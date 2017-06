რუსთავის კონცერტი და KTW-ს ღვინის დეგუსტაცია ველისციხეში

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => festivali [1] => qartuli-khmebi [2] => ktw [3] => qartuli-suli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142293 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => festivali [1] => qartuli-khmebi [2] => ktw [3] => qartuli-suli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142293 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 757 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => festivali [1] => qartuli-khmebi [2] => ktw [3] => qartuli-suli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => festivali [1] => qartuli-khmebi [2] => ktw [3] => qartuli-suli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (142293) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (757,8867,6356,16867) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 138234 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-13 15:33:28 [post_date_gmt] => 2017-06-13 11:33:28 [post_content] => ფესტივალ “ქართული სულის” წლის პროგრამა 14 ივნისს, პრაღაში გაიხსნება. კონცერტში მონაწილეობენ: ანსამბლი “ქართული ხმები” და ოზურგეთის ფოლკლორული ანსამბლი “შვიდკაცა”. ღვინის მწარმოებელი კომპანია “კახური ტრადიციული მეღვინეობა” კი ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების დეგუსტაციასა და კომპანია KTW Europe- ის პრეზენტაციას გამართავს. ღონისძიების მასპინძელია სასტუმრო “გეო” პრაღაში. პარტნიორია ქართული ავიაკომპანია ”აირზენა”. ღონისძიება გაიმართება პრაღაში. მის: COOL WINE. U STUDANKY 212/21 170 000, PRAHA 18:00

KTW პრაღაში ქართული ღვინის დეგუსტაციას გამართავს

13 მაისს, თბილისში, მეცნიერების ფესტივალი - „შეეხე მეცნიერებას" გაიმართება. ფესტივალში წელს 120-ზე მეტი ნიჭიერი მოსწავლე იქნება ჩართული. ახალგაზრდა მიცნიერები და წარმატებული მოსწავლეები დამთვალიერებლებს სხვადასხვა ტიპის აქტივობებსა და სამეცნიერო პროექტებს შესთავაზებენ. ღონისძიების ძირითადი ნაწილი 2 საათიან პროგრამას დაეთმობა, რომლის განმავლობაში არაერთი ექსპერიმენტიც ჩატარდება. ფესტივალის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია ბოლო პერიოდის განმავლობაში სხვადასხვა კონკურსებში გამარჯვებული გამომგონებლების ნამუშევრების ჩვენებაც. ესქპერიმენტების შოუ ისთ ფოინთის ცენტრალურ სივრცეში მოწყობა და მას დემირელის კოლეჯის მოსწავლეები წარადგენენ. ფესტივალის სტუმრებს საშუალება ექნებათ დაათვალიერონ სხვადასხვა გამოგონებები და თავად ჩაერთონ ინოვაციურ ექსპერიმენტებში. მეცნიერების ფესტივალში დემირელის სახელობის კოლეჯის გარდა თბილისის სხვა სკოლის მოსწავლეები, ახალგაზრდა მეცნიერები და შშმ გამომგონებლებიც მიიღებენ მონაწილეობას. წლევანდელ ფესტივალზე ექსპერიმენტები სხვადასხვა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში იქნება წარმოდგენილი. ჯამში დამთავლიერებელი 50-ზე მეტ საინტერესო ექსპერმენტსა და 20-მდე ინოვაციურ გამოგონებას იხილავს. ფესტივალის მიზანია კიდევ უფრო შეაყვაროს მოსწავლეებს საბუნებისმეტყველო საგნები, დაანახოს მეცნიერებების მნიშვნელობა და როლი განათლების მიღების პროცესში. პროექტი „შეეხე მეცნიერებას" წელს დემირელის სახელობის კოლეჯის ინიციატივით იმართება და მასში დედაქალაქის სხვადასხვა სკოლაც მონაწილეობს. მეცნიერების ფესტივალში 2016 წლის ნორჩ მეცნიერთა და გამომგონებელთა საერთაშორისო ფესტივალის გამარჯვებული გამომგონებლებიც არიან ჩართულნი, რომლებიც დამთვალიერებლებს საკუთარ პროექტებს გააცნობენ და მისცემენ რჩევებს ამ თემით დაინტერესებულ მოსწავლეებს. "შეეხე მეცნიერებას"– 13 მაისს საინტერესო ფესტივალი ტარდება

