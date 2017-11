საახალწლოდ ქალაქის მოსართავად, მოსახლეობის დახმარება დამჭირდება და მჯერა, ბევრი დამიდგება გვერდით – კახა კალაძე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => akhali-weli [2] => tbilisis-meri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188347 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => akhali-weli [2] => tbilisis-meri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188347 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 202 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => akhali-weli [2] => tbilisis-meri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => akhali-weli [2] => tbilisis-meri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (188347) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8456,202,1527) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 188322 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-11-17 19:20:25 [post_date_gmt] => 2017-11-17 15:20:25 [post_content] => თბილისის მთავრობის შემადგენლობა სრულად დამტკიცებულია. თბილისის საკრებულომ მთავრობის 27 წევრი დაამტკიცა. მათ შორის 10 გამგებლები, კახი კალაძის 4 მოადგილე და მერიის საქალაქო სამსახურების 13 უფროსი.კახი კალაძის ნაცვლად მთავრობის წევრთა კანდიდატურები საკრებულოს ვიცე-მერმა, ირაკლი ხმალაძემ წარუდგინა. თბილისის მერმა, კახი კალაძემ საკრებულოს მიერ დედაქალაქის ახალი მთავრობის დამტკიცების შემდეგ განცხადება გააკეთა. "ჩვენ ყველანი ერთად, ერთიანი ძალებით შევუდგებით უკვე, ოფიციალურად, ორშაბათს მუშაობას და თითოეული თბილისელი, თითოეული ჩვენი დედაქალაქის სტუმარი უახლოეს მომავალში დაინახავს ჩვენი მუშაობის პირველ ხელშესახებ შედეგებს"- განაცხადა კალაძემ ბრიფინგზე კახი კალაძემ საკრებულოს მიერ მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების შემდეგ რაიონის გამგებლებს მიმართა და მოუწოდა, რომ მოსახლეობის პრობლემების გადაწყვეტა ეფექტურად მოახდინონ. „თქვენი კოორდინირებული, გუნდური მუშაობაა საფუძველი იმ კონცეფციის განხორციელების, რომ თბილისი გახდეს სიცოცხლით სავსე ქალაქი,“ - განაცხადა კალაძემ. თბილისის მერმა საქალაქო სამსახურების უფროსებს წინასაარჩევნო დაპირებების შესრულებისკენ მოუწოდა. „მივმართავ საქალაქო სამსახურების უფროსებს, თქვენი სამსახურების ეფექტური და რაც მთავარია, მობილური მუშაობის შედეგი იქნება თბილისის რაიონებში იმ დაპირებების შესრულება, რაც მოსახლეობას გავაცანით და რა მოლოდინიც არსებობს საზოგადოებაში,“ კალაძემ ასევე, აღნიშნა, რომ გამგებლების და საქალაქო სამსახურების საქმიანობის შეფასება მომავალში საზოგადოების განწყობაზე აისახება. თბილისის მერმა ოპოზიციასაც მიმართა და თბილისზე ზრუნვისკენ მოუწოდა. [post_title] => საკრებულომ თბილისის მთავრობა დაამტკიცა - კალაძე საკუთარ გუნდს მოსახლეობის მოლოდინების გამართლებისკენ მოუწოდებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sakrebulom-tbilisis-mtavroba-daamtkica-kaladze-sakutar-gunds-mosakhleobis-molodinebis-gamartlebisken-mouwodebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-17 19:20:25 [post_modified_gmt] => 2017-11-17 15:20:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=188322 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 188211 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-17 15:16:37 [post_date_gmt] => 2017-11-17 11:16:37 [post_content] => "სამომავლოდ აუცილებლად შემოვიღებთ რეგულაციებს, რომ გამოყოფილი იყოს კონკრეტული ადგილები პოლიტიკური პარტიებისთვის და კანდიდატებისთვის, სადაც მათ ექნებათ საარჩევნო პლაკატების გაკვრის შესაძლებლობა," - ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ ჟურნალისტებს ნაძალადევში, ბეჟანიშვილის ქუჩაზე ინფრასტრუქტურული პროექტების გაცნობის შემდეგ განუცხადა. კალაძის განცხადებით, თუ პოლიტიკური პარტიები და კანდიდატები რეგულაციებს არ დაემორჩილებიან, დაჯარიმდებიან. "პლაკატები ამახინჯებს ქალაქის იერ-სახეს, არა მარტო დედაქალაქში, ზოგადად ქვეყანაშია პრობლემა, როცა არჩევნები ტარდება, ვისაც სადაც უნდა, აკრავს პლაკატებს,"- განაცხადა კახა კალაძემ. რაც შეეხება საარჩევნო ბანერებს, კალაძის განცხადებით, მისი ჩამოხსნის ვალდებულება კომპანიებს აქვთ, ვისზეც იყო ბანერების გაკვრა დაკვეთილი. როგორც თბილისის მერმა აღნიშნა, ბანერები ქალაქის იერ-სახეს არ ამახინჯებს. [post_title] => საარჩევნო პლაკატების გაკვრაზე რეგულაციებს შემოვიღებთ - კახა კალაძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saarchevno-plakatebis-gakvraze-regulaciebs-shemovighebt-kakha-kaladze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-17 15:17:06 [post_modified_gmt] => 2017-11-17 11:17:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=188211 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 188127 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-17 14:11:26 [post_date_gmt] => 2017-11-17 10:11:26 [post_content] => ცოტა გაუგებარია, საკრებულოში რატომ უნდა მივიდე, – ამ განცხადებით უპასუხა თბილისის მერმა კახა კალაძემ საკრებულოს ოპოზიციის კრიტიკას, რომ კახა კალაძე დღეს, საკრებულოში მთავრობის ახალ წევრებს თავად არ წარადგენს. მისივე განმარტებით, მას საკრებულოში მისვლას არჩევის შემდეგ, კანონი არ ავალდებულებს. „ცოტა გაუგებარია, საკრებულოში რატომ უნდა მივიდე. მე ვარ ხალხის მიერ არჩეული და უფლებამოსილებას უკვე შევუდექი, რაც შეეხება ქალაქის მთავრობას, კანონის შესაბამისად, ვიმოქმედე, გადავუგზავნე საკრებულოს, დღეს იმსჯელებენ და ალბათ, უკვე იქნება მიღებული გადაწყვეტილება, დამტკიცდება და ორშაბათიდან ჩვენ შევუდგებით მუშაობას“, – განაცხადა კალაძემ. საკრებულოს ოპოზიციამკახა კალაძე იმის გამო გააკრიტიკა, რომ საკრებულოში მთავრობის ახალ წევრებს თავად არ წარადგენს. [post_title] => ცოტა გაუგებარია, საკრებულოში რატომ უნდა მივიდე - კახა კალაძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => cota-gaugebaria-sakrebuloshi-ratom-unda-mivide-kakha-kaladze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-17 14:12:11 [post_modified_gmt] => 2017-11-17 10:12:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=188127 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 188322 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-11-17 19:20:25 [post_date_gmt] => 2017-11-17 15:20:25 [post_content] => თბილისის მთავრობის შემადგენლობა სრულად დამტკიცებულია. თბილისის საკრებულომ მთავრობის 27 წევრი დაამტკიცა. მათ შორის 10 გამგებლები, კახი კალაძის 4 მოადგილე და მერიის საქალაქო სამსახურების 13 უფროსი.კახი კალაძის ნაცვლად მთავრობის წევრთა კანდიდატურები საკრებულოს ვიცე-მერმა, ირაკლი ხმალაძემ წარუდგინა. თბილისის მერმა, კახი კალაძემ საკრებულოს მიერ დედაქალაქის ახალი მთავრობის დამტკიცების შემდეგ განცხადება გააკეთა. "ჩვენ ყველანი ერთად, ერთიანი ძალებით შევუდგებით უკვე, ოფიციალურად, ორშაბათს მუშაობას და თითოეული თბილისელი, თითოეული ჩვენი დედაქალაქის სტუმარი უახლოეს მომავალში დაინახავს ჩვენი მუშაობის პირველ ხელშესახებ შედეგებს"- განაცხადა კალაძემ ბრიფინგზე კახი კალაძემ საკრებულოს მიერ მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების შემდეგ რაიონის გამგებლებს მიმართა და მოუწოდა, რომ მოსახლეობის პრობლემების გადაწყვეტა ეფექტურად მოახდინონ. „თქვენი კოორდინირებული, გუნდური მუშაობაა საფუძველი იმ კონცეფციის განხორციელების, რომ თბილისი გახდეს სიცოცხლით სავსე ქალაქი,“ - განაცხადა კალაძემ. თბილისის მერმა საქალაქო სამსახურების უფროსებს წინასაარჩევნო დაპირებების შესრულებისკენ მოუწოდა. „მივმართავ საქალაქო სამსახურების უფროსებს, თქვენი სამსახურების ეფექტური და რაც მთავარია, მობილური მუშაობის შედეგი იქნება თბილისის რაიონებში იმ დაპირებების შესრულება, რაც მოსახლეობას გავაცანით და რა მოლოდინიც არსებობს საზოგადოებაში,“ კალაძემ ასევე, აღნიშნა, რომ გამგებლების და საქალაქო სამსახურების საქმიანობის შეფასება მომავალში საზოგადოების განწყობაზე აისახება. თბილისის მერმა ოპოზიციასაც მიმართა და თბილისზე ზრუნვისკენ მოუწოდა. [post_title] => საკრებულომ თბილისის მთავრობა დაამტკიცა - კალაძე საკუთარ გუნდს მოსახლეობის მოლოდინების გამართლებისკენ მოუწოდებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sakrebulom-tbilisis-mtavroba-daamtkica-kaladze-sakutar-gunds-mosakhleobis-molodinebis-gamartlebisken-mouwodebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-17 19:20:25 [post_modified_gmt] => 2017-11-17 15:20:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=188322 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 288 [max_num_pages] => 96 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => a4b8853e45c11b4b21034e0722153b50 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )