რომ ბაშარ ალ ასადი ნამდვილად იმყოფება კლინიკა „შამში", თუმცა ამას საგულდაგულოდ მალავენ. „მალაკ ალი გასანი ვარ, პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან გესაუბრებით. ძალიან გთხოვთ, არავის უთხრათ, რომ პრეზიდენტი კლინიკაში იმყოფება," - უთხრა ჰურრამ მორიგე ექიმს. ექიმმა კი უპასუხა, რომ „ყველა ექიმმა იცის, ვინ არის ავადმყოფი მამაკაცი" და რამდენჯერმე დაეთანხმა ჰურრას თხოვნას, არავისთვის ეთქვა პრეზიდენტის ავადმყოფობის შესახებ. ოფიციალური დამასკო არ ადასტურებს, რომ ასადს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები აქვს.

სირიის პრეზიდენტი პარალიზებულია - რატომ მოათავსეს ბაშარ ასადი საავადმყოფოში ჰაერში მესამე მსოფლიო სუნი დგას, - ამის შესახებ სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ასადმა kp.ru-სთან საუბრისას განაცხადა. „დღეს ვაკვირდებით სიტუაციას, რომელიც ძალიან ჰგავს ცივ ომს განვითარების სტადიაში". ასადის თქმით, პირდაპირი საომარი შეტაკებები, ჯერ-ჯერობით, არ მიმდინარეობს, თუმცა ომის დაწყების საშიშროება არსებობს. სირიის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ მისი ქვეყანა ამ ომის მხოლოდ ნაწილია. ასადის მოსაზრებით, დასავლეთმა და განსაკუთრებით, აშშ-მ ცივი ომი არ შეაჩერეს, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგაც კი. ახლა კი ვაშინგტონის მიზანია „შეინარჩუნოს ამერიკული ჰეგემონია მსოფლიოში". ასადმა სირიის მოკავშირეებად რუსეთი, ირანი და შიიტური დაჯგუფება „ჰესბოლა" დაასახელა.

"ჰაერში მესამე მსოფლიო ომის სუნი დგას" - სირიის პრეზიდენტი საომარ შეტაკებებს ვარაუდობს სირიის პრეზიდენტმა, ბაშარ ასადმა, თურქეთს „ტერორისტების გარანტი" უწოდა და მათ მხარდაჭერაში დაადანაშაულა. „ჩვენ არ მივიჩნევთ თურქეთს გარანტად და პარტნიორად სამშვიდობო პროცესში. ის ტერორისტების გარანტია," - განაცხადა ასადმა დიპლომატებთან შეხვედრისას, რომლის ტრანსლირებაც სირიის ტელევიზიამ განახორციელა. ბაშარ ასადის თქმით, თურქეთის პრეზიდენტი, რეჯებ თაიპ ერდოღანი, იძულებული იყო, ასტანაში სამშვიდობო პროცესს შეერთებოდა, რადგან ტერორისტები მარცხს განიცდიან და ამ პროცესით თურქეთის მთავრობა „ბოევიკების" დაცვას ცდილობს.

თურქეთი ტერორისტების გარანტია - სირიის პრეზიდენტი