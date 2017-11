რუსთავში ავტოავარიის შედეგად 4 ადამიანი გარდაიცვალა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avtosagzao-shemtkhveva [1] => witeli-khidi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182890 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avtosagzao-shemtkhveva [1] => witeli-khidi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182890 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 55 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => avtosagzao-shemtkhveva [1] => witeli-khidi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => avtosagzao-shemtkhveva [1] => witeli-khidi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (182890) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (55,10374) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 181504 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-30 10:28:49 [post_date_gmt] => 2017-10-30 06:28:49 [post_content] => დაბა ჩაქვში, გვირაბთან ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად, ექვსი ადამიანი დაშავდა. ისინი სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ ბათუმის საერთაშორისო და საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალში, ასევე, რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გადაიყვანა. ერთი დაშავებულის მდგომარეობა მძიმეა, დანარჩენებს კი დაჟეჟილობები აღენიშნებათ. ავტოსაგზაო შემთხვევისას ერთმანეთს ორი მსუბუქი ავტომობილი შეეჯახა. ადგილზე სამართალდამცველები იყვნენ მობილიზებული. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში განცხადებით, მომხდარზე გამოძიება სსკ-ის 276-ე მუხლის პირველი ნაწილით დაიწყო, რაც სატრანსპორტო მოძრაობისას უსაფრთხოებისა და ექსპლუატაციის წესების დარღვევას გულისხმობს, რამაც ჯანმრთელობის დაზიანება გამოიწვია. ავტოსაგზაო შემთხვევა ჩაქვში - დაშავებულია 6 ადამიანი

თბილისში, პეკინის გამზირზე მსუბუქი ავტომობილი ქვეითს შეეჯახა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ავტოსაგზაო შემთხვევა მაშინ მოხდა, როდესაც მოქალაქე გზაზე გადადიოდა. უწყების ინფორმაციით, დაშავებული ქვეითი სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების ჯგუფმა საავადმყოფოში გადაიყვანა. შსს-მ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276-ე მუხლის პირველი ნაწილით დაიწყო, რაც გულისხმობს ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას, რამაც გამოიწვია ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე დაზიანება. თბილისში მსუბუქი ავტომობილი ქვეითს შეეჯახა ავტოსაგზაო შემთხვევა სოფელ რუისპირში -დაშავებულია 3 ადამიანი

თელავის რაიონის სოფელ რუისპირში მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად, სამი ადამიანი დაშავდა. მთის ფერდობზე მოძრავი მაღალი გამავლობის მანქანა გზის სავალი ნაწილიდან გადავიდა და რამდენჯერმე ამობრუნდა. ერთი მგზავრი მანქანიდან გადმოვარდნის შედეგად დაშავდა, ორი კი სამაშველო ბრიგადის დახმარებით ამოიყვანეს. სამივე მამაკაცი თელავის რეფერალურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ორ მათგანს ოპერაცია ჩაუტარდა. წინასწარი ინფორმაციით, მძღოლი ავტომობილს არაფხიზელ მდგომარეობაში მართავდა. შსს-ს ინფორმაციიტ, გამოძიება 276-ე მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს. ავტოსაგზაო შემთხვევა ჩაქვში - დაშავებულია 6 ადამიანი

დაბა ჩაქვში, გვირაბთან ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად, ექვსი ადამიანი დაშავდა. ისინი სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ ბათუმის საერთაშორისო და საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალში, ასევე, რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გადაიყვანა. ერთი დაშავებულის მდგომარეობა მძიმეა, დანარჩენებს კი დაჟეჟილობები აღენიშნებათ. ავტოსაგზაო შემთხვევისას ერთმანეთს ორი მსუბუქი ავტომობილი შეეჯახა. ადგილზე სამართალდამცველები იყვნენ მობილიზებული. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში განცხადებით, მომხდარზე გამოძიება სსკ-ის 276-ე მუხლის პირველი ნაწილით დაიწყო, რაც სატრანსპორტო მოძრაობისას უსაფრთხოებისა და ექსპლუატაციის წესების დარღვევას გულისხმობს, რამაც ჯანმრთელობის დაზიანება გამოიწვია.