რუსთავში ტბაში ბავშვის ცხედარი იპოვეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => rustavi [2] => tba [3] => mozardi-daikhrcho ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137320 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => rustavi [2] => tba [3] => mozardi-daikhrcho ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137320 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => rustavi [2] => tba [3] => mozardi-daikhrcho ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => rustavi [2] => tba [3] => mozardi-daikhrcho ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137320) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16389,1295,107,10370) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 136821 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-06 22:41:24 [post_date_gmt] => 2017-06-06 18:41:24 [post_content] => მეხის ჩამოვარდნის შედეგად, რუსთავში მსუბუქი ავტომობილი დაზიანდა. მეხი ხეს დაეცა, ხოლო დაზიანებული ხე მსუბუქ ავტომანქანას. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. მეხის ჩამოვარდნის გამო რამდენიმე ქუცაზე ელექტროენერგია ავარიულად გაითიშა. ადგილზე მობილიზებულია „ენერგოპროჯორჯიას“ ავარიული ჯგუფი. [post_title] => მეხის ჩამოვარდნის შედეგად, რუსთავში მსუბუქი ავტომობილი დაზიანდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mekhis-chamovardnis-shedegad-rustavshi-msubuqi-avtomobili-dazianda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-06 22:41:24 [post_modified_gmt] => 2017-06-06 18:41:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136821 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 136616 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-06 14:56:33 [post_date_gmt] => 2017-06-06 10:56:33 [post_content] => საქართველოს ავტოპარკის, ბოლო მონაცემებით, ქვეყანაში 1, 2 მილიონი ავტომობილია. ყველაზე მეტი ავტომობილი თბილისშია, სადაც მთელი რაოდენობის 36,7%–ია დარეგისტრირებული. შსს–ს მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით, ყოველდღიურად დედაქალაქში დაახლოებით 550 ათასი ავტომობილი გადაადგილდება და ეს რიცხვი დინამიკურად იზრდება. ქვეყანაში ყველაზე გავრცელებულია Mercedes Benz–ის მარკის ავტომანქანები, ასევე ლიდერთა სამეულშია Opel–ი და Ford–ი. პირველ ათეულში ასევე შედის BMW, TOYOTA, VOLKSWAGEN, NISSAN, MITSUBISHI, HONDA და ა.შ. ავტომობილების საერთო რაოდენობიდან 46% 20–ზე მეტი წლისაა. [post_title] => საქართველოში ყოველ მესამეს ავტომობილი ჰყავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartveloshi-yovel-mesames-avtomobili-hyavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-06 14:58:08 [post_modified_gmt] => 2017-06-06 10:58:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136616 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 136168 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-03 17:46:00 [post_date_gmt] => 2017-06-03 13:46:00 [post_content] => ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად, გურჯაანის რაიონის სოფელ კარდენახში ქალი გარდაიცვალა. მას ავტომანქანა დაეჯახა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276-ე მუხლის მე-5 ნაწილით დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას ითვალისწინებს, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. [post_title] => ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ასაკოვანი ქალი გარდაიცვალა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => avtosagzao-shemtkhvevis-shedegad-asakovani-qali-gardaicvala [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-03 17:46:17 [post_modified_gmt] => 2017-06-03 13:46:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136168 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 136821 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-06 22:41:24 [post_date_gmt] => 2017-06-06 18:41:24 [post_content] => მეხის ჩამოვარდნის შედეგად, რუსთავში მსუბუქი ავტომობილი დაზიანდა. მეხი ხეს დაეცა, ხოლო დაზიანებული ხე მსუბუქ ავტომანქანას. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. მეხის ჩამოვარდნის გამო რამდენიმე ქუცაზე ელექტროენერგია ავარიულად გაითიშა. ადგილზე მობილიზებულია „ენერგოპროჯორჯიას“ ავარიული ჯგუფი. [post_title] => მეხის ჩამოვარდნის შედეგად, რუსთავში მსუბუქი ავტომობილი დაზიანდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mekhis-chamovardnis-shedegad-rustavshi-msubuqi-avtomobili-dazianda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-06 22:41:24 [post_modified_gmt] => 2017-06-06 18:41:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136821 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 409 [max_num_pages] => 137 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => bf51760c8d731f7aa85b86e58502b34d [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )