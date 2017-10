რუსთავში ბიულეტინების დათვლა სანთლის შუქზე მიმდინარეობს – ირმა ნადირაშვილი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rustavi [1] => irma-nadirashvili [2] => darghveva [3] => evropuli-saqartvelo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178704 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rustavi [1] => irma-nadirashvili [2] => darghveva [3] => evropuli-saqartvelo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178704 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1295 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => rustavi [1] => irma-nadirashvili [2] => darghveva [3] => evropuli-saqartvelo ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => rustavi [1] => irma-nadirashvili [2] => darghveva [3] => evropuli-saqartvelo ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (178704) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12071,12228,4143,1295) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 178677 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-21 20:58:23 [post_date_gmt] => 2017-10-21 16:58:23 [post_content] => „ეგზიტპოლის ეს შედეგიც ნიშნავს, რომ პარტია შედგა, რომ პარტიამ თავის პირველ არჩევნებზე გადადგა ნაბიჯი. ეს ნიშნავს, რომ ”ევროპული საქართველო” მკვეთრად წინ არის, ვიდრე ქართული ოპოზიციური სპექტრის აბსოლუტური უმრავლესობა,“ -ასე აფასებს ”ედისონის” ეგზიტპოლის შედეგებს ”ევროპული საქართველოს” ლიდერი დავით ბაქრაძე. ბაქრაძის თქმით, ეს შედეგები ნიშნავს, რომ დრო მუშაობს ”ევროპულ საქართველოზე” და მომდევნო საპარლამენტო არჩევნებისთვის პარტია იბრძოლებს გამარჯვებისთვის. „ეს არის ეგზიტპოლი და ეს არ არის არჩევნების ოფიციალური მონაცემები. ყველამ იცის, რომ ქართულ რეალობაში ეგზიტპოლი, ისევე როგორც ნებისმიერი გამოკითხვა, ატარებს რისკს. როდესაც ვსაუბრობთ დაშინებულ ამომრჩეველზე, ადმინისტრაციულ რესურსზე, როდესაც ვსაუბრობთ, რომ ადამიანებს მთელი წინასაარჩევნო პერიოდის განმავლობაში აშინებდნენ სოციალურების მოხსნით და სამსახურებიდან გაშვებით, ეს მოქმედებს ნებისმიერი კვლევის შედეგზე. ამიტომ, საბოლოო შეფასებას გავაკეთებთ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დაიდება ოფიციალური შედეგები. ეს არის პირველი არჩევნები „ევროპული საქართველოსთვის“. ეგზიტპოლის 9%-ი ნიშნავს, მთლიანობაში, 10%-ზე მეტზე ასვლას და საბოლოოდ ორნიშნა ციფრში გადასვლას. ეგზიტპოლის ეს შედეგიც ნიშნავს, რომ პარტია შედგა, რომ პარტიამ თავის პირველ არჩევნებზე გადადგა ნაბიჯი. ეს ნიშნავს, რომ ”ევროპული საქართველო” წინ არის, ვიდრე ქართული ოპოზიციური სპექტრის აბსოლუტური უმრავლესობა. ეს ნიშნავს, იმას, რომ პარტია ამ შედეგების მიხედვით გააგრძელებს ზრდას,” - განაცხადა ბაქრაძემ. დავით ბაქრაძე ეგზიტპოლის შედეგებს აფასებს ევროპული საქართველოს პრესსპიკერი, ირაკლი კიკნაველიძე, „ფორტუნასთან" აცხადებს, რომ არჩევნებთან დაკავშირებით დღეს მთელ ქვეყანაში ტექნიკური პრობლემები დამახასიათებელია. კიკნაველიძე განსაკუთრებით მარნეულის რეგიონს გამოყოფს. მისი თქმით, „ქართული ოცნება" ცდილობს, აჰმედ იმამყულიევს მოგებული არჩევნები მოჰპაროს. „ჩვენ გვახსოვს წინა საპარლამენტო არჩევნები, როდესაც იმამყულიევმა პირველივე ტურში მოიგო მაჟორიტარული არჩევნები და მარნეულში პროვოკაცია მოეწყო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ. დაახლოებით ასეთ უსახურ მცდელობას ვხედავთ ახლაც. ყოველ წუთს სხვადასხვა უბანში სხვადასხვა სოფელში ჩნდებიან „ქართული ოცნების" აქტივისტები, ან თავად „ქართული ოცნების" მაჟორიტარობის კანდიდატები და ცდილობენ პროვოკაციის მოწყობას, რაშიც, რა თქმა უნდა, ჩვენი კანდიდატები და აქტივისტები არავითან შემთვევაში არ აყვებიან," - განაცხადა ირაკლი კიკნაველიძემ. კიკნაველიძის თქმით, დღეს დილით ასეთივე დაპირისპირების და პროვოცირების მცდელობა იყო ახალციხეში, სადაც, როგორც კიკნაველიძე ამბობს, „ევროპულ საქართველოს" გამარჯვების დიდი შანსი აქვს.