ახალი ღვინის ფესტივალი 2017-ში მონაწილე ღვინის კომპანიების რაოდენობა და ვინაობა უკვე ცნობილია. ფესტივალი 13 მაისს მთაწმინდის პარკში, საქართველოს ღვინის კლუბის ორგანიზებით, გაიმართება. ფესტივალი უკვე მერვედ ტარდება და მისი მთავარი მიზანი ქართული ღვინის პოპულარიზაცია, საქართველოში ღვინის განათლების დონის ამაღლება და სამომხმარებლო კულტურის გაზრდაა. როგორც "ფორტუნას" ღვინის კლუბიდან აცნობეს, ახალი ღვინის ფესტივალი ჩატარდება 11:00-დან 18:00 საათამდე. მცირე / ოჯახური, საშუალო და დიდი მეღვინეობები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან ფესტივალის სტუმრებს წარუდგენენ 2016 წლის მოსავლის ღვინოებს. სტუმრებს მთელი დღის მანძილზე შესაძლებლობა ექნებათ, მონაწილეობა მიიღონ ღვინის დღესასწაულში და დააგემოვნონ საუკეთესო ღვინოები. როგორც ღონისძიების ორგანიზატორები აცხადებენ, 2017 წლის ახალი ღვინის ფესტივალზე მონაწილეობას მიიღებს 113 კომპანია - დიდი, საშუალო და მცირე მეღვინეობები, ასოციაციები, სახელმწიფო ორგანიზაციები, ღვინის ბარები და მცირე მეწარმეები. "ახალი ღვინის ფესტივალი 2017, როგორც ყოველთვის, დაიწყება ქვევრის საზეიმო გახსნით. ფესტივალის მუსიკა: რეზო კიკნაძის ჯაზბენდი, ფოლკლორული ანსამბლი "დიდგორი", ხონის სახახლო სასულე ორკესტრი. ფესტივალზე ღვინის კლუბისგან გათამაშდება 8 ცალი 10 ლიტრიანი საუკეთესო საფერავით სავსე სასაჩუქრე კასრი. ფესტივალზე სადეგუსტაციო ჭიქის შეძენისას გადმოგეცემათ გათამაშების ბილეთი, რომელიც უნდა ჩააგდოთ ქვევრში. 13:00, 14:00, 15:00 საათზე გამოვლინდებიან გამარჯვებულები ქვევრიდან შემთხვევითობის პრინციპით ამოღებული ბილეთით", - აღნიშნეს ღვინის ფესტივალის ორგანიზატორებმა. მათივე ცნობით, ღვინის კლუბის ჯილდო „ელიბო" საზეიმოდ გადაეცემათ ღვინის კომპანიებს. ამასთან, ფესტივალზე მოსულ სტუმრებს, Giffer -ის სტენდებთან, საშუალება ექნებათ გადაიღონ სამახსოვრო მოძრავი ფოტოები და პირდაპირ ფესტივალის ადგილიდან გააზიარონ. ფესტივალზე გაიმართება ტრადიციული და თანამედროვე ხელნაკეთი ნივთების გამოფენაც. ფესტივალის სტუმრებს საშუალება ექნებათ საკუთარი ხელით შექმნან თიხის ნაკეთობები. ცნობისთვის, ახალი ღვინის ფესტივალზე დასწრება თავისუფალია. ღვინო, საჩუქრები და გამოფენა: თბილისში ახალი ღვინის ფესტივალი იმართება U STUDANKY 212/21 170 000, PRAHA 18:00 [post_title] => KTW პრაღაში ქართული ღვინის დეგუსტაციას გამართავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ktw-praghashi-qartuli-ghvinis-degustacias-gamartavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-13 15:45:19 [post_modified_gmt] => 2017-06-13 11:45:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138234 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 27 [max_num_pages] => 9 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 2efc01de9336cd27bc782d62592df0fb [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )