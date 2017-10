რუსკა მაყაშვილი დედა გახდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ruska-mayashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 173059 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ruska-mayashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 173059 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 588 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ruska-mayashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ruska-mayashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (173059) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (588) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 172861 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-09 09:23:54 [post_date_gmt] => 2017-10-09 05:23:54 [post_content] => რუსკა მაყაშვილი ჟურნალ „თბილისელებთან“ თავის ფეხმძიმობაზე საუბრობს. „ნიჭიერის“ ჟიურის წევრი, მსახიობი უკვე ცხრა თვის ორსულია, მიუხედავად ამისა, აქტიური ცხოვრების წესზე და მუშაოაბზე უარი არ უთქვამს. რუსკა აღნიშნავს: „უმარტივესი ორსულობა მაქვს. არც ტოქსიკოზს შევუწუხებივარ და არც განსაკუთრებული მოთხოვნები მაქვს. არც მადა მომმატებია და არც კილოგრამები. მაგრამ ახლა უკვე, მშობიარობის დროა და მუცელი ძალიან დიდია, რაც ცოტა სასაცილოდ ჩანს გამხდარ ტანზე (იცინის). მინდა, რომ ბავშვს არაფერი მოაკლდეს. ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ლაღი ბავშვობა ჰქონდეს. ზუსტად ვიცი, რომ მე საუკეთესო დედა ვიქნები, სანდრო - საუკეთესო მამა და ირგვლივ საუკეთესო ბებია-ბაბუები ეყოლება ვაჟბატონს (იცინის)“. კითხვაზე, დაასწრებს თუ არა მშობიარობას ქმარს, მსახიობი პასუხობს: „არავითარ შემთხვევაში. ჩემი აზრით, ეს უდიდესი შეცდომაა. ყველას თავისი აზრი აქვს, მაგრამ ჩემთვის აბსოლუტურად არასწორია, რომ ქმარმა უყუროს ცოლის არანორმალურ მდგომარეობას. ასე რომ, ქმარს არასდროს დავასწრებ მშობიარობის პროცესს“. [post_title] => რუსკა მაყაშვილი: „მშობიარობას მეუღლეს არავითარ შემთხვევაში არ დავასწრებ..." სტეფანე მღებრიშვილი სოციალურ ქსელ ფეისბუქში პროექტ "ნიჭიერის" კულისებიდან ვიდეოს ავრცელებს. ვიდეოში ჩანს თუ როგორ მიემართებიან ჟიურის წევრები კულისებიდან დარბაზში. როგორც იცით, „ნიჭიერმა" ტელეკომპანია „იმედის" ეთერში გადაინაცვლა. ცნობილია ჟიურის წევრების ვინაობა: საქართველოს პირველი ლედი მაკა ჩიჩუა, მსახიობი რუსკა მაყაშვილი, აღსანიშნავია, რომ ორივე ქალბატონი ფეხმძიმედაა. ჟიურიში ასევე არის მომღერალი სტეფანე მღებრიშვილი და მსახიობი გიორგი ბახუტაშვილი.

[embed]https://www.facebook.com/stephane.mgebrishvili/videos/1560988353940209/[/embed]

[post_title] => სტეფანეს ლაივი "ნიჭიერის" კულისებიდან (ვიდეო) რუსთავი 2-ის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია ნიჭიერის "სკანდალს" კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა. გვარამია ამბობს, რომ არხმა რუსკას დავალიანება უკვე დიდი ხანია გაისტუმრა.

"რუსკა მაყაშვილის და მისი დედის პასუხები წავიკითხე ჩემს გამონათქვამებზე: 1. რატო მპასუხობენ, როცა მათ არ მივმართავ და არც ვგულისხმობ (რაც, თუ გონების სისუსტეს არ უჩივი ან დავალებული არ გაქვს, იაქტიურო, მარტივად გასაგებია ჩემი სტატუსებიდან და კომენტებიდან)? 2. რუსკას და მისი დედის ხელფასის განსაზღვრის სრული პრეროგატივა ეკუთვნოდა იმათ, ვისაც იმედზე გადაყვნენ და ასეულობით ათასი, (ვფიქრობ, დამსახურებულად) გააკეთეს ჩემი დირექტორობისას 3. 1400 ლარი არა იხვი 4. ხელფასი შეყოვნდა ბოლო რამდენიმე თვე, როცა არხს დაუდგა მძიმე დღეები და ყველას საერთო პრობლემა გახდა. კაი ხანია, რუსკას დავალიანება გასტუმრებულია 5. მოეშვით მიზეზების ძებნას, მაინც ვერ იპოვნით. არაა სიმართლე თქვენს მხარეს და იმიტომ", - წერს გვარამია. ყველაფერი კი იმით დაიწყო, რომ ნიკა გვარამიამ "რუსთავი 2"-დან "იმედზე" გადასულ ყოფილ თანამშრომლებს "ფულზე გაყიდულები" უწოდა. ფეისბუქ-განხილვებში არამხოლოდ ნიკა გვარამია, ტელეწამყვანი ნანუკა ჟორჟოლიანი და "ნიჭიერის" წამყვანი მსახიობი რუსკა მაყაშვილიც ჩაერთვნენ. მსახიობმა აღნიშნა, რომ ფინანსური კრიზისის გამო, "X ფაქტორზე" 4 თვე ფეხმძიმე უფასოდ მუშაობდა. მისმა დედამ კი ერთერთ ინერვიუში განაცხადა, რომ რუსკას ხელფასი 1400 ლარი იყო და იმასაც ვერ უხდიდნენ. [post_title] => "1400 ლარი არა იხვი" - გვარამია რუსკა მაყაშვილის ხელფასზე 