„ქართული ოცნება" ცდილობს, აჰმედ იმამყულიევს მოგებული არჩევნები მოჰპაროს - ირაკლი კიკნაველიძე ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა მარნეულში, ნაცემია „ევროპული საქართველოს" წარმომადგენელი. დაშავებულის ინფორმაციით, მას ფიზიკურად „ქართული ოცნების" საკრებულოს მაჟორიტარობის კანდიდატი გაუსწორდა. დაშავებული ახალგაზრდა მარნეულის პოლიციაში მისვლას გეგმავს და მომხდართან დაკავშირებით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს აცნობოს. ადგილზე ჩასულები იყვნენ ფრაქცია "ევროპული საქართველოს" წევრი გიგა ბოკერია, ასევე "ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს" პოლიტიკური საბჭოს წევრი ეკა ბესელია. „ფიზიკურად გამისწორდა „ქართული ოცნების" კანდიდატი, შემოხეული მაქვს ტანსაცმელი. შეურაცხყოფილი ვარ, რადგან აქ ყველაზე მეტი „ქართული ოცნების" წარმომადგენელი იყო და არავინ შეაჩერა ის. ის ეწეოდა აგიტაციას და ამომრჩეველს მოუწოდებდა, რომ ხმა მისთვის მიეცათ. მე წინააღმდეგობა გავუწიე და ინციდენტიც ამიტომ მოხდა," - აცხადებს დაშავებული.

ფიზიკურად გამისწორდა "ოცნების" კანდიდატი - დაპირისპირება მარნეულში „ეგზიტპოლის ეს შედეგიც ნიშნავს, რომ პარტია შედგა, რომ პარტიამ თავის პირველ არჩევნებზე გადადგა ნაბიჯი. ეს ნიშნავს, რომ "ევროპული საქართველო" მკვეთრად წინ არის, ვიდრე ქართული ოპოზიციური სპექტრის აბსოლუტური უმრავლესობა," -ასე აფასებს "ედისონის" ეგზიტპოლის შედეგებს "ევროპული საქართველოს" ლიდერი დავით ბაქრაძე. ბაქრაძის თქმით, ეს შედეგები ნიშნავს, რომ დრო მუშაობს "ევროპულ საქართველოზე" და მომდევნო საპარლამენტო არჩევნებისთვის პარტია იბრძოლებს გამარჯვებისთვის. „ეს არის ეგზიტპოლი და ეს არ არის არჩევნების ოფიციალური მონაცემები. ყველამ იცის, რომ ქართულ რეალობაში ეგზიტპოლი, ისევე როგორც ნებისმიერი გამოკითხვა, ატარებს რისკს. როდესაც ვსაუბრობთ დაშინებულ ამომრჩეველზე, ადმინისტრაციულ რესურსზე, როდესაც ვსაუბრობთ, რომ ადამიანებს მთელი წინასაარჩევნო პერიოდის განმავლობაში აშინებდნენ სოციალურების მოხსნით და სამსახურებიდან გაშვებით, ეს მოქმედებს ნებისმიერი კვლევის შედეგზე. ამიტომ, საბოლოო შეფასებას გავაკეთებთ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დაიდება ოფიციალური შედეგები. ეს არის პირველი არჩევნები „ევროპული საქართველოსთვის". ეგზიტპოლის 9%-ი ნიშნავს, მთლიანობაში, 10%-ზე მეტზე ასვლას და საბოლოოდ ორნიშნა ციფრში გადასვლას. ეგზიტპოლის ეს შედეგიც ნიშნავს, რომ პარტია შედგა, რომ პარტიამ თავის პირველ არჩევნებზე გადადგა ნაბიჯი. ეს ნიშნავს, რომ "ევროპული საქართველო" წინ არის, ვიდრე ქართული ოპოზიციური სპექტრის აბსოლუტური უმრავლესობა. ეს ნიშნავს, იმას, რომ პარტია ამ შედეგების მიხედვით გააგრძელებს ზრდას," - განაცხადა ბაქრაძემ.

დავით ბაქრაძე ეგზიტპოლის შედეგებს აფასებს