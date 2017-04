რუსეთში იეჰოველებს ევროპა დაიცავს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => evrokavshiri [1] => ruseti [2] => iehovas-mowmeebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124998 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => evrokavshiri [1] => ruseti [2] => iehovas-mowmeebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124998 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 115 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => evrokavshiri [1] => ruseti [2] => iehovas-mowmeebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => evrokavshiri [1] => ruseti [2] => iehovas-mowmeebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (124998) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (115,14975,198) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 124370 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-21 16:24:58 [post_date_gmt] => 2017-04-21 12:24:58 [post_content] => რუსეთის უზენაესმა სასამართლომ „იეჰოვას მოწმეები“ ექსტრემისტულ ორგანიზაციად გამოაცხადა და ქვეყნის ტერიტორიაზე მათი საქმიანობა აკრძალა, ინფორმაციას „რია ნოვოსტი“ ავრცელებს. „რუსეთის ფედერაციის უზენაესმა სასამართლომ დააკმაყოფილა იუსტიციის სამინისტროს სარჩელი, „იეჰოვას მოწმეები“ აღიარებულ იქნას როგორც ექსტრემისტული ორგანიზაცია, დაიხუროს და აეკრძალოს საქმიანობა რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე,“ - განაცხადა მოსამართლე იური ივანენკომ. ორგანიზაციას შეუძლია გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივროს. რუსეთის იუსტიციის სამინისტროში აცხადებენ, რომ „ეიჰოვას მოწმეები“ არღვევს ანტიექსტრემისტულ კანონს. „შევისწავლეთ ორგანიზაციის მიერ გამოცემული ბროშურები და სპეციალისტები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ ეს გამოცემები ჯანმრთელობისთვის საშიშ ინფორმაციას შეიცავს და საფრთხეს წარმოადგენს,“ - განაცხადა სამინისტროს წარმომადგენელმა სვეტლანა ბორისოვამ. მან, ასევე, გაიხსენა შემთხვევა, როდესაც ავადმყოფ ბავშვს არ გადაუსხეს სისხლი, რადგან პროცედურა მისი მშობლების რელიგიურ შეხედულებას ეწინააღმდეგებოდა. "იეჰოვას მოწმეებს" რუსეთში საქმიანობა აეკრძალა და ექსტრემისტულ ორგანიზაციად გამოცხადდა თურქეთმა შესაძლოა ევროკავშირთან საიმიგრაციო საკითხთან დაკავშირებული ყველა შეთანხმება შეაჩეროს
თურქეთმა შესაძლოა ევროკავშირთან საიმიგრაციო საკითხთან დაკავშირებული ყველა შეთანხმება შეაჩეროს. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მევლუთ ჩავუშოღლუს განცხადებით, შეთანხმება შეჩერდება და გადაიხედება იმ შემთვევაში, თუ ევროკავშირი თურქეთს ვიზალიბერალიზაციის საკითხზე დადებით პასუხს არ ეტყვის. „თუ ჩვენ უარყოფით პასუხს მივიღებთ ევროკავშირისგან, ჩვენ უფლება გვაქვს გადავხედოთ და შევაჩეროთ ევროკავშირთან მიღწეული ყველა შეთანხმება. ევროკავშირმა უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი უნდა მოგვცეს, რომელსაც ჩვენი ხალხი იმსახურებს", - დასძინა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. CNN-ის ცნობით, ხან შეიხუნის რეგიონი დაიბომბა, სწორედ ის ქალაქი, სადაც რამდენიმე დღის წინ ჯანყებულების წინააღმდეგ ქიმიური იარაღი გამოიყენეს. ჯერჯერობით უცნობია თუ რომელმა მხარემ განახორციელა ავიადარტყმა. FOXNEWS-ის ინფორმაციით, ავიადარტყმის შედეგად ერთი ქალი დაიღუპა, არიან დაშავებულებიც. დასავლურ მედიაში წერენ, რომ ეს ერთგვარი პასუხია ამერიკის მიერ სირიის ბაზის დაბომბვაზე. მოსკოვმა აშშ-ს ეს ქმედება დაგმო და სირიას საჰაერო თავდაცვის გაძლიერების პირობა მისცა და ტარტუსის ბაზასთან სამხედრო ხომალდი გააგზავნა. რამდენიმე დღის წინ სირიაში ქიმიურმა თავდასხმამ 85-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. გავრცელებული ინფორმაციით, მშვიდობიანი მოსახლეობა შეეწირა, აშშ-ს მიერ სამხედრო ბაზის დაბომბვასაც. სირია დაიბომბა: მორიგი იერიში ქიმიური თავდასხმის შემდეგ
CNN-ის ცნობით, ხან შეიხუნის რეგიონი დაიბომბა, სწორედ ის ქალაქი, სადაც რამდენიმე დღის წინ ჯანყებულების წინააღმდეგ ქიმიური იარაღი გამოიყენეს. ჯერჯერობით უცნობია თუ რომელმა მხარემ განახორციელა ავიადარტყმა. FOXNEWS-ის ინფორმაციით, ავიადარტყმის შედეგად ერთი ქალი დაიღუპა, არიან დაშავებულებიც. დასავლურ მედიაში წერენ, რომ ეს ერთგვარი პასუხია ამერიკის მიერ სირიის ბაზის დაბომბვაზე. მოსკოვმა აშშ-ს ეს ქმედება დაგმო და სირიას საჰაერო თავდაცვის გაძლიერების პირობა მისცა და ტარტუსის ბაზასთან სამხედრო ხომალდი გააგზავნა. რამდენიმე დღის წინ სირიაში ქიმიურმა თავდასხმამ 85-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. გავრცელებული ინფორმაციით, მშვიდობიანი მოსახლეობა შეეწირა, აშშ-ს მიერ სამხედრო ბაზის დაბომბვასაც. "იეჰოვას მოწმეებს" რუსეთში საქმიანობა აეკრძალა და ექსტრემისტულ ორგანიზაციად გამოცხადდა