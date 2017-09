Ryanair ბარგთან დაკავშირებულ პოლიტიკას ცვლის

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ryanair [1] => frena [2] => bargi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161524 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ryanair [1] => frena [2] => bargi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161524 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4321 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ryanair [1] => frena [2] => bargi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ryanair [1] => frena [2] => bargi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (161524) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18987,8779,4321) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 161225 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-07 15:51:08 [post_date_gmt] => 2017-09-07 11:51:08 [post_content] => დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია Wizz Air ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ახალ მიმართულებას ამატებს. პირდაპირი რეისები პოლონეთის სიდიდით მეოთხე ქალაქ ვროცლავის მიმართულებით შესრულდება. ქუთაისის აეროპორტის ინფორმაციით, ფრენა 31 მარტიდან დაიწყება. ავიარეისები შესრულდება კვირაში ორი სიხშირით, ყოველ სამშაბათსა და შაბათს. ერთი გზის ავიაბილეთის ღირებულება კი 79.99 ლარიდან დაიწყება. ბილეთების შეძენა მსურველებს უკვე შეუძლიათ ავიაკომპანია ”ვიზეარის” ვებგვერდზე: www.wizzair.com [post_title] => Wizz Air ქუთაისიდან ახალ მიმართულებას ამატებს - ერთი გზა 79 ლარიდან

ახალი, დაბალბიუჯეტიანი აზერბაიჯანული ავიაკომპანია Buta Airways თბილისის მიმართულებით ფრენას 1 სექტემბრიდან იწყებს. როგორც "ფორტუნას" თბილისისა და ბათუმის საერთაშირისო აეროპორტების ოპერატორ კომპანია "ტავ ჯორჯიაში" განუცხადეს, Buta Airways აეროპორტის განრიგში უკვე გამოჩნდა და მისი პირველი რეისი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში 1 სექტემბერს, 09:40 წუთზე დაეშვება. შეგახსენებთ, ამიერიდან ბაქო-თბილისი-ბაქოს საჰაერო ხაზზე რეგულარულ რეისებს "აზერბაიჯანის ავიახაზების" ნაცვლად, ამავე ავიაკომპანიის სტრუქტურის ქვეშ დაფუძნებული დაბალბიუჯეტიანი ავიაგადამზიდველი Buta Airways შეასრულებს. საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ცნობით, თავდაპირველად ავიაკომპანიების ჩანაცვლება 4 სიხშირეზე მოხდება, ხოლო 29 ოქტომბრიდან, ყველა რეისს აღნიშნულ მიმართულებაზე Buta Airways შესრულებს.

Buta Airways ავიაბილეთების რეალიზაცია ჯერ კიდევ მიმდინარე წლის 11 ივლისიდან დაიწყო. ამ მიზნით ახალი საიტი www.butaairways.az შეიქმნა, სადაც ბილეთების შეძენაა შესაძლებელი. საიტი სამენოვანია – აზერბაიჯანული, რუსული, ინგლისური. არსებული ინფორმაციით, ფრენის მინიმალური ფასი ერთი მიმართულებით 29 ევროა. ახალი ავიაკომპანია ავიამიმოსლვას შეასრულებს როგორც თბილისის, ისე მოსკოვის, კიევის, ანთალიის, მინვოდის, ყაზანისა და თეირანის მიმართულებით. ზამთრის სეზონიდან კი ფრენები სტამბოლისა და სანკტ-პეტერბურგის მიმართულებითაც დაემატება. Buta Airways 2016 წლის დეკემბერში დაარსდა. ავიაკომპანიის ფლოტი Embraer-ის წარმოების თვითმფრინავებითაა დაკომპლექტებული. კომპანია ფრენებს ბაქოდან, ჰეიდარ ალიევის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტიდან ახორციელებს. თურქეთის ფლაგმანმა ავიაკომპანიამ Turkish Airlines თბილისიდან სტამბოლის მიმართულებით ფრენის სიხშირე გაზარდა. როგორც "ფორტუნას" ავიაკომპანიიდან აცნობეს, სტამბოლის ათათურქის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტის მიმართულებით დაემატა ახალი რეისები და ამჟამად კვირაში 24 რეისი სრულდება, ხოლო 3 სექტემბრიდან - ფრენის სიხშირე 25 რეისამდე გაიზრდება. ჯამში, საბიჰა გოქჩენის აეროპორტის მიმართულებით შესრულებულ რეისებთან ერთად, თბილისიდან სტამბოლში კვირაში 32 რეისი განხორციელდება. "სიახლე გვაქვს ჩვენი მომხმარებლისთვის- გავზარდეთ ფრენის სიხშირე სტამბოლის მიმართულებით. აქამდე, თბილისიდან ათათურქის აეროპორტში „თურქიშ აირლაინსი" დაფრინავდა კვირაში 21-ჯერ, ხოლო სტამბულის საბიჰა გოქჩენის სახელობის აეროპორტში კვირაში 7 სიხშირით", - განმარტეს თურქეთის ფლაგმან ავიაკომპანიაში. რაც შეეხება მიმდინარე წლის ზაფხულს, როგორც "ფორტუნას" Turkish Airlines-ში განუცხადეს, მათი ავიაკომპანიით ქართველი მომხმარებლები ყველაზე აქტიურად შენგენის ქვეყნებში გადაადგილდებოდნენ. აღნიშნულ ფაქტს ავიაკომპანიაში უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის ამოქმედებას უკავშირებენ. შეგახსენებთ, თურქული ავიაკომპანია ჩვენს ქვეყანაში 1997 წლიდან დაფრინავს. საქართველოდან სტამბოლის გავლით, შესაძლებელია 296 მიმართულებით გაფრენა. თბილისიდან სტამბოლის მიმართულებით ფრენის სიხშირე გაიზარდა