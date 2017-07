რუსეთმა ცხინვალის რეგიონში ოკუპაციის საზღვარი კიდევ 500 მეტრით გადმოსწია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => okupirebuli-ckhinvalis-regioni [1] => sofeli-bershueti [2] => sazghvris-gadmoweva [3] => sofeli-sobisi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143366 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => okupirebuli-ckhinvalis-regioni [1] => sofeli-bershueti [2] => sazghvris-gadmoweva [3] => sofeli-sobisi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143366 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5637 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => okupirebuli-ckhinvalis-regioni [1] => sofeli-bershueti [2] => sazghvris-gadmoweva [3] => sofeli-sobisi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => okupirebuli-ckhinvalis-regioni [1] => sofeli-bershueti [2] => sazghvris-gadmoweva [3] => sofeli-sobisi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (143366) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5637,16955,8663,16956) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 143370 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-04 12:13:19 [post_date_gmt] => 2017-07-04 08:13:19 [post_content] => სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, ცხინვალის რეგიონში რუსეთის მიერ ოკუპაციის ხაზის გადმოწევის გამო, რამდენიმე ადგილობრივი მცხოვრებლის სასოფლო სამეურნეო სავარგული ნაწილობრივ ოკუპაციის ხაზს მიღმა მოექცა. როგორც სუს-ის განცხადებაშია ნათქვამი, „აღნიშნული წარმოადგენს ე.წ. ბორდერიზაციის უკანონო პროცესის გაგრძელებას, რომელიც არა მარტო ზღუდავს ადგილობრივი მცხოვრებლების ფუნდამენტურ უფლებებს, არამედ პირდაპირპროპორციულად აზიანებს უსაფრთხოების გარემოს ადგილზე“. უწყების ინფორმაციით, აღნიშნული საკითხი განსახილველად დადგება 11 ივლისს დანიშნულ ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების ჯგუფის შეხვედრაზე სოფელ ერგნეთში. [post_title] => სუს-ი ცხინვალის რეგიონში ოკუპაციის ხაზის გადმოწევას ადასტურებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sus-i-ckhinvalis-regionshi-okupaciis-khazis-gadmowevas-adasturebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-04 12:13:19 [post_modified_gmt] => 2017-07-04 08:13:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143370 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 130202 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-12 11:23:16 [post_date_gmt] => 2017-05-12 07:23:16 [post_content] => ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლება ზნაურის რაიონში ე.წ. სახელმწიფო საზღვარზე საინჟინრო ნაგებობის აღმართვას აპირებს. განცხადება ერგნეთში, ოკუპირებული ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელმა დავით სანაკოევმა გააკეთა. „ვაპირებთ, აღვმართოთ საინჟინრო ნაგებობა ზნაურის რაიონის სოფელ არანგარონთან (მანამდე იონჩა). გასულ წელს ადგილობრივ მცხოვრებს მსხვილფეხა საქონელი დაეკარგა, რომლის პოვნაც ვერ მოხერხდა. მანამდე სოფლიდან სხვა ქონებაც იკარგებოდა, ამიტომ სოფლის მცხოვრებლებმა მიმართეს ხელისუფლებას, შეიქმნას უსაფრთხოების აუცილებელი პირობები“, - აღნიშნა სანაკოევმა. [post_title] => ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლება ე.წ.საზღვარზე საინჟინრო ნაგებობას აშენებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ckhinvalis-defaqto-khelisufleba-e-w-sazghvarze-saindjinro-nagebobas-ashenebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-12 11:25:29 [post_modified_gmt] => 2017-05-12 07:25:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130202 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 84353 [post_author] => 9 [post_date] => 2016-10-26 20:28:23 [post_date_gmt] => 2016-10-26 16:28:23 [post_content] => ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის (IPRM) ფარგლებში რიგით 71-ე შეხვედრა გაიმართა. სუს-ის ცნობით, ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებმა იმ პრობლემებზე გაამახვილეს ყურადღება, რომლებსაც ადგილობრივ მოსახლეობას საოკუპაციო ზოლზე და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე უკანონოდ დაფიქსირებული მავთულხლართები, ღობეები, თუ სხვა ხელოვნური ბარიერები უქმნის. საუბარი ასევე შეეხო ცხინვალის ე.წ. ციხეში ამჟამად მყოფი საქართველოს მოქალაქეების საკითხს. ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან განსაკუთრებულად გაესვა ხაზი უკანონო „პატიმრობაში“ მყოფი საქართველოს მოქალაქის, გიორგი გიუნაშვილის უპირობო გათავისუფლების საჭიროებას. შეხვედრაზე ცენტრალურმა ხელისუფლებამ ასევე ისაუბრა ცხელი ხაზის მეშვეობით ინფორმაციის ოპერატიულ რეჟიმში გაცვლის აუცილებლობაზე, რადგან სწორედ ეს განსაზღვრავს აღნიშნული საკომუნიკაციო არხის პრაქტიკულობასა და ეფექტურობას. ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის მორიგი შეხვედრა 30 ნოემბერს გაიმართება. [post_title] => ერგნეთში IPRM-ის ფარგლებში, ცხინვალის ე.წ. ციხეში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების საკითხზე ისაუბრეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ergnetshi-iprm-is-farglebshi-ckhinvalis-e-w-cikheshi-myofi-saqartvelos-moqalaqeebis-sakitkhze-isaubes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-10-26 20:28:56 [post_modified_gmt] => 2016-10-26 16:28:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=84353 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 143370 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-04 12:13:19 [post_date_gmt] => 2017-07-04 08:13:19 [post_content] => სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, ცხინვალის რეგიონში რუსეთის მიერ ოკუპაციის ხაზის გადმოწევის გამო, რამდენიმე ადგილობრივი მცხოვრებლის სასოფლო სამეურნეო სავარგული ნაწილობრივ ოკუპაციის ხაზს მიღმა მოექცა. როგორც სუს-ის განცხადებაშია ნათქვამი, „აღნიშნული წარმოადგენს ე.წ. ბორდერიზაციის უკანონო პროცესის გაგრძელებას, რომელიც არა მარტო ზღუდავს ადგილობრივი მცხოვრებლების ფუნდამენტურ უფლებებს, არამედ პირდაპირპროპორციულად აზიანებს უსაფრთხოების გარემოს ადგილზე“. უწყების ინფორმაციით, აღნიშნული საკითხი განსახილველად დადგება 11 ივლისს დანიშნულ ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების ჯგუფის შეხვედრაზე სოფელ ერგნეთში. [post_title] => სუს-ი ცხინვალის რეგიონში ოკუპაციის ხაზის გადმოწევას ადასტურებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sus-i-ckhinvalis-regionshi-okupaciis-khazis-gadmowevas-adasturebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-04 12:13:19 [post_modified_gmt] => 2017-07-04 08:13:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143370 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 6 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 2c999f4281af90890739cce4053d49bc [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )