რუსთავში ხანძარია – ცეცხლი რამდენიმე ჰექტარზეა მოდებული

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rustavi [1] => khandzari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141395 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rustavi [1] => khandzari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141395 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1295 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => rustavi [1] => khandzari ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => rustavi [1] => khandzari ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (141395) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1780,1295) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 138986 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-15 17:26:25 [post_date_gmt] => 2017-06-15 13:26:25 [post_content] => რუსთავის საკრებულომ ის ქუჩები დაამტკიცა, რომლებზეც მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდის ნაწილი ჩატარდება. როგორც „ფორტუნას“ რუსთავის საკრებულოს პრესსამსახურში განუცხადეს, საკრებულოს წევრებმა სულ 25 ასეთი ქუჩა დაამტკიცეს. ეს ქუჩებია: თბილისის, ცურტაველის, სპორტის, სუმგაითელ მეტალურგების ქუჩა, დუმბაძის, მესხიშვილის, ლეონიძის, ტაშკენტის, ფალიაშვილის, კლდიაშვილის, ჩერკასკის, ქუთაისის, ფიროსმანის, მოდებაძის, აღმაშენებლის (მოდებაძის ქუჩიდან ახალ ხიდამდე), ლომოურის, მესხიშვილის ქუჩიდან აღმაშენებლის ქუჩის გადაკვეთამდე (მე-12მკრ-ის და მე-16 მკრ-ის შორის მდებრე გზა), დონეცკელ მეტალურგთა, მელიქიშვილის, სანაპიროს, გიორგი ნიკოლაძისა და მშენებელთა ქუჩიდან გაგარინის ქუჩის გადასახვევამდე, ჭავჭავაძის ქუჩა, თავგორაშვილის ქუჩა, ჟიული შარტავას გამზირი, მეგობრობის გამზირი, მერაბ კოსტავას გამზირი #20-მდე (ცენტრალური გზა ქალაქის შემოსასვლელიდან მერიის ადმინისტრაციულ შენობამდე). შემოდგომიდან მართვის მოწმობის აღების მსურველებს, პრაქტიკული გამოცდის ჩაბარება მომსახურების სააგენტოს ნაცვლად, ქალაქის ქუჩებში მოუწევთ. [post_title] => ქუჩები, სადაც მართვის მოწმობის პრაქტიკულ გამოცდას ჩააბარებთ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => quchebi-sadac-martvis-mowmobis-praqtikul-gamocdas-chaabarebt [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-15 17:26:25 [post_modified_gmt] => 2017-06-15 13:26:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138986 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 137320 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-08 19:58:19 [post_date_gmt] => 2017-06-08 15:58:19 [post_content] => რუსთავში, მე-11 მიკრორაიონში, მტკვართან არსებულ ხელოვნურ ტბაში, 9 წლის ბავშვი დაიხრჩო. ინფორმაცია "ფორტუნას" შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაუდასტურეს. როგორც უწყებაში განაცხადეს, ბავშვის ცხედარი მაშველებმა ტბიდან ერთი საათის წინ ამოიყვანეს. მოხდა ცხედრის ამოცნობაც. მაშველები მოზარდს, დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში ეძებდნენ. მომხდარზე გამოძება 115-ე მუხლით დაიწყო, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს [post_title] => რუსთავში ტბაში ბავშვის ცხედარი იპოვეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rustavshi-tbashi-bavshvis-ckhedari-ipoves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-08 19:58:53 [post_modified_gmt] => 2017-06-08 15:58:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137320 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 136821 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-06 22:41:24 [post_date_gmt] => 2017-06-06 18:41:24 [post_content] => მეხის ჩამოვარდნის შედეგად, რუსთავში მსუბუქი ავტომობილი დაზიანდა. მეხი ხეს დაეცა, ხოლო დაზიანებული ხე მსუბუქ ავტომანქანას. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. მეხის ჩამოვარდნის გამო რამდენიმე ქუცაზე ელექტროენერგია ავარიულად გაითიშა. ადგილზე მობილიზებულია „ენერგოპროჯორჯიას“ ავარიული ჯგუფი. [post_title] => მეხის ჩამოვარდნის შედეგად, რუსთავში მსუბუქი ავტომობილი დაზიანდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mekhis-chamovardnis-shedegad-rustavshi-msubuqi-avtomobili-dazianda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-06 22:41:24 [post_modified_gmt] => 2017-06-06 18:41:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136821 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 138986 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-15 17:26:25 [post_date_gmt] => 2017-06-15 13:26:25 [post_content] => რუსთავის საკრებულომ ის ქუჩები დაამტკიცა, რომლებზეც მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდის ნაწილი ჩატარდება. როგორც „ფორტუნას“ რუსთავის საკრებულოს პრესსამსახურში განუცხადეს, საკრებულოს წევრებმა სულ 25 ასეთი ქუჩა დაამტკიცეს. ეს ქუჩებია: თბილისის, ცურტაველის, სპორტის, სუმგაითელ მეტალურგების ქუჩა, დუმბაძის, მესხიშვილის, ლეონიძის, ტაშკენტის, ფალიაშვილის, კლდიაშვილის, ჩერკასკის, ქუთაისის, ფიროსმანის, მოდებაძის, აღმაშენებლის (მოდებაძის ქუჩიდან ახალ ხიდამდე), ლომოურის, მესხიშვილის ქუჩიდან აღმაშენებლის ქუჩის გადაკვეთამდე (მე-12მკრ-ის და მე-16 მკრ-ის შორის მდებრე გზა), დონეცკელ მეტალურგთა, მელიქიშვილის, სანაპიროს, გიორგი ნიკოლაძისა და მშენებელთა ქუჩიდან გაგარინის ქუჩის გადასახვევამდე, ჭავჭავაძის ქუჩა, თავგორაშვილის ქუჩა, ჟიული შარტავას გამზირი, მეგობრობის გამზირი, მერაბ კოსტავას გამზირი #20-მდე (ცენტრალური გზა ქალაქის შემოსასვლელიდან მერიის ადმინისტრაციულ შენობამდე). შემოდგომიდან მართვის მოწმობის აღების მსურველებს, პრაქტიკული გამოცდის ჩაბარება მომსახურების სააგენტოს ნაცვლად, ქალაქის ქუჩებში მოუწევთ. [post_title] => ქუჩები, სადაც მართვის მოწმობის პრაქტიკულ გამოცდას ჩააბარებთ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => quchebi-sadac-martvis-mowmobis-praqtikul-gamocdas-chaabarebt [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-15 17:26:25 [post_modified_gmt] => 2017-06-15 13:26:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138986 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 73 [max_num_pages] => 25 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => d4a4daf15872ea3059d6e89779c7ca54 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )