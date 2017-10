რუსეთში აშშ-ის ახალი ელჩი მოსკოვსა და ვაშინგტონს შორის ნდობის აღდგენაზე მუშაობას აპირებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ashsh-ruseti [1] => jon-hantsmani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170719 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ashsh-ruseti [1] => jon-hantsmani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170719 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 16085 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ashsh-ruseti [1] => jon-hantsmani ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ashsh-ruseti [1] => jon-hantsmani ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (170719) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16085,19851) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 134581 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-27 13:13:01 [post_date_gmt] => 2017-05-27 09:13:01 [post_content] => დონალდ ტრამპის სიძე ჯარედ კუშნერი შეერთებულ შტატებში რუსეთის ელჩთან მოსკოვსა და ვაშინგტონს შორის კავშირის საიდუმლო არხის დამყარების შესაძლებლობას განიხილავდა. სკანდალურ ინფორმაციას ამერიკული და დასავლური მედია ავრცელებს. მათი ცნობით, ჯარედ კუშნერი და სერგეი კისლიაკი საარჩევნო კამპანიის პერიოდშიც და მას შემდეგაც კონტაქტობდნენ. როგორც Washington Post და New York Times წერს, კუშნერს, რუსეთის ობიექტების გამოყენება სურდა, რათა თავიდან აეცილებინა მოსკოვსა და აშშ-ს შორის მოლაპარაკებების ჩაშლა. თავად კუშნერი, ამ ინფორმაციაზე კომენტარს არ აკეთებს. მედიაში წერენ, რომ შესაძლოა, მისი კომუნიკაცია ტრამპის გამარჯვებისთვის იყო და ამისთვის, რუსები გამოიყენეს. კუშნერი ჯერჯერობით, ბრალდებული არ არის, თუმცა პოლიცია თვლის რომ მას საჭირო ინფორმაციის გამო დაკითხავენ. დონალდ ტრამპის სიძემ და მრჩეველმა რუსეთთან სამი სახის კომუნიკაცია დამალა, მათ შორის ორი სატელეფონო საუბარი, რომელიც 2016 წლის აპრილიდან ნოემბრამდე პერიოდში შედგა. მოსკოვსა და ვაშინგტონს შორის საიდუმლო კავშირის დამყარება კი კუშნერმა რუს დიპლომატს 2016 წლის დეკემბერში ნიუ-იორკში გამართულ შეხვედრაზე შესთავაზა. 