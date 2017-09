სააკაშვილის დაკავებისთვის საკმარისი საფუძველი არ არსებობს – უკრაინის შსს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => ukrainis-shss [2] => ukrainis-sazghvari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162972 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => ukrainis-shss [2] => ukrainis-sazghvari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162972 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 520 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => ukrainis-shss [2] => ukrainis-sazghvari ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => ukrainis-shss [2] => ukrainis-sazghvari ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (162972) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (520,19073,19052) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 162752 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-12 15:01:42 [post_date_gmt] => 2017-09-12 11:01:42 [post_content] => მიხეილ სააკაშვილის მიერ საზღვრის უკანონო გადაკვეთასთან დაკავშირებულ საქმეს სასამართლო 18 სექტემბერს განიხილავს. ამის შესახებ უკრაინის სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახურში განაცხადეს. უწყებაში აღნიშნეს, რომ მიხეილ სააკაშვილის საქმეს ლვოვის ოლქის მოსტისკის დასახლებული პუნქტის სასამართლო განიხილავს. დღეს მიხეილ სააკაშვილს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის შესახებ ადმინისტრაციული პროტოკოლი გადაეცა. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების კოდექსის თანახმად, მას 130-დან 330 დოლარამდე ოდენობის ჯარიმა ემუქრება. სააკაშვილის მიერ საზღვრის კვეთის საქმეს ლვოვის სასამართლო 18 სექტემბერს განიხილავს

„შევქმნი ხელისუფლების შეცვლის ლეგალურ მექანიზმს," - ეს განცხადება, საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა და ოდესის ოლქის ყოფილმა გუბერნატორმა, რამდენიმე წუთის წინ საგანგებო ბრიფინგზე გააკეთა. მიხეილ სააკაშვილმა სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ დღეიდან დაიწყებს შეხვედრებს რეგიონებში, შეხვდება ხალხს და შეკრებს იმ პრობლემებს, რომელიც მათ აწუხებს. სააკაშვილის თქმით, ის კიევში უკრაინის ხელისუფლების წინაშე სწორედ ამ პრობლემებით წარსდგება. „დღეს გავემგზავრები უკრაინის რამდენიმე რეგიონში. მას შემდეგ, რაც დავუბრუნებ ხალხს ოლიგარქების მიერ მიტაცებულ ქონებას, გავემგზავრები სოფლებში და ხალხთან ერთად ჩავალ კიევში, რათა ეს მოთხოვნები წარვუდგინო უკრაინის ხელისუფლებას. არ გამაჩნია პირადი კონფლიქტი პრეზიდენტ პოროშენკოსთან. არ ვაფასებ პრემიერ გროისმანს და ის ჩემი დამსახურებით არის პრემიერი იმიტომ, რომ სწორად მოვიქეცი, როდესაც მოხსნეს თანამდებობიდან იაცენუკი და შემდეგ ის დანიშნეს. ამ ადამიანებს დაავიწყდათ, რომ ჩემი დამსახურებით სხედან ამ სავარძლებში და ითხოვენ ჩემს დაპატიმრებას. არანაირი კონფლიქტი გროისმანთან არ გამაჩნია, ასევე, არ გამაჩნია კონფლიქტი ავაკოვთან, მაგრამ კონფლიქტი მაქვს ამ სისტემასთან. ამიტომ მოვაგროვებ ყველა ამ ფაქტს და ხალხთან ერთად მივალ და შევქმნი ხელისუფლების შეცვლის ლეგალურ მექანიზმს. გზაზე შეუძლიათ, დამკითხონ, შეუძლიათ, შემაფერხონ, მაგრამ არ მეშინია," - განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინელ პოლიტიკოსებს მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა და აქვე განმარტა, რომ არ აპირებს ახალი პოლიტიკური პარტიის შექმნას. შევქმნი ხელისუფლების შეცვლის ლეგალურ მექანიზმს - მიხეილ სააკაშვილი

მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, მისთვის მოპარული პასპორტი უკრაინის პრეზიდენტის, პეტრო პოროშენკოს, კაბინეტშია. ამის შესახებ მიხეილ სააკაშვილმა ლვოვში, ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. „სანდო წყაროებიდან მაქვს ინფორმაცია, რომ პასპორტი, რომელიც მომპარეს, უკრაინის პრეზიდენტის, პეტრო პოროშენკოს, კაბინეტშია," - განაცხადა სააკაშვილმა. სააკაშვილის განცხადებით, პოროშენკოს მისი პასპორტი უკრაინაში მისი დაბრუნების მეორე დღეს მიუტანეს კაბინეტში. „მე ახლა სხვა საბუთები არ მაქვს," - დასძინა მან. პასპორტი, რომელიც მომპარეს, პოროშენკოს კაბინეტშია - მიხეილ სააკაშვილი

მიხეილ სააკაშვილის მიერ საზღვრის უკანონო გადაკვეთასთან დაკავშირებულ საქმეს სასამართლო 18 სექტემბერს განიხილავს. ამის შესახებ უკრაინის სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახურში განაცხადეს. უწყებაში აღნიშნეს, რომ მიხეილ სააკაშვილის საქმეს ლვოვის ოლქის მოსტისკის დასახლებული პუნქტის სასამართლო განიხილავს. დღეს მიხეილ სააკაშვილს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის შესახებ ადმინისტრაციული პროტოკოლი გადაეცა. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების კოდექსის თანახმად, მას 130-დან 330 დოლარამდე ოდენობის ჯარიმა ემუქრება. სააკაშვილის მიერ საზღვრის კვეთის საქმეს ლვოვის სასამართლო 18 სექტემბერს განიხილავს