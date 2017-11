რუსთავში, კომპანია „ინტერტრანსის“ ოფისიდან ფული მოიპარეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qurdoba [1] => intertransi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189499 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qurdoba [1] => intertransi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189499 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2354 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qurdoba [1] => intertransi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qurdoba [1] => intertransi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (189499) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2354,11098) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 188074 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-11-17 12:21:45 [post_date_gmt] => 2017-11-17 08:21:45 [post_content] => თბილისში, აეროპორტის დასახლებაში, რამდენიმე მანქანა გადატეხეს. ინფორმაციას ერთ-ერთი დაზარალებული ავრცელებს. როგორც "ფორტუნას" ცისანა შერგილაშვილმა განუცხადა, უცნობმა პირებმა ოთხი მანქანის გატაცება სცადეს თუმცა, უშედეგოდ. ავტომობილებიდან არაფერია წაღებული. "მანქანების წაყვანა უნდოდათ. ჩვენი მანქანის მინა ჩამსხვრეულია, კაბელები-ელექტროობა, სულ გაუფუჭებიათ. მეზობლის მანქანა წაუყვანიათ და შუა გზაზე გაუჩერებიათ. კიდევ ორი მანქანა, თუ მეტი არა, ჩვენს დასახლებაში ასეთი ნაწვალებია. დილით ვიღვიძებთ და გვხვდება ასეთი სურათი. მძარცველების მასობრივი შემოსევა გვქონდა, მგონი. შოკირებული ვარ. ასეა ყველა მანქანა, რომელიც ეზოებს გარეთ ნახეს, გატეხეს და გააფუჭეს", – ამბობს ცისანა შერგილაშვილი. "ფორტუნას" შსს-ში აღნიშნული ფაქტი დაუდასტურეს. როგორც უწყებაში ამბობენ, გამოძიება 177–ე მუხლით დაიწყო. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="188082,188083,188084,188085"] [post_title] => თბილისში მაღაზია „წიგნის სახლი ბახტრიონზე“ გაქურდეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisshi-maghazia-wignis-sakhli-bakhtrionze-gaqurdes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-18 22:10:18 [post_modified_gmt] => 2017-10-18 18:10:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=177165 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 171440 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-05 13:20:47 [post_date_gmt] => 2017-10-05 09:20:47 [post_content] => თბილისის საქალაქო სასამართლომ განზრახ მკვლელობასა და ქურდობაში ბრალდებული დამნაშავედ სცნო საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 108-ე მუხლითა და 177-ე მუხლის პირველი ნაწილით. ინფორმაციას მთავარი პროკურატურა ავრცელებს. "სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით დადასტურდა, რომ 2017 წლის 17 აპრილს, დაახლოებით 20:00 საათზე, გ.რ.-მ თბილისში, ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ნ.ზ.-ს მისსავე საცხოვრებელ სახლში, მოკვლის განზრახვით, დანით კისრის არეში რამდენიმე ჭრილობა მიაყენა. "მიღებული ჭრილობის შედეგად ნ.ზ. ადგილზე გარდაიცვალა. გ.რ.-მ გვამი წყლით სავსე აბაზანაში ჩააგდო, მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით ფარულად დაეუფლა ნ.ზ.-ს ბეჭედს და საბანკო პლასტიკურ ბარათს, შემდეგ კი შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა," -აღნიშნულია პროკურატურის განცხადებაში. სამართალდამცველებმა გ.რ. 2017 წლის 20 აპრილს დააკავეს. მას ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 108-ე მუხლით (განზრახ მკვლელობა) და 177-ე მუხლის პირველი ნაწილით (ქურდობა) წარედგინა. მას აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ გ.რ. სრულად სცნო დამნაშავედ წარდგენილ ბრალდებაში და დანაშაულთა ერთობლიობით სასჯელის სახედ და ზომად 11 წლით თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრა. "მძარცველების მასობრივი შემოსევა გვქონდა, ასეა ყველა მანქანა" (ფოტოები) "მანქანების წაყვანა უნდოდათ. ჩვენი მანქანის მინა ჩამსხვრეულია, კაბელები-ელექტროობა, სულ გაუფუჭებიათ. მეზობლის მანქანა წაუყვანიათ და შუა გზაზე გაუჩერებიათ. კიდევ ორი მანქანა, თუ მეტი არა, ჩვენს დასახლებაში ასეთი ნაწვალებია. დილით ვიღვიძებთ და გვხვდება ასეთი სურათი. მძარცველების მასობრივი შემოსევა გვქონდა, მგონი. შოკირებული ვარ. ასეა ყველა მანქანა, რომელიც ეზოებს გარეთ ნახეს, გატეხეს და გააფუჭეს", – ამბობს ცისანა შერგილაშვილი. "ფორტუნას" შსს-ში აღნიშნული ფაქტი დაუდასტურეს. როგორც უწყებაში ამბობენ, გამოძიება 177–ე მუხლით დაიწყო. 