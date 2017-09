სააკაშვილის მიერ უკრაინის საზღვრის გადაკვეთისას ეროვნული გვარდიის მებრძოლები დაშავდნენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => ikrainashi-shesvla ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161951 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => ikrainashi-shesvla ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161951 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 520 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => ikrainashi-shesvla ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => ikrainashi-shesvla ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (161951) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19045,520) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 161954 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-11 01:05:54 [post_date_gmt] => 2017-09-10 21:05:54 [post_content] => უკრაინის სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახური მიხეილ სააკაშვილისა და მის თანმხლებ პირთა მიერ საზღვრის უკანონო გადაკვეთასთან დაკავშირებით პროკურატურას მიმართავს. ამის შესახებ „უკრაინსკაია პრავდა“ სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახურის ხელმძღვანელის თანაშემწე ოლეგ სლობოდიანის ინფორმაციაზე დაყრდნობით ავრცელებს. „აქ დარღვევების მთელი რიგია. ახლა ჩვენი ამოცანაა ამ დარღვევების დოკუმენტირება მოვახდინოთ და პროკურატურას გადავცეთ,“ - განაცხადა სლობოდიანმა. მისი თქმით, საუბარი მიდის, სულ მცირე, სამ ეპიზოდზე. „ეს სარეჟიმო ობიექტის არაკანონიერი გარღვევაა, რაც პოლონეთის მხარესთან საერთაშორისო შეთანხმების დარღვევაა, ასევე სახელმწიფო საზღვრის არაკანონიერი გადაკვეთა პირთა ჯგუფის მიერ და სხეულის დაზიანება სასაზღვრო სამსახურის თანამშრომლებისთვის, რომლებიც სამსახურეობრივ მოვალეობას ასრულებდნენ,“ - განმარტა მან. ოლეგ სლობოდიანმა ასევე აღნიშნა, რომ საქმის მასალები შეეხება ყველას, ვინც საზღვარი გადაკვეთა, მათ შორის მიხეილ სააკაშვილს და დეპუტატებს. "რუსთავი2"-ის ინფორმაციით, მიხეილ სააკაშვილმა, იულია ტიმოშენკოსთან, ლვოვის მერთან და სხვა პოლიტიკოსებთან ერთად, ლვოვის მერიის შენობაში ითათბირა მის სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით. თუმცა, მოგვინებით, როდესაც ის კვლავ ლვოვის ქუჩებში გავიდა მხარდამჭერებთან შესახვედრად, მას კონკრეტულ გეგმებზე არ უსაუბრია. შეგახსენებთ, რომ სააკაშვილმა უკრაინაში გადასასვლელად კვირას, მთელი დღის განმავლობაში გადასვლის გეგმა სამჯერ შეცვალა და ბოლოს გადასვლა მხარდამჭერების დახმარებით შეძლო, რომლებმაც საზღვარზე კორდონი გაარღვიეს და სააკაშვილი უკრაინის ტერიტორიაზე გადაიყვანეს. 