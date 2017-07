საავტომობილო გზების რამდენიმე მონაკვეთზე შეზღუდვებია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gzebi [1] => saavtomobilo-departamenti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144512 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gzebi [1] => saavtomobilo-departamenti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144512 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5879 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => gzebi [1] => saavtomobilo-departamenti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => gzebi [1] => saavtomobilo-departamenti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (144512) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5879,17064) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 140455 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-22 10:51:21 [post_date_gmt] => 2017-06-22 06:51:21 [post_content] => საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, ადგილობრივი მნიშვნელობის გომარეთი-ჭოჭიანის საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს გეგმავს. სარეაბილიტაციო მონაკვეთი იწყება დიდი დმანისი-დმანისი-გომარეთი-ბედიანის საავტომობილო გზაზე სოფელ გომარეთთან და უერთდება შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის მარნეული-თეთრიწყარო-წალკის საავტომობილო გზას. აღსანიშნავია, რომ აღნიშნულ მონაკვეთს 30 წელზე მეტია რეაბილიტაცია არ ჩატარებია. "საავტომობილო გზის მონაკვეთი (სავარაუდო სიგრძე 7კმ) ამორტიზირებულია და ფერხდება ავტოტრანსპორტის მოძრაობა, ხრეშოვანი საფარი ძლიერ დაზიანებულია. დღესდღეობით არსებულ გზაზე მხოლოდ მაღალი განვლადობის ავტოტრანსპორტს შეუძლია გადაადგილება. რეაბილიტაციის შემდეგ აღნიშნულ გზაზე შესაძლებელი იქნება ნებისმიერი ავტოტრანსპორტით მოძრაობა", - განაცხადეს დეპარტამენტში. სარეაბილიტაციო მონაკვეთი წარმოადგენს უმოკლეს გზას დმანისის და წალკის მუნიციპალიტეტის ერთმანეთთან დასაკავშირებლად. გადაადგილების მანძილი მცირდება დაახლოებით 20 კმ-ით. მიმდინარე წელს აღნიშნული მიმართულებით დაიწყება საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება. დეპარტამენტის ცნობით, გზის რეაბილიტაციის შედეგად, გაუმჯობესდება გზის საექსპლუატაციო მაჩვენებლები. უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის შეუფერხებლად და კომფორტულად გადაადგილება. ასევე, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას საშუალება ექნება კომფორტული და განახლებული გზით ისარგებლონ. რეაბილიტირებული გზა, ხელს შუწყობს ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის ზრდას. [post_title] => დმანისსა და წალკას შორის მანძილი 20 კმ-ით მცირდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dmanissa-da-walkas-shoris-mandzili-20-km-it-mcirdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-22 10:51:21 [post_modified_gmt] => 2017-06-22 06:51:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=140455 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 139863 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-20 11:35:42 [post_date_gmt] => 2017-06-20 07:35:42 [post_content] => საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ახალქალაქი-კარწახის საავტომობილო გზის კიროვაკანი-კუმურდოს 10 კილომეტრიანი მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ახორციელებს. აღსანიშნავია, რომ აღნიშნულ გზას რამოდენიმე ათეული წელია კაპიტალური სარეაბილიტაციო სამუშაოები არ ჩატარებია. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს საავტომობილო გზის საფუძვლის მოწყობის სამუშაოები. პროექტით გათვალისწინებულია: ხელოვნური ნაგებობების, მილების, კიუვეტების, გაბიონების, საფუძვლისა და ასფალტ ბეტონის საფარის მოწყობა, აგრეთვე მოეწყობა ეზოში შესასვლელები, მიერთებები, ავტოპავილიონები და საგზაო ნიშნები.