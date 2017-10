რუსი ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას ვერ შეძლებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aleqsei-navalni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179960 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aleqsei-navalni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179960 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 14183 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => aleqsei-navalni ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => aleqsei-navalni ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (179960) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (14183) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 172321 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-10-07 18:31:23 [post_date_gmt] => 2017-10-07 14:31:23 [post_content] => რუსი ოპოზიციონერის, ალექსეი ნავალნის მხარდამჭერ აქციებზე რუსეთის მასშტაბით 40 ადამიანი დააკავეს. დაკავებები რამდენიმე ქალაქში აქციების დროს მოხდა, სხვაგან კი ნავალნის შტაბის კოორდინატორები და თანამშრომლები აიყვანეს. დღეს, 7 ოქტომბერს, პუტინის დაბადების დღეა. სპეციალურად ამ დღეს გამართულ აქციაზე, ალექსეი ნავალნის მხარდამჭერები, 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში პოლიტიკოსის დარეგისტრირებას ითხოვენ. ბევრ ქალაქში აქციები ადგილობრივ ხელისუფლებასთან არ არის შეთანხმებული. მოსკოვში ნავალნის მხარდამჭერი აქცია ადგილობრივი დროით, დღის 2 საათზე დაიწყო. 4 ოქტომბერს ნავალნიმ განაცხადა რომ 7 ოქტომბერს, ვლადიმერ პუტინის დაბადების დღეზე, რუსეთის 80 ქალაქში პიკეტები მოეწყობოდა. [post_title] => რუსეთში აქციებზე 40 ადამიანი დააკავეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rusetshi-aqciebze-40-adamiani-daakaves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-07 18:32:43 [post_modified_gmt] => 2017-10-07 14:32:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=172321 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 138023 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-12 16:10:55 [post_date_gmt] => 2017-06-12 12:10:55 [post_content] => რუსი ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი საკუთარი სახლის სადარბაზოში დააკავეს, ინფორმაციას ნავალნის ცოლი „ტვიტერზე“ ავრცელებს. ინფორმაცია სტუდია Navalny Live-ის ეთერშიც გავიდა, რის შემდეგაც სტუდიას ელექტროენერგია გამოურთეს. რუსეთში კორუფციის წინააღმდეგ აქციები იმართება, რომლის ორგანიზატორი „კორუფციასთან ბრძოლის ფონდია“. ფონდს რუსი ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი ხელმძღვანელობს. „ბიბისის“ რუსულენოვანი ბიუროს ინფორმაციით, სამართალდამცველებმა აქციების მონაწილეების დაპატიმრება დაიწყეს. [post_title] => რუსი ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი საკუთარ სადარბაზოში დააკავეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rusi-opozicioneri-aleqsei-navalni-sakutar-sadarbazoshi-daakaves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-12 16:10:55 [post_modified_gmt] => 2017-06-12 12:10:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138023 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 117902 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-03-27 13:25:09 [post_date_gmt] => 2017-03-27 09:25:09 [post_content] => გუშინ მოსკოვში გამართული საპროტესტო აქცია ბოლო ერთი წლის მანძილზე ყველაზე მასშტაბური იყო. მასშტაბური აღმოჩნდა, ასევე, დაპატიმრებულების რაოდენობაც, ოფიციალური მონაცემებით, 600 ადამიანი დააკავეს, ადამიანის უფლებათა დამცველები კი ამტკიცებენ, რომ დაკავებულთა რაოდენობამ 1 000-ს გადააჭარბა. გუშინ, 26 მარტს, რუსეთის ათობით ქალაქში, მათ შორის - სანკტ-პეტერბურგსა და მოსკოვში კორუფციის გასაპროტესტებლად მიტინგები გაიმართა. პროტესტის მიზეზი ოპოციონერი ალექსეი ნავალნის „კორუფციასთან ბრძოლის ფონდის“ გამოძიება გახდა რუსეთის პრემიერ-მინისტრის დიმიტრი მედვედევის ქონების შესახებ. თავად მედვედევმა გამოძიებაზე კომენტარი არ გააკეთა და ნავალნი „ინსტაგრამზე“ დაბლოკა. პრემიერ-მინისტრის პრესმდივანმა, ნატალია ტიმაკოვამ განაცხადა, რომ მასალას მკვეთრად გამოხატული წინასაარჩევნო ხასიათი აქვს და ნავალნი ხელისუფლებისთვის იბრძვის. მოსკოვის ხელისუფლებამ ქალაქის ცენტრში აქციის გამართვის ნებართვა არ გასცა. ამის მიუხედავად, ხალხი მიტინგზე მაინც მივიდა. პოლიციის ინფორმაციით, მანიფესტაციას 8 ათასი ადამიანი ესწრებოდა, ოპოზიციის მონაცემებით კი ეს რიცხვი 25-30 ათასი იყო. დამკვირვებლების ინფორმაციით, აქციას 15 ათასი ადამიანი ესწრებოდა. „ანტიკორუფციული მარში“ რუსეთის დედაქალაქში ყველაზე მასშტაბური დაკავებების დღედ იქცა. უფლებადამცველები „ბიბისის“ რუსულენოვან ბიუროსთან აცხადებენ, რომ მათ არ ახსოვთ, აქციის შემდეგ ამდენი ადამიანი წაეყვანოთ პოლიციის განყოფილებებში. დაპატიმრებულებს შორის არის თავად ნავალნიც. [post_title] => მოსკოვში აქციის მონაწილე 1000-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს - რა მოხდა გუშინ რუსეთში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => moskovshi-aqciis-monawile-1000-ze-meti-adamiani-daakaves-ra-mokhda-gushin-rusetshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-27 13:25:09 [post_modified_gmt] => 2017-03-27 09:25:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=117902 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 172321 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-10-07 18:31:23 [post_date_gmt] => 2017-10-07 14:31:23 [post_content] => რუსი ოპოზიციონერის, ალექსეი ნავალნის მხარდამჭერ აქციებზე რუსეთის მასშტაბით 40 ადამიანი დააკავეს. დაკავებები რამდენიმე ქალაქში აქციების დროს მოხდა, სხვაგან კი ნავალნის შტაბის კოორდინატორები და თანამშრომლები აიყვანეს. დღეს, 7 ოქტომბერს, პუტინის დაბადების დღეა. სპეციალურად ამ დღეს გამართულ აქციაზე, ალექსეი ნავალნის მხარდამჭერები, 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში პოლიტიკოსის დარეგისტრირებას ითხოვენ. ბევრ ქალაქში აქციები ადგილობრივ ხელისუფლებასთან არ არის შეთანხმებული. მოსკოვში ნავალნის მხარდამჭერი აქცია ადგილობრივი დროით, დღის 2 საათზე დაიწყო. 4 ოქტომბერს ნავალნიმ განაცხადა რომ 7 ოქტომბერს, ვლადიმერ პუტინის დაბადების დღეზე, რუსეთის 80 ქალაქში პიკეტები მოეწყობოდა. [post_title] => რუსეთში აქციებზე 40 ადამიანი დააკავეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rusetshi-aqciebze-40-adamiani-daakaves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-07 18:32:43 [post_modified_gmt] => 2017-10-07 14:32:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=172321 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 4 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => d1906355c50ebcea8a78ea993d79558d [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )