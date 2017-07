რუსთავი 2-ში ხანძრის გაჩენის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => rustavi-2 [2] => khandzari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149392 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => rustavi-2 [2] => khandzari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149392 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => rustavi-2 [2] => khandzari ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => rustavi-2 [2] => khandzari ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (149392) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1780,192,107) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 149398 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-27 01:49:09 [post_date_gmt] => 2017-07-26 21:49:09 [post_content] => ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის დირექტორი ნიკა გვარამია წერს, რომ მის ქვეყნიდან გასვლას მუდმივად ემთხვევა რუსთავი 2-ის პრობლემები. "ხანძარი ლოკალიზებულია. როგორც მეუბნებიან (ამერიკაში ვარ), ერთი შეხედვით ზიანი დიდი არაა. თუმცა ხანძრის კერა სწორედ იქაა, სადაც ყველაზე მეტი საკომუნიკაციო კვანძია. ხვალ გვეცოდინება, რამდენად სერიოზულია ზიანი. ps პირდაპირი ეთერი არ შეწყდა, რადგან ეთერი დელისის შენობიდან იმართება. pps გამორიცხულია, მე ქვეყნიდან გავიდე და რ2ის თავს რამე არ მოხდეს - სარჩელი, ყადაღა, ინკასო... ახლა უკვე ხანძარი", - წერს გვარამია. რუსთავი 2-ის შენობის ნაწილში ხანძარი 12 საათზე გაჩნდა. მეხანძრეებმა მისი ლოკალიზება 7 წუთში შეძლეს. დამწვარია შენობის მცირე ნაწილი (დაახლოებით 40 კვ/მ-მდე), ასევე დეკორაციების მცირე ნაწილი და რამდენიმე ძველი სკამი. არ არის დაზიანებულის ტუდიები და აპარატურა. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. მომხდარზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო. "სტუდიებში კვამლის გარდა, ხანძრის კერები არ შესულა. ორივე სტუდია სუფთაა. დამწვარია დეკორაციის ნაწილი და რამდენიმე ძველი სკამი, ასევე ე.წ. კერხერი და კომპრესორი. გამოგვაქვს დამწვარი ნივთები ცეცხლის გავრცელების საშიშროება არ არის",- განაცხადა ადგილზე მყოფმა მეხანძრემ. ცეცხლის კერა დეკორაციების საწყობში გაჩნდა. რუსთავი 2-ის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ეს ტელეკომპანიის ერთერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილია, რადგან აქ გადის კომუნიკაციების მთელი ქსელი, რომელიც სტუდიებს აკავშირებს ერთმანეთთან და აკავშირებს ცენტრალურ საეთეროსთან. ხანძარი რუსთავი 2-ის შენობაში დაახლოებით, 12 საათზე გაჩნდა. 112-ის გამოძახება ტელეკომპანიის თანამშრომლებმა შეძლეს. "ცეცხლი გაჩნდა მთავარი, ყველაზე დიდი გადაცემების დამაკავშირებელ ჰაბში. აქ გადის კომუნიკაციების მთელი ქსელი, რომელიც სტუდიებს აკავშირებს ერთმანეთთან და აკავშირებს ცენტრალურ საეთეროსთან. ეს არის ერთ-ერთი საკვანძო ნაწილი. არ ვიცით გამოსულია თუ არა ეს ქსელი მწყობრიდან", - განაცხადა საინფორმაციო სამსახურის უფროსმა ნოდარ მელაძემ "რუსთავი 2-ის" სპეციალურ გამოშვებაში. მანვე აღნიშნა, რომ ამ ნაწილს საზიარო კედელი აქვს კურიერის ოფისთან და იყო დიდი რისკი იმისა, რომ საინფორმაციო სამსახურის ყველა კამერა დამწვარიყო. მელაძემ დასძინა რომ მეტი დეტალი ხანძრის და ზარალის შესახებ ტელეკომპანიას ხვალ დილიდან ეცოდინება. ნოდარ მელაძემ აღნიშნა, რომ "რუსთავი 2" ხანძრის დროს, სავარაუდოდ ავარიულ რეჟიმში გაითიშა. მანვე ისაუბრა 112-ის რეაგირებაზე და აღნიშნა, რომ საპატრულო მანქანები ადგილზე სწრაფად მივიდა თუმცა, სახანძრომ დაიგვიანა. ტელევიზიის სპეციალური გამოშვება რუსთავი 2-ის ეზოდან მიმდინარეობს, რადგან კომპანიის წარმომადგენლებმა არ იციან რა ვითარებაა საეთერო სტუდიებში. ამ ეტაპზე რუსთავი 2-ის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე სახანძრო და სასწრაფო დახმარების მანქანები იმყოფება. "ხანძარი ლოკალიზებულია. როგორც მეუბნებიან (ამერიკაში ვარ), ერთი შეხედვით ზიანი დიდი არაა. თუმცა ხანძრის კერა სწორედ იქაა, სადაც ყველაზე მეტი საკომუნიკაციო კვანძია. ხვალ გვეცოდინება, რამდენად სერიოზულია ზიანი. ps პირდაპირი ეთერი არ შეწყდა, რადგან ეთერი დელისის შენობიდან იმართება. pps გამორიცხულია, მე ქვეყნიდან გავიდე და რ2ის თავს რამე არ მოხდეს - სარჩელი, ყადაღა, ინკასო... ახლა უკვე ხანძარი", - წერს გვარამია. რუსთავი 2-ის შენობის ნაწილში ხანძარი 12 საათზე გაჩნდა. მეხანძრეებმა მისი ლოკალიზება 7 წუთში შეძლეს. დამწვარია შენობის მცირე ნაწილი (დაახლოებით 40 კვ/მ-მდე), ასევე დეკორაციების მცირე ნაწილი და რამდენიმე ძველი სკამი. არ არის დაზიანებულის ტუდიები და აპარატურა. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. მომხდარზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო. 