განხორციელდება გზის შემოფარგვლა და ჰორიზონტალური მონიშვნა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ცნობით, სარეაბილიტაციო მონაკვეთი მდებარეობს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში და გაივლის სოფლებს კიროვაკანი და კუმურდო, სადაც მდებარეობს ქართული ხუროთმოძღვრების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ძეგლი IV საუკუნის საკათედრო ტაძარი. გზის რეაბილიტაციის შედეგად, მიმდებარე სოფლების მაცხოვრებლები და ტურისტები განახლებული და კომფორტული გზითისარგებლებენ. პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მისი ღირებულება 3 748 400 ლარია. სამუშაოები მიმდინარე წელს დასრულდება. მიმდინარე სამუშაოები საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარემ გიორგი სეთურიძემ და ახალქალაქის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ენზელ მკოიანმა ადგილზე მოინახულეს. [post_title] => ახალქალაქი-კარწახის საავტომობილო გზის 10 კილომეტრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => akhalqalaqi-karwakhis-saavtomobilo-gzis-10-kilometriani-monakvetis-reabilitacia-mimdinareobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-20 11:35:42 [post_modified_gmt] => 2017-06-20 07:35:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139863 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 138748 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-14 21:45:22 [post_date_gmt] => 2017-06-14 17:45:22 [post_content] => საავტომობილი გზებზე შეზღუდვებია. უშგული–ლასდილის და ცანა–ლასდილის საავტომობილო გზაზე მოძრაობა მხოლოდ მაღალი გამავლობის ავტოტრანსპორტისთვის არის დაშვებული. ზუგდიდი–ჯვარი–მესტია–ლასდილის საავტომობილო გზის კმ188–კმ198 (უშგული–ლასდილი) და ქუთაისი–წყალტუბო–ცაგერი–ლენტეხი–ლასდილის საავტომობილო გზის კმ135–კმ157 (ცანა–ლასდილი) მონაკვეთებზე მოძრაობა დასაშვებია მხოლოდ მაღალი გამავლობის ავტოტრანსპორტისთვის, დანარჩენი სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აკრძალულია. [post_title] => საავტომობილი გზებზე შეზღუდვებია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saavtomobili-gzebze-shezghudvebia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-14 21:45:22 [post_modified_gmt] => 2017-06-14 17:45:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138748 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 140455 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-22 10:51:21 [post_date_gmt] => 2017-06-22 06:51:21 [post_content] => საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, ადგილობრივი მნიშვნელობის გომარეთი-ჭოჭიანის საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს გეგმავს. სარეაბილიტაციო მონაკვეთი იწყება დიდი დმანისი-დმანისი-გომარეთი-ბედიანის საავტომობილო გზაზე სოფელ გომარეთთან და უერთდება შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის მარნეული-თეთრიწყარო-წალკის საავტომობილო გზას. აღსანიშნავია, რომ აღნიშნულ მონაკვეთს 30 წელზე მეტია რეაბილიტაცია არ ჩატარებია. "საავტომობილო გზის მონაკვეთი (სავარაუდო სიგრძე 7კმ) ამორტიზირებულია და ფერხდება ავტოტრანსპორტის მოძრაობა, ხრეშოვანი საფარი ძლიერ დაზიანებულია. დღესდღეობით არსებულ გზაზე მხოლოდ მაღალი განვლადობის ავტოტრანსპორტს შეუძლია გადაადგილება. რეაბილიტაციის შემდეგ აღნიშნულ გზაზე შესაძლებელი იქნება ნებისმიერი ავტოტრანსპორტით მოძრაობა", - განაცხადეს დეპარტამენტში. სარეაბილიტაციო მონაკვეთი წარმოადგენს უმოკლეს გზას დმანისის და წალკის მუნიციპალიტეტის ერთმანეთთან დასაკავშირებლად. გადაადგილების მანძილი მცირდება დაახლოებით 20 კმ-ით. მიმდინარე წელს აღნიშნული მიმართულებით დაიწყება საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება. დეპარტამენტის ცნობით, გზის რეაბილიტაციის შედეგად, გაუმჯობესდება გზის საექსპლუატაციო მაჩვენებლები. უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის შეუფერხებლად და კომფორტულად გადაადგილება. ასევე, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას საშუალება ექნება კომფორტული და განახლებული გზით ისარგებლონ. რეაბილიტირებული გზა, ხელს შუწყობს ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის ზრდას. [post_title] => დმანისსა და წალკას შორის მანძილი 20 კმ-ით მცირდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dmanissa-da-walkas-shoris-mandzili-20-km-it-mcirdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-22 10:51:21 [post_modified_gmt] => 2017-06-22 06:51:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=140455 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 46 [max_num_pages] => 16 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 60deab40a7e77c4169f03c01f6adfba2 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )