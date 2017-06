რუსეთში მამაკაცმა 8 ადამიანი მოკლა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mkvleloba [1] => ruseti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136261 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mkvleloba [1] => ruseti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136261 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 109 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mkvleloba [1] => ruseti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mkvleloba [1] => ruseti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136261) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (109,198) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 134569 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-27 10:54:56 [post_date_gmt] => 2017-05-27 06:54:56 [post_content] => ესტონეთმა რუსეთს, ქვეყნიდან ორი რუსი დიპლომატის გაძვეების გადაწყვეტილების შესახებ აცნობა. ინფორმაცია ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა, სანდრა კამილოვმა გაავრცელა. ესტონეთის პრესმდივანი და რუსეთის ელჩი ტალინში, დამატებით კომენტარებს არ აკეთებენ. უცნობია როდის დეპორტირდებიან რუსი დიპლომატები. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში, ფაქტს უადგილო პროვოკაცია უწოდეს და განაცხადეს, რომ ეს ქმედება რეაგირების გარეშე არ დარჩება. ვარაუდობენ, რომ საპასუხოდ შესაძლოა, რუსეთიდან ესპანელი დიპლომატები გამოაძევონ. ახალი ამბების სააგენტოს Baltic News-ის ცნობით, დიპლომატები, რომლებიც ესტონეთიდან დეპორტირდებიან, დიმიტრი კაზენოვი და ანდრეი შარგაევი, ესტონეთის სიდიდით მესამე ქალაქ ნარვაში ელჩები იყვნენ. ეს ქალაქი რუსეთის საზღვართან მდებარეობს. მედია ვარაუდობს, რომ რუსი დიპლომატები ჯაშუშობის ბრალდებით გააძევეს. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => ესტონეთიდან რუსი დიპლომატები გააძევეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => estonetidan-rusi-diplomatebi-gaadzeves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-27 10:54:56 [post_modified_gmt] => 2017-05-27 06:54:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134569 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 134278 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-25 20:54:48 [post_date_gmt] => 2017-05-25 16:54:48 [post_content] => თბილისის საქალაქო სასამართლომ ვაკეში მომხდარი მკვლელობის საქმეზე, ბრალდებულს 19 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. წარდგენილი ბრალის თანახმად, ბადრი ნ.-ს ბრალად ედებოდა ცეცხლსასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა, შენახვა და ტარება, ასევე განზრახ მკვლელობის მცდელობა ორი ან მეტი პირის მიმართ და განზრახ მკვლელობა. მასვე, ბრალად ედებოდა ნარკოტიკული საშუალების უკანონოდ მოხმარება, ჩადენილი ამ დანაშაულისათვის ნასამართლევი პირის მიერ. საქმე ეხება, 2016 წლის სექტემბერში მომხდარ შემთხვევას, რა დროსაც, ბრალდებულმა ბადრი ნ.-მ, მართლსაწინააღმდეგოდ შეძენილი ცეცხლსასროლი იარაღიდან, განახორციელა მრავლობითი გასროლა ავტომანქანის მიმართულებით. შედეგად, მარჯვენა სავარძელზე მჯდომი ზ. ჩ. დაიჭრა, ხოლო საჭესთან მჯდომი ს. ჯ. მრავლობითი, ცეცხლნასროლი ჭრილობებით ადგილზე გარდაიცვალა. ღია სასამართლო სხდომებზე, წარდგენილი ბრალი ბადრი ნ.-მ ნაწილობრივ აღიარა და არ დაეთანხმა ზ. ჩ.-ს მიმართ მკვლელობის განზრახვის ბრალდებას. "სასამართლომ მოისმინა მხარეთა ახსნა-განმარტებები და სხდომებზე გამოკვლეულ მტკიცებულებათა ერთობლიობით დადგენილად მიიჩნია ბადრი ნ.-ს მხრიდან ბრალად შერაცხული დანაშაულების ჩადენის ფაქტები. შესაბამისად, სასჯელთა ნაწილობრივ შეკრების, შთანთქმის პრინციპის გამოყენებითა და დანაშაულთა ერთობლიობით, საბოლოოდ ბრალდებულს სასჯელის სახედ და ზომად 19 წლის ვადით თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრა. განაჩენი შეიძლება გასაჩივრდეს გამოცხადებიდან ერთი თვის ვადაში, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში", - ნათქვამია სასამართლოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. [post_title] => სოსო ჯოხაძის მკვლელობისათვის ბრალდებულს 19 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => soso-jokhadzis-mkvlelobisatvis-braldebuls-19-wlit-tavisuflebis-aghkveta-miesaja [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-25 20:54:48 [post_modified_gmt] => 2017-05-25 16:54:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134278 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 132642 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-21 11:03:01 [post_date_gmt] => 2017-05-21 07:03:01 [post_content] => ორთაჭალაში შვილმა დედა მოკლა. შემთხვევა გუშინ ღამით მოხდა. სამართალდამცავებმა მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით ერთი პირი დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 108-ე მუხლით მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე დამატებით დეტალებზე არ საუბრობენ. დაუდასტურებელი ინფორმაციით, დედა მისმა ქალიშვილმა მოკლა. რუსთავი 2-ის ინფორმაციით, დაკავებულია ახალგაზრდა გოგონა, რომელსაც ფსიქიკური პრობლემები აქვს. [post_title] => ორთაჭალაში, შვილმა დედა მოკლა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ortachalashi-shvilma-deda-mokla [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-21 14:12:02 [post_modified_gmt] => 2017-05-21 10:12:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132642 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 134569 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-27 10:54:56 [post_date_gmt] => 2017-05-27 06:54:56 [post_content] => ესტონეთმა რუსეთს, ქვეყნიდან ორი რუსი დიპლომატის გაძვეების გადაწყვეტილების შესახებ აცნობა. ინფორმაცია ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა, სანდრა კამილოვმა გაავრცელა. ესტონეთის პრესმდივანი და რუსეთის ელჩი ტალინში, დამატებით კომენტარებს არ აკეთებენ. უცნობია როდის დეპორტირდებიან რუსი დიპლომატები. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში, ფაქტს უადგილო პროვოკაცია უწოდეს და განაცხადეს, რომ ეს ქმედება რეაგირების გარეშე არ დარჩება. ვარაუდობენ, რომ საპასუხოდ შესაძლოა, რუსეთიდან ესპანელი დიპლომატები გამოაძევონ. ახალი ამბების სააგენტოს Baltic News-ის ცნობით, დიპლომატები, რომლებიც ესტონეთიდან დეპორტირდებიან, დიმიტრი კაზენოვი და ანდრეი შარგაევი, ესტონეთის სიდიდით მესამე ქალაქ ნარვაში ელჩები იყვნენ. ეს ქალაქი რუსეთის საზღვართან მდებარეობს. მედია ვარაუდობს, რომ რუსი დიპლომატები ჯაშუშობის ბრალდებით გააძევეს. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => ესტონეთიდან რუსი დიპლომატები გააძევეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => estonetidan-rusi-diplomatebi-gaadzeves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-27 10:54:56 [post_modified_gmt] => 2017-05-27 06:54:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134569 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 126 [max_num_pages] => 42 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => c33543e488ff484265152a80e04924da [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )