სააკაშვილმა ჟეშოვში ბრიფინგი გააუქმა და საზღვრისკენ გაემგზავრა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => ukraina-polonetis-sazghvari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161914 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => ukraina-polonetis-sazghvari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161914 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 520 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => ukraina-polonetis-sazghvari ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => ukraina-polonetis-sazghvari ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (161914) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (520,19035) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 161923 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-10 15:29:31 [post_date_gmt] => 2017-09-10 11:29:31 [post_content] => მატარებელი, რომელშიც საქართველოს მესამე პრეზიდენტი, მიხეილ სააკაშილი, მის მხარდამჭერებთან, ოჯახის წევრებთან და პოლიტიკოსებთან ერთად, ზის, პოლონეთიდან უკრაინის მიმართულებით არ გაემგზავრება, ვიდრე პირადად მიხეილ სააკაშვილი მატარებელს არ დატოვებს. ამის შესახებ უკრაინის ოპოზიციური პარტია „ბატრივშჩინას“ ლიდერმა, იულია ტიმოშენკომ, განაცხადა. მისი თქმით, შეტყობინება პოლონეთში უკრაინის ეროვნული პოლიციიდან მივიდა. სააკაშვილი და მისი მომხრეები მატარებელში რჩებიან და უკრაინის პრეზიდენტს უკანონო გადაწყვეტილების მიღებაში ადანაშაულებენ. "ჩვენი გეგმა იყო მკაფიო, მივემართებოდით საზღვრისკენ. ძალიან ბევრი ადამიანი შეიკრიბა, რომლებიც მოვიდნენ იმის მხარდასაჭერად, რომ ქვეყანაში იყოს თავისუფლება და არ შეიქმნას ახალი დიქტატურა, მაგრამ ასევე არიან ტიტუშკებიც და არის პროვოკაციის გეგმა, რომელიც გაცხადებული იქნა სხვადასხვა პირების - პრეზიდენტის ადმინისტრაციის, ავაკოვისა და სხვა პირების მიერ. რათა თავიდან აცილებული იყო პროვოკაცია, ახლა ყველა ვთანხმდებით, რომ ყველა გავემგზავროთ ერთად მატარებლით, რათა გადავკვეთოთ საზღვარი," - განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. ის ამ წუთებში მხარდამჭერებთან და მედიის წარმომადგენლებთან ერთად უკვე მატარებლის ბაქანზე იმყოფება. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=7CfeglMNF38&feature=youtu.be[/embed] [post_title] => მიხეილ სააკაშვილი - მორჩა, მივდივართ კრაკოვეცში, უკრაინაში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mikheil-saakashvili-morcha-mivdivart-krakovecshi-ukrainashi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-09 13:42:42 [post_modified_gmt] => 2017-09-09 09:42:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161881 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 161923 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-10 15:29:31 [post_date_gmt] => 2017-09-10 11:29:31 [post_content] => მატარებელი, რომელშიც საქართველოს მესამე პრეზიდენტი, მიხეილ სააკაშილი, მის მხარდამჭერებთან, ოჯახის წევრებთან და პოლიტიკოსებთან ერთად, ზის, პოლონეთიდან უკრაინის მიმართულებით არ გაემგზავრება, ვიდრე პირადად მიხეილ სააკაშვილი მატარებელს არ დატოვებს. ამის შესახებ უკრაინის ოპოზიციური პარტია „ბატრივშჩინას“ ლიდერმა, იულია ტიმოშენკომ, განაცხადა. მისი თქმით, შეტყობინება პოლონეთში უკრაინის ეროვნული პოლიციიდან მივიდა. სააკაშვილი და მისი მომხრეები მატარებელში რჩებიან და უკრაინის პრეზიდენტს უკანონო გადაწყვეტილების მიღებაში ადანაშაულებენ. 