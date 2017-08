“რუსი ყველგან რუსია… აუზზე ადგილი მოიზომეს და ასეთი ოკუპაცია მოაწყეს”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rusebi [1] => rusi-turistebi [2] => manana-manjgaladze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154020 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rusebi [1] => rusi-turistebi [2] => manana-manjgaladze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154020 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6519 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => rusebi [1] => rusi-turistebi [2] => manana-manjgaladze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => rusebi [1] => rusi-turistebi [2] => manana-manjgaladze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (154020) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18227,6519,18226) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 108992 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-02-16 11:18:28 [post_date_gmt] => 2017-02-16 07:18:28 [post_content] => გაგრაში რუსი ტურისტების ავტობუსს ქვები დაუშინეს. ამის შესახებ „ფეისბუქზე“ ავტობუსის მძღოლმა დაწერა. ინციდენტის დროს კი ავტობუსში ოკუპირებული აფხაზეთის სტუმრები - ტურისტები სოჭიდან იმყოფებოდნენ. ავტობუსში 52 ადამიანი იყო, მათ შორის ბავშვებიც. ინციდენტი მოხდა რესტორან „გაგრიპშის“ მახლობლად, როდესაც ექსკურსიის შემდეგ ავტობუსი უკან, სოჭში ბრუნდებოდა. „უცნობა პირებმა ბუჩქებიდან ავტობუსს ქვები დაუშინეს. ერთმა მოზრდილმა ქვამ საქარე მინა ჩაამსხვრია და ტურისტებს ზიანი მიაყენა, მათ შორის 5 წლის ბავშვს“, - დაწერა მძღოლმა. ინციდენტის შემდეგ მძღოლმა ავტობუსი გააჩერა და ე.წ. მილიციას დაუძახა. თუმცა ტურისტების „თავგადასავალი“ ამით არ დასრულებულა. როდესაც შემთხვევის ადგილიდან გავიდნენ, ავტობუსს ქვები კვლავ ესროლეს. ტურისტებს სხვა ავტობუსში გადასხდომა დასჭირდათ და ისინი საკუთარი ქვეყნის საზღვრამდე ე.წ. ავტოინსპექციის თანამშრომლების თანხლებით მივიდნენ. ამ ინციდენტის შესახებ ძალიან ბევრმა რუსულმა ინტერნეტგამოცემამ დაწერა. საფრანგეთის სპეცდანიშნულების ძალები რუს გულშემატკივრებს ამოწმებენ. ქალაქ ლილთან, სადაც ხვალ რუსეთ-სლოვაკეთის მატჩი გაიმართება, სპეცდანიშნულების ძალებმა რუსების ავტობუსი გააჩერეს და ერთ-ერთ მათგანი დააკავეს, რის შემდეგაც ცნობილი გახდა, რომ მას საფრანგეთიდან გააძევებენ. „გვითხრეს, რომ შემოწმება ტარდება და ამისთვის საფრანგეთის პროკურორის ბრძანება არსებობს", - განაცხადა რუსეთის გულშემატკივართა გაერთიანების პრეზიდენტმა ალექსანდრ შპრიგინმა. მისი ინფორმაციით, საფრანგეთიდან 50-მდე რუს გულშემატკივარს გააძევებენ. დეპორტაციას დაექვემდებარა ყველა ის რუსი გულშემატკივარი, რომელიც ქალაქ ლილთან, ფრანგმა სპეცრაზმელებმა შესამოწმებლად გააჩერეს. შეგახსენებთ, რომ რუსი ხულიგნები ძალიან აგრესიულად იქცევიან. მათ ინგლისელ ფანებთან ხელჩართული ჩხუბი გამართეს, რის გამოც რამდენიმე ინგლისელი საავადმყოფოში გადასაყვანი გახდა. ცალკე გაიჟღერა ინფორმაციამ, რომ შესაძლოა რუსი ქომაგების გამო რუსეთის ნაკრები ჩემპიონატიდან მოკვეთონ. გარდა ამისა, ოფიციალურმა ფრანგულმა მხარემ განაცხადა, რომ რუსეთიდან კარგად მომზადებული და ორგანიზებული ხულიგნების ჯგუფია ჩასული. 