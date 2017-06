რუსთავში მცირეწლოვან გოგონას მანქანა დაეჯახა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => mcirewlovani-bavshvi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138730 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => mcirewlovani-bavshvi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138730 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => mcirewlovani-bavshvi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => mcirewlovani-bavshvi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (138730) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16518,107) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 138693 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-06-14 17:14:56 [post_date_gmt] => 2017-06-14 13:14:56 [post_content] => მსახიობ დათო როსტომაშვილს თავს დაესხნენ. ინციდენტი რამდენიმე წუთის წინ თბილისში, 5 დეკემბრის ქუჩაზე მოხდა. თვითმხილველის ინფორმაციით, მსახიობს თავს ნიღბიანი პირი დაესხა და ბეისბოლის ჯოხით სცემა. სოციალურ ქსელში დაშავებული მსახიობის ფოტოც გავრცელდა. როსტომაშვილს დაზიანება თავის არეში აქვს მიყენებული. "ფორტუნას" ოჯახის ახლობელმა განუცხადა, რომ ის ამჟამად თავს კარგად გრძნობს. როგორც „ფორტუნას“ შსს-ში განუცხადეს, საპატრულო პოლიციამ თავდამსხმელი ცხელ კვალზე დააკავა, მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. [post_title] => დათო როსტომაშვილს თავს დაესხნენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dato-rostomashvils-tavs-daeskhnen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-14 17:16:48 [post_modified_gmt] => 2017-06-14 13:16:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138693 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 138165 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-13 12:57:19 [post_date_gmt] => 2017-06-13 08:57:19 [post_content] => თბილისის ცენტრიდან გატაცებული პირი სამშენებლო კომპანია “სვეტის” დამფუძნებელი გივი ჯიბლაძე იყო, რომელსაც გამტაცებლები ფიზიკური ანგარიშსწორების მუქარით კონკრეტულ თანხას სძალავდნენ, ინფორმაციას „რუსთავი 2“ ავრცელებს. ტელეკომპანიის ინფორმაციით, გია ჯიბლაძე ყვება, რომ სახლიდან გამოსვლის დროს გაიტაცეს. ბიზნესმენი ამბობს, რომ 4 გამტაცებელი მიკრო ავტობუსით გადაადგილდებოდა, რომლებმაც თავზე ტომარა ჩამოაცვეს და ერთ-ერთ ავტოსადგომზე გადაიყვანეს. ჯიბლაძის თქმით, გატაცებას წინ უძღვოდა დაპირისპირება მოქანდაკე ზურაბ წერეთლის კომპანიის წარმომადგენლებთან. ჯიბლაძე ვარაუდობს, რომ სწორედ ამ კომპანიასთან დაკავშირებულმა პირებმა გაიტაცეს, თუმცა ბიზნესმენი ამბობს, რომ თავად ზურაბ წერეთელი არ იყო ამ ფაქტთან დაკავშირებით ინფორმირებული. გია ჯიბლაძის ინფორმაციით, რამდენიმე დღის წინ მის კაბინეტში სროლა იყო. სავარაუდო გამტაცებლები სამართალდამცველებმა სპეცოპერაციის შედეგად დააკავეს, შსს სპეცოპერაციის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. უწყების ცნობით, სამართალდამცველებმა 1980 წელს დაბადებული ლ.ჩ., 1977 წელს დაბადებული დ.ბ., 1973 წელს დაბადებული ნ.ბ. და 1980 წელს დაადებული ნ.კ. გამოძალვისა და თავისუფლების უკანონო აღკვეთის ბრალდებით დააკავეს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ დაკავებულები ერთ-ერთ ბიზნესმენს 150 000 აშშ დოლარს სძალავდნენ და თავისი კუთვნილი 200 კვ.მ ფართის მათზე გადაფორმებას სთხოვდნენ. ამ მიზნით, ბრალდებულებმა ბიზნესმენს უკანონოდ აღუკვეთეს თავისუფლება, ფიზიკური ანგარიშსწორებით დაემუქრნენ და თანხის გადახდის პირობის სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. სამართალდამცველებმა ლ.ჩ. და ნ.ბ. თბილისში, ხოლო დ.ბ. და ნ.კ. მცხეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე დააკავეს. გამოძიება გამოძალვის და თავისუფლების უკანონო აღკვეთის ფაქტზე მიმდინარეობს (საქართველოს სსკ-ს 181-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ და „გ“ ქვეპუნქტებით და 143-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით). დაკავებულებს 8-დან 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. [post_title] => თბილისის ცენტრიდან გატაცებული პირი "სვეტის" დამფუძნებელია, შსს სპეცოპერაციის დეტალებს ავრცელებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisis-centridan-gatacebuli-piri-svetis-damfudznebelia-shss-specoperaciis-detalebs-avrcelebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-13 12:57:19 [post_modified_gmt] => 2017-06-13 08:57:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138165 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 138115 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-13 11:55:01 [post_date_gmt] => 2017-06-13 07:55:01 [post_content] => ქარელის რაიონის სოფელ ტახტისძირში დედა-შვილი მოკლეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საქმეზე გამოძიება 109-ე მუხლით დაიწყო, რაც ორი, ან მეტი პირის განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინფორმაციით, მკვლელობის ადგილას სამართალდამცველებმა ავტომატის სამი მასრა აღმოაჩინეს. მეზობლები დედა-შვილის მკვლელობის რამდენიმე ვერსიაზე საუბრობენ, თუმცა დაყაჩაღებას გამორიცხავენ. [post_title] => დედა-შვილის სასტიკი მკვლელობა - მეზობლები დაყაჩაღებას გამორიცხავენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => deda-shvilis-sastiki-mkvleloba-mezoblebi-dayachaghebas-gamorickhaven [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-13 11:55:01 [post_modified_gmt] => 2017-06-13 07:55:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138115 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 138693 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-06-14 17:14:56 [post_date_gmt] => 2017-06-14 13:14:56 [post_content] => მსახიობ დათო როსტომაშვილს თავს დაესხნენ. ინციდენტი რამდენიმე წუთის წინ თბილისში, 5 დეკემბრის ქუჩაზე მოხდა. თვითმხილველის ინფორმაციით, მსახიობს თავს ნიღბიანი პირი დაესხა და ბეისბოლის ჯოხით სცემა. სოციალურ ქსელში დაშავებული მსახიობის ფოტოც გავრცელდა. როსტომაშვილს დაზიანება თავის არეში აქვს მიყენებული. "ფორტუნას" ოჯახის ახლობელმა განუცხადა, რომ ის ამჟამად თავს კარგად გრძნობს. როგორც „ფორტუნას“ შსს-ში განუცხადეს, საპატრულო პოლიციამ თავდამსხმელი ცხელ კვალზე დააკავა, მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. [post_title] => დათო როსტომაშვილს თავს დაესხნენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dato-rostomashvils-tavs-daeskhnen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-14 17:16:48 [post_modified_gmt] => 2017-06-14 13:16:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138693 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 386 [max_num_pages] => 129 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 6dcda7d2c3efbb232998325b5c8e9ecc [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )