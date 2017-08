რუსთავში ქვეითს ავტომანქანა დაეჯახა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avtosagzao-shemtkhveva [1] => rustavi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153470 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avtosagzao-shemtkhveva [1] => rustavi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153470 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 55 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => avtosagzao-shemtkhveva [1] => rustavi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => avtosagzao-shemtkhveva [1] => rustavi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (153470) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (55,1295) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 153450 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-08-12 15:04:35 [post_date_gmt] => 2017-08-12 11:04:35 [post_content] => თბილისში, ბარათაშვილის ხიდთან, ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა - #23 ყვითელი ავტობუსი და მსუბუქი ავტომობილი ერთმანეთს შეეჯახა. შემთხვევის შედეგად, სულ სამი ადამიანი დაშავდა. აქედან მერსედესის მარკის ავტომობილის ორი, ერთი კი ავტობუსის მგზავრი. დაშავებულები საავადმყოფოში გადაიყვანეს. საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276-ე მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს [post_title] => ავტოსაგზაო შემთხვევა თბილისში - დაშავებულია სამი ადამიანი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => avtosagzao-shemtkhveva-tbilisshi-dashavebulia-sami-adamiani [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-12 15:04:35 [post_modified_gmt] => 2017-08-12 11:04:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=153450 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 151651 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-07 11:56:16 [post_date_gmt] => 2017-08-07 07:56:16 [post_content] => უბედური შემთხვევა მოხდა ხობის რაიონში. სოფელ ხეთაში ორ პირს მანქანა დაეჯახა. შემთხვევის შედეგად ერთი, 23 წლის ახალგაზრდა მამაკაცი დაიღუპა, მეორე კი საავადმყოფოშია გადაყვანილი. თვითმხილველების განცხადებით, ცენტრალურ გზაზე მიმდინარე სამუშაოებზე დასაქმებულები შედუღების სამუშაოებს ასრულებდნენ, ისინი ცეცხლის ნაპერწკლების თავიდან აცილების მიზნით, მოულოდნელად გზის სავალი ნაწილისკენ გადავიდნენ, რა დროსაც ზუგდიდის მიმართულებით მოძრავი ავტომობილი შეეჯახა. ამ დროისთვის მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. ჯერჯერობით უცნობია, კონკრეტულად რომელი უწყების, ან კომპანიის სამუშაოებს ასრულებდნენ მუშები, რომლებსაც მანქანა დაეჯახა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276-ე მუხლით დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. [post_title] => ხობის რაიონში სამუშაოს შესრულებისას მუშებს მანქანა დაეჯახა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => khobis-raionshi-samushaos-shesrulebisas-mushebs-manqana-daejakha [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-07 12:01:12 [post_modified_gmt] => 2017-08-07 08:01:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=151651 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 151473 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-08-04 19:27:14 [post_date_gmt] => 2017-08-04 15:27:14 [post_content] => ბათუმში, ხიმშიაშვილის ქუჩაზე ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად სამი ადამიანი დაშავდა, მათ შორის ორი მცირეწლოვანი ბავშვია. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის დირექტორის მოადგილემ ბადრი პაქსაძემ განაცხადა, დაშავებული ქალბატონი ბათუმის რეფერალურ ჰოსპიტალშია მოთავსებული, ხოლო მცირეწლოვანი ბავშვები ბათუმის დედათა და ბავშვთა სამედიცინო ცენტრში გადაიყვანეს. მისივე ინფორმაციით, დაშავებულებს მცირე მოტეხილობები აღენიშნებათ. მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. თვითმხილველების ცნობით, ავტოსაგზაო შემთხვევისას ქვეითად გადასასვლელზე მსუბუქი ავტომობილი მოქალაქეებს დაეჯახა. ადგილზე სამართალდამცავები იყვნენ მობილიზებული. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ავტოსაგზაო შემთხვევასთან დაკავშირებით გამძიება „სისხლის სამართლის კოდექსის“ 276-ე მუხლის პირველი ნაწილით დაიწყო, რაც საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესების დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის ჯანმრთელობის ნაკებად მძიმე დაზიანება გამოიწვია. წყარო: ინტერპრესნიუსი [post_title] => ბათუმში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად სამი ადამიანი დაშავდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => batumshi-avtosagzao-shemtkhvevis-shedegad-sami-adamiani-dashavda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-04 19:27:24 [post_modified_gmt] => 2017-08-04 15:27:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=151473 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 153450 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-08-12 15:04:35 [post_date_gmt] => 2017-08-12 11:04:35 [post_content] => თბილისში, ბარათაშვილის ხიდთან, ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა - #23 ყვითელი ავტობუსი და მსუბუქი ავტომობილი ერთმანეთს შეეჯახა. შემთხვევის შედეგად, სულ სამი ადამიანი დაშავდა. აქედან მერსედესის მარკის ავტომობილის ორი, ერთი კი ავტობუსის მგზავრი. დაშავებულები საავადმყოფოში გადაიყვანეს. საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276-ე მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს [post_title] => ავტოსაგზაო შემთხვევა თბილისში - დაშავებულია სამი ადამიანი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => avtosagzao-shemtkhveva-tbilisshi-dashavebulia-sami-adamiani [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-12 15:04:35 [post_modified_gmt] => 2017-08-12 11:04:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=153450 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 79 [max_num_pages] => 27 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 64bc4308d91917276250ffbe255f5889 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )