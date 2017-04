რუსეთისა და სირიის არმიის ავიაიერიშს სირიის პროვინცია ილდიბში 19 ადამიანი ემსხვერპლა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => siria [1] => ruseti [2] => aviadartyma ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125967 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => siria [1] => ruseti [2] => aviadartyma ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125967 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 197 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => siria [1] => ruseti [2] => aviadartyma ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => siria [1] => ruseti [2] => aviadartyma ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (125967) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9872,198,197) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 124998 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-24 16:11:48 [post_date_gmt] => 2017-04-24 12:11:48 [post_content] => რუსეთში მცხოვრებ „იეჰოვას მოწმეებს“ ევროკავშირი დაიცავს. ევროკომისიამ გაავრცელა სპეციალური განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ იეჰოველებს სხვა რელიგიური ორგანიზაციების მსგავსად თავისუფლად არსებობის უფლება აქვთ და თავისი რწმენის აღიარებაში მათ ხელი არავინ არ უნდა შეუშალოს. შეგახსენებთ, რომ ასეთი დადგენილების მიზეზი რუსეთის უმაღლესი სასამართლოს გადაწყვეტილება გახდა, რომლის მიხედვითაც, იეჰოველები ექსტრემისტებად გამოცხადდნენ და ქვეყნის ტერიტორიაზე მოქმედება აეკრძალათ. რელიგიური ორგანიზაცია განაჩენს არ შეეგუა და ბრძოლა ევროსასამართლოში განაგრძო, სადაც სასურველ შედეგს მაინც მიაღწია. შეგახსენებთ, რომ „იეჰოვას მოწმეები“ საერთაშორისო ორგანიზაციაა და მას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მილიონობით მიმდევარი ყავს. [post_title] => რუსეთში იეჰოველებს ევროპა დაიცავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rusetshi-iehovelebs-evropa-daicavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-24 16:11:48 [post_modified_gmt] => 2017-04-24 12:11:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124998 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 124370 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-21 16:24:58 [post_date_gmt] => 2017-04-21 12:24:58 [post_content] => რუსეთის უზენაესმა სასამართლომ „იეჰოვას მოწმეები“ ექსტრემისტულ ორგანიზაციად გამოაცხადა და ქვეყნის ტერიტორიაზე მათი საქმიანობა აკრძალა, ინფორმაციას „რია ნოვოსტი“ ავრცელებს. „რუსეთის ფედერაციის უზენაესმა სასამართლომ დააკმაყოფილა იუსტიციის სამინისტროს სარჩელი, „იეჰოვას მოწმეები“ აღიარებულ იქნას როგორც ექსტრემისტული ორგანიზაცია, დაიხუროს და აეკრძალოს საქმიანობა რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე,“ - განაცხადა მოსამართლე იური ივანენკომ. ორგანიზაციას შეუძლია გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივროს. რუსეთის იუსტიციის სამინისტროში აცხადებენ, რომ „ეიჰოვას მოწმეები“ არღვევს ანტიექსტრემისტულ კანონს. „შევისწავლეთ ორგანიზაციის მიერ გამოცემული ბროშურები და სპეციალისტები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ ეს გამოცემები ჯანმრთელობისთვის საშიშ ინფორმაციას შეიცავს და საფრთხეს წარმოადგენს,“ - განაცხადა სამინისტროს წარმომადგენელმა სვეტლანა ბორისოვამ. მან, ასევე, გაიხსენა შემთხვევა, როდესაც ავადმყოფ ბავშვს არ გადაუსხეს სისხლი, რადგან პროცედურა მისი მშობლების რელიგიურ შეხედულებას ეწინააღმდეგებოდა. [post_title] => "იეჰოვას მოწმეებს" რუსეთში საქმიანობა აეკრძალა და ექსტრემისტულ ორგანიზაციად გამოცხადდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => iehovas-mowmeebs-rusetshi-saqmianoba-aekrdzala-da-eqstremistul-organizaciad-gamockhadda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-21 