საატესტატო გამოცდებზე 11 ათასამდე მოსწავლე ჩაიჭრა

American Councils არის საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც ცდილობს ინგლისური ენის პოპულარიზაცია მოახდინოს მსოფლიოში. მათი კონკურენტი კი ჩვენს დროში არის „მაშა და დათვი“. ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მულტფილმი საქართველოში, რომელიც მუშაობს რუსული კულტურის, რუსული აზროვნების, რუსული ცხოვრების პოპულარიზაციისთვის. ის არის სუპერპოპულარული. ალბათ, გყავთ შვილები და შვილიშვილები და ხედავთ, რომ „მაშა და დათვი“ „ამერიკულ საბჭოებს“ უგებენ და უგებენ ძალიან მაღალი ხარისხით. ამიტომ, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სამოქალაქო განათლება, გახსოვთ, რაც გამოიწვია ამ საგნის შემოტანამ ფართო საზოგადოებაში და გახსოვთ, როგორი მწვავე იყო და როგორ არასწორ დაშვებებს ეყრდნობოდა ეს კონფლიქტი. როდესაც ჩვენ ვცდილობდით, რომ საკლასო ოთახში შეგვეტანა ახალი ინფორმაცია, ხანდახან ვიღებდით ორგანიზებულ წინააღმდეგობას. ამ დროს მხატვრული ფილმები, სერიალები, ყოველგვარი შეფერხების გარეშე იმავე ინფორმაციას აწვდიდნენ ჩვენს მოქალქეებს. ანუ, ამოცანა იმაშია, რომ ყველამ ერთად უნდა ვიმუშაოთ, რათა მივაღწიოთ საბოლოო მიზანს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ქვეყანა დაბრუნდეს ევროპულ ოჯახში. მხოლოდ ქიმია და ფიზიკა არ უშველის ჩვენს საზოგადოებას. მეცნიერებაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება ახლებურად მოაზროვნე მოქალქეები, რომლებიც შეძლებენ ახალ რეალობაში გახდნენ წამყვანი ძალა“, – აღნიშნა ალექსანდრე ჯეჯელავამ. [post_title] => კვლევის მძიმე შედეგები სასკოლო განათლების მიმართულებით [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kvlevis-mdzime-shedegebi-saskolo-ganatlebis-mimartulebit [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-05 15:00:53 [post_modified_gmt] => 2017-05-05 11:00:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=128061 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 127650 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-04 13:58:43 [post_date_gmt] => 2017-05-04 09:58:43 [post_content] => მე-12 კლასელებისთვის სკოლის გამოსაშვები გამოცდები 21 მაისს დაიწყება. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, მე -12 კლასელები საატესტატო გამოცდებს შემდეგი განრიგით ჩააბარებენ: 21 მაისი: ქართული ენა და ლიტერატურა; ქართული, როგორც მეორე ენა; გეოგრაფია. 22 მაისი: უცხოური ენები; ბიოლოგია. 23 მაისი: ისტორია; ფიზიკა. 24 მაისი: მათემატიკა; ფიზიკა. 25 მაისი - ქიმია. პირველი და დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებისთვის სასწავლო წელი 20 მაისს დასრულდება. 