რუსეთმა სირიას დაარტყა: ISIS-ის 200-ზე მეტი “მებრძოლი” დაღუპულია

2017 წლის 23 აგვისტოდან რუსეთის ტერიტორიაზე ამერიკის არაიმიგრაციული ვიზების გაცემა შეჩერდება. აღნიშნულის შესახებ რუსეთში აშშ-ის საელჩოს განცხადებაშია ნათქვამი. 2017 წლის 1-ელი სექტემბრიდან ვიზების გაცემა მოსკოვში განახლდება, ხოლო რუსეთის ტერიტორიაზე მდებარე აშშ-ის საკონსულოებში ვიზების გაცემის პროცედურა განუსაზღვრელი დროით შეჩერდება. „რუსეთის გადაწყვეტილება რუსეთის ფედერაციაში აშშ-ს დიპლომატიური მისიის რაოდენობის შემცირების თაობაზე კითხვის ქვეშ აყენებს რუსეთის მისწრაფების სერიოზულობას ორმხრივი ურთიერთობების გაუმჯობესებისკენ. ჩვენ დიპლომატიური მისიის რაოდენობას იმ დონეზე შევინარჩუნებთ, რაც საშუალებას მოგვცემს ჩვენი დიპლომატიური წარმომადგენლობების ძირითადი ფუნქციები შევასრულოთ," - ნათქვამია განცხადებაში. აშშ-მა რუსეთის ტერიტორიაზე ვიზების გაცემა შეაჩერა

„პრეზიდენტი ტრამპი ესპანეთის პრემიერ-მინისტრს ამ თავდასხმის გამოძიებაში, მისი ორგანიზატორების და თანამზრახველების პასუხისგებაში მიცემაში აშშ-ის მხრიდან სრული მხარდაჭერის გაწევას დაპირდა", - ნათქვამია თეთრი სახლის განცხადებაში. 17 აგვისტოს, ბარსელონაში, რამბლას მოედანზე ფეხით მოსიარულეთა გზის სავალ ნაწილზე ავტომობილი შევარდა. მომხდარის შედეგად, ამ დროის მონაცემებით, 14 ადამიანი დაიღუპა, 130-მდე კი დაშავდა. აღნიშნულ ტერაქტზე პასუხისმგებლობა ტერორისტულმა დაჯგუფებამ „ისლამური სახელმწიფო" აიღო. ამავე დღეს, ბარსელონასთან ახლოს, ქალაქ კამბრილასში სამართალდამცველებმა კიდევ ერთი თავდასხმა აღკვეთეს. მათ 5 ტერორისტის ლიკვიდაცია განახორციელეს. აშშ ესპანეთს ბარსელონას ტერაქტის გამოძიებაში დაეხმარება

ბარსელონაში ტერაქტის განხორციელებაში მთავარ ეჭვმიტანილად 17 წლის მუსა უკაბირი სახელდება. ამის შესახებ ესპანური გამოცემა El Mundo იუწყება. არსებული ინფორმაციით, ის გუშინ დაკავებული დრის უკაბირის ძმაა. El Mundo-ს ცნობით, მუსა უკაბირი ფეხით მოსიარულეებს დაეჯახა, რის შემდეგაც ადგილიდან მიიმალა. ვარაუდობენ, რომ ის შეიძლება, შეიარაღებული იყოს. სამართალდამცველები მისი ძებნის ოპერაციას ატარებენ. ბარსელონაში, რამბლას მოედანზე ფეხით მოსიარულეთა გზის სავალ ნაწილზე გუშინ ავტომობილი შევარდა. მომხდარის შედეგად, ამ დროის მონაცემებით, 13 ადამიანი დაიღუპა, 100-მდე კი დაშავდა. აღნიშნულ ტერაქტზე პასუხისმგებლობა ტერორისტულმა დაჯგუფება ISIS-მა აიღო. ბარსელონას ტერაქტის განხორციელებაში მთავარი ეჭვმიტანილი 17 წლის მუსა უკაბირია აშშ-მა რუსეთის ტერიტორიაზე ვიზების გაცემა შეაჩერა