16:24:58 [post_modified_gmt] => 2017-04-21 12:24:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124370 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 123114 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-18 10:53:30 [post_date_gmt] => 2017-04-18 06:53:30 [post_content] => ძალიან ხშირად ფოტოგრაფები ახერხებენ, ყველაზე სასტიკი კადრები გადაიღონ ომის, ტერაქტების, ტრაგედიების ადგილას და დანარჩენ მსოფლიოს აჩვენონ, რაც თავადაც ნახეს. ალბათ, ყველას გახსოვთ 2015 წელს გადაღებული გარდაცვლილი პატარა ალან ქურდის ფოტო, რომელიც თურქეთის სანაპიროზე ზღვამ გამორიყა, ან - გასულ წელს პატარა ომრან დაქნიშის სისხლიანი სახე, ალეპოს დაბომბვის შემდეგ სასწრაფო დახმარების მანქანაში რომ ზის. თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, შეიძლება ისეთი სასტიკი ამბავიც მოხდეს, რომლის გადაღება ფოტოგრაფებმა და ჟურნალისტებმა ვერ შეძლომ... ტრაგიკული კადრების გადაღება შეეძლო ფოტოგრაფ ალკადერ ჰაბაკს გასულ კვირას სირიაში, სადაც ევაკუირებული ხალხის კოლონაში აფეთქებამ 126 ადამიანი იმსხვერპლა. ფოტოგრაფი აფეთქებიდან რამდენიმე წუთში მივიდა კოლეგებთან ერთად ავტობუსების კოლონასთან, თუმცა იქ ნანახმა ყველანაირ მოლოდინს გადააჭარბა და კამერის ხელში აღება ვერ შეძლო. „საშინელი სცენა იყო, განსაკუთრებით გამანადგურა ბავშვების დანახვამ, ისინი ჩემ თვალწინ იხოცებოდნენ...“ - ჰყვება ფოტოგრაფი „სიენენთან“. ყველა ფოტოგრაფმა კამერა მხარზე გადაიკიდა და დაშავებული ხალხის დახმარებას შეუდგნენ. ჰაბაკი ცდილობდა, რაც შეიძლება სწრაფად მიეყვანა ჯერ კიდევ ცოცხალი ბავშვები სასწრაფო დახმარების მანქანასთან, თუმცა საბოლოოდ, ნერვების მოთოკვა ვეღარ შეძლო, შემზარავი კადრები სხვა ფოტოგრაფებმა დააფიქსირეს. [caption id="attachment_123116" align="aligncenter" width="640"] ფოტოგრაფი ცდილობს, ბავშვი, რომელიც ჯერ კიდევ ცოცხალია, ექიმების მანქანამდე სწრაფად მიიყვანოს. ჰაბაკმა არ იცის, გადარჩა თუ არა ბავშვი.[/caption] [post_title] => 126 გარდაცვლილი, უმეტესობა-ბავშვი - სცენა, რომლის გადაღება ფოტოგრაფმა ვერ შეძლო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 126-gardacvlili-umetesoba-bavshvi-scena-romlis-gadagheba-fotografma-ver-shedzlo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-18 10:55:14 [post_modified_gmt] => 2017-04-18 06:55:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123114 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 124998 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-24 16:11:48 [post_date_gmt] => 2017-04-24 12:11:48 [post_content] => რუსეთში მცხოვრებ „იეჰოვას მოწმეებს“ ევროკავშირი დაიცავს. ევროკომისიამ გაავრცელა სპეციალური განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ იეჰოველებს სხვა რელიგიური ორგანიზაციების მსგავსად თავისუფლად არსებობის უფლება აქვთ და თავისი რწმენის აღიარებაში მათ ხელი არავინ არ უნდა შეუშალოს. შეგახსენებთ, რომ ასეთი დადგენილების მიზეზი რუსეთის უმაღლესი სასამართლოს გადაწყვეტილება გახდა, რომლის მიხედვითაც, იეჰოველები ექსტრემისტებად გამოცხადდნენ და ქვეყნის ტერიტორიაზე მოქმედება აეკრძალათ. რელიგიური ორგანიზაცია განაჩენს არ შეეგუა და ბრძოლა ევროსასამართლოში განაგრძო, სადაც სასურველ შედეგს მაინც მიაღწია. შეგახსენებთ, რომ „იეჰოვას მოწმეები“ საერთაშორისო ორგანიზაციაა და მას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მილიონობით მიმდევარი ყავს. [post_title] => რუსეთში იეჰოველებს ევროპა დაიცავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rusetshi-iehovelebs-evropa-daicavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-24 16:11:48 [post_modified_gmt] => 2017-04-24 12:11:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124998 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 115 [max_num_pages] => 39 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => a1ca2aeba6a3347bf686b207be7b595a